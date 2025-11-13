Sophos nominata Leader nel Leadership Compass 2025 di KuppingerCole per la Email Security

Siamo entusiasti di annunciare che Sophos è stata nominata Leader in tutte e quattro le categorie di valutazione — Overall, Product, Innovation e Market — nel Leadership Compass 2025 di KuppingerCole dedicato alla Email Security.

Questo segna un progresso significativo rispetto al precedente report del 2023, in cui Sophos aveva ottenuto la Leadership in due categorie.

In un settore caratterizzato da una forte concorrenza con altri 13 fornitori, Sophos Email ha anche ottenuto uno dei punteggi più alti nella categoria Product. Insieme, questi riconoscimenti riflettono il costante flusso di innovazione e le solide capacità di Sophos Email nel proteggere le organizzazioni dalla crescente minaccia degli attacchi via email.

Leggi l’intero report KuppingerCole 2025 Leadership Compass for Email Security.

Protezione contro phishing e BEC potenziata dall’IA

Il report mette in evidenza Sophos per l’uso di intelligenza artificiale e machine learning per rilevare e bloccare attacchi di phishing e BEC, in particolare attraverso l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’analisi comportamentale.

Inoltre, KuppingerCole osserva l’approccio innovativo di Sophos nell’integrare più livelli di difesa — come autenticazione del mittente, protezione degli URL e sandboxing — in una piattaforma coesa e cloud-native. Queste capacità lavorano insieme per tenere le email dannose fuori dalle caselle di posta.

Nota per le robuste difese basate su IA e ML, Sophos Email protegge efficacemente da minacce come attacchi BEC e phishing… L’innovativo NLP potenziato dall’IA migliora la capacità del sistema di contrastare attacchi di social engineering, rendendolo particolarmente efficace contro il BEC.

— Martin Kuppinger, Principal Analyst e Co-Fondatore, KuppingerCole Analysts AG

Email security ottimizzata per MDR

Oltre alle robuste capacità come soluzione standalone, Sophos Email occupa una posizione unica nel mercato della sicurezza email come l’unica soluzione ottimizzata per MDR.

KuppingerCole evidenzia inoltre l’integrazione di Sophos Email in Sophos MDR come una caratteristica davvero “distintiva”. Questa integrazione abilita una risposta alle minacce in tempo reale e un’applicazione dinamica delle policy — capacità sempre più critiche in un mondo in cui gli attaccanti sfruttano l’IA generativa per creare minacce più convincenti.

L’aspetto distintivo di Sophos Email risiede nella sua integrazione con Sophos MDR, che consente risultati di sicurezza superiori grazie a risposte alle minacce