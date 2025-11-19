Sophos integra cyberintelligence avanzata all’interno di Microsoft Security Copilot e Microsoft 365 Copilot

Sono da oggi disponibili nuove integrazioni che mettono in connessione Microsoft Security Copilot e Microsoft 365 Copilot con Sophos Intelix, la repository di intelligence Sophos dedicata alle cyberminacce. Presentata in occasione della Microsoft Ignite Conference di San Francisco, la soluzione permette ad aziende di ogni dimensione di ottenere accesso in tempo reale alla threat intelligence di Sophos direttamente dall’interno degli ambienti Microsoft basati su AI per aiutarle a rafforzare le difese e rispondere alle minacce con maggior efficacia.

Sophos elabora ogni giorno oltre 223 terabyte di dati telemetrici nella propria piattaforma Sophos Central generando più di 34 milioni di rilevamenti e bloccando automaticamente più di 11 milioni di minacce. Questo patrimonio globale di insight raccolti presso clienti di tutto il mondo si trova alla base dei prodotti e servizi Sophos e alimenta l’intelligence di Sophos Intelix, oggi disponibile gratuitamente per gli utenti di Microsoft Security Copilot e Microsoft 365 Copilot.

Questa iniziativa sottolinea la mission di Sophos: rendere accessibile ad aziende di qualsiasi dimensione una cybersicurezza resiliente e intelligente, in qualunque punto esse si trovino all’interno dell’ecosistema Microsoft Copilot.

Sophos Intelix per Microsoft Security Copilot

Sophos Intelix fornisce contesto e funzionalità avanzate direttamente all’interno di Microsoft Security Copilot, l’assistente di AI generativa Microsoft per i SOC (Security Operation Center) e i team IT. Security Copilot mette in connessione i dati di Microsoft Defender, Sentinel, Intune, Entra e Purview consentendo ad analisti ed esperti di interrogare e investigare le minacce avvalendosi di linguaggio naturale arricchito con gli insight che Sophos raccoglie proteggendo più di 600.000 aziende. Gli utenti a cui è dedicata questa soluzione sono spesso impegnati a proteggere le rispettive organizzazioni su base 24/7/365 e devono poter disporre costantemente dei dati di intelligence più tempestivi.

Grazie a questa integrazione, analisti specializzati in sicurezza e team IT possono:

Arricchire i messaggi di allerta e completare il triage degli incidenti più rapidamente usando i servizi e i dati di intelligence di Sophos Intelix, compresa la possibilità di effettuare analisi dinamiche e attivare le minacce all’interno di sandbox.

Investigare gli indicatori di compromissione (IOC) mediante la reputazione di file, URL e indirizzi IP.

Accedere agli insight e ai dati di diffusione globali di Sophos X-Ops direttamente da Security Copilot.

Sophos Intelix sarà disponibile anche nel nuovo Microsoft Security Store per agent di terze parti, servizi MCP e API.

Sophos Intelix per Microsoft 365 Copilot

Sophos Intelix è integrato anche con Microsoft 365 Copilot per rendere accessibile a tutti una threat intelligence completa dall’interno dei normali tool per la produttività Microsoft come Teams e Microsoft 365 Copilot Chat.

Con la disponibilità di Sophos Intelligence in Microsoft 365, amministratori IT, risk manager e utenti business possono:

Interrogare la threat intelligence Sophos in linguaggio naturale direttamente da Microsoft 365 Copilot Chat e Microsoft Teams.

Controllare se link, file o domini siano associati ad attività pericolose note.

Rafforzare la cyber consapevolezza e le capacità decisionali internamente ai tool di produttività usati quotidianamente.

Integrando queste capacità all’interno di Microsoft 365 Copilot, Sophos aiuta le aziende di ogni dimensione a intraprendere decisioni più rapide e informate sulla loro sicurezza senza dover deviare dal workflow abituale. Questa integrazione consolida anche la vision di Sophos per rendere aperto a tutti l’accesso a insight di cybersicurezza avanzati offrendo agli utenti di Microsoft 365 Copilot lo stesso livello di intelligence utilizzato dai team SOC professionali. È anche possibile guardare questo video dimostrativo di Sophos Intelix per Microsoft 365 Copilot per scoprire come gli utenti possono utilizzarlo all’interno dei loro tool di produttività quotidiani.

