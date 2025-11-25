La regione UAE di Sophos Central è ora attiva!

Siamo lieti di annunciare che la nuova regione UAE di Sophos Central è ufficialmente online!

Ospitato su Amazon Web Services (AWS) negli Emirati Arabi Uniti, questo nuovo data center porta la potenza di Sophos Central e dei nostri servizi di cybersecurity più vicino a clienti e partner in tutto il Medio Oriente.

La regione UAE Central segna la più recente espansione della nostra infrastruttura globale di data center Sophos Central, che ora comprende dieci punti di presenza nelle Americhe, EMEA e Asia Pacifico.

Vantaggi per partner e clienti

La nuova regione UAE consente alle organizzazioni di:

Conservare tutti i propri dati all’interno degli Emirati Arabi Uniti , contribuendo a soddisfare requisiti normativi locali e specifici del settore

, contribuendo a soddisfare requisiti normativi locali e specifici del settore Sperimentare prestazioni più elevate e una latenza inferiore per Sophos Central e i servizi collegati

per Sophos Central e i servizi collegati Ottenere la resilienza e l’affidabilità necessarie per operazioni mission-critical

Il data center UAE è particolarmente utile per organizzazioni del settore pubblico, sanitario e dei servizi finanziari, in cui la residenza dei dati e la compliance sono priorità assolute.

Accelerare la crescita regionale

I partner Sophos in tutto il Medio Oriente possono ora offrire Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos XDR e altri prodotti e servizi Sophos su una piattaforma cloud residente negli Emirati Arabi Uniti. Questo significa onboarding più fluido, compliance semplificata e maggiore fiducia da parte dei clienti.

“Questo lancio riflette la nostra missione di difendere le organizzazioni di ogni dimensione contro gli attacchi informatici, inevitabili, grazie a un livello di competenza senza pari e a difese adattive”, ha dichiarato Gerard Allison, Senior Vice President EMEA Sales di Sophos. “Portando un’infrastruttura locale negli Emirati Arabi Uniti, realizziamo la nostra visione di consentire a ogni organizzazione di raggiungere risultati di cybersecurity superiori. Questa espansione supporta la nostra strategia di democratizzazione, utilizzo di AI e automazione, e di empowerment dei nostri partner affinché possano crescere in sicurezza.”

Disponibile da oggi

Se stai creando un nuovo account Sophos Central, puoi ora selezionare la regione UAE durante il processo di onboarding.

I clienti e i partner già esistenti che desiderano migrare al nuovo data center UAE possono contattare il proprio referente Sophos per maggiori informazioni.