Le funzionalità di Microsoft Agent 365 per Sophos Intelix

Sophos Intelix verrà inoltre integrato nel crescente ecosistema di agenti e Copilot Microsoft estendendo l’intelligence di Sophos all’intero ambiente Microsoft 365. Basata sul sistema di gestione delle identità Entra, questa integrazione permetterà alle aziende di collegare Sophos Intelix ai rispettivi portafogli di agenti mantenendo piena osservabilità e conformità.

Microsoft Agent 365 agisce da control plane per gli agenti AI permettendo alle aziende di estendere la loro infrastruttura, le applicazioni e le protezioni esistenti agli agenti, utilizzando al contempo funzionalità familiari che sono state adattate alle esigenze degli agenti.

Insieme, queste integrazioni rafforzano ulteriormente l’impegno di Sophos nel mettere a disposizione intelligence avanzata in qualunque punto le aziende si trovino all’interno dell’ecosistema di agenti Microsoft.

Una risposta ai bisogni di chi si difende

La AI sta trasformando interi settori in ogni parte del mondo, e la cybersicurezza non fa eccezione. I team incaricati della sicurezza sono inondati di messaggi di allerta ma spesso non dispongono delle risorse necessarie a tenere il ritmo, in particolare nelle imprese di piccole e medie dimensioni. Nel report Sophos Addressing the Cybersecurity Skills Shortage in SMBs, il 96% degli intervistati ha ammesso di avere difficoltà ad analizzare gli allarmi sospetti mentre il 75% fatica a neutralizzare gli incidenti in tempi rapidi.

Parallelamente a questo, gli attacchi accelerano: lo studio Sophos Active Adversary Report 2025 ha rilevato come l’esfiltrazione dei dati abbia inizio mediamente in soli tre giorni con un intervallo mediano di sole 2,7 ore tra esfiltrazione e rilevamento; i malintenzionati, inoltre, riescono a raggiungere Active Directory anche in sole 11 ore. Questi valori sottolineano l’urgente necessità di adottare metodi più veloci ed efficaci per analizzare e investigare i messaggi di allerta.

L’efficacia di una intelligence approfondita

Rendendo disponibile Sophos Intelix all’interno dell’ecosistema Microsoft Copilot, Sophos rende la threat intelligence universalmente accessibile aiutando le aziende ad accelerare il lavoro di analisi, ridurre i tempi di risposta e migliorare i risultati complessivi della sicurezza.

“L’ecosistema Microsoft Copilot sta trasformando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia adottando interfacce in linguaggio naturale nel cuore dell’ecosistema Copilot”, ha dichiarato Simon Reed, Chief Scientific Research Officer di Sophos. “Il futuro della produttività nei SOC è andare oltre le interfacce grafiche che abbiamo usato fin dagli anni ’80 per passare a un nuovo paradigma di collaborazione tra uomo e AI. Gli assistenti AI basati su grandi dataset, la threat intelligence approfondita e i sistemi avanzati stanno ridisegnando totalmente il modo di lavorare degli analisti. Rendendo disponibile la threat intelligence Sophos attraverso Microsoft Security Copilot e Microsoft 365 Copilot, assicuriamo a chi si difende un accesso più rapido e naturale agli insight che aiutano a rispondere alle minacce con velocità, precisione e sicurezza”.

“L’AI è un moltiplicatore di forza difensiva e, quando partner come Sophos estendono la loro innovazione agentica nell’ecosistema Microsoft Copilot, l’impatto diviene esponenziale. Insieme non stiamo solo costruendo tool: stiamo creando una nuova era di cyberdifesa intelligente e collaborativa”, ha concluso Vasu Jakkal, Corporate Vice President di Microsoft Security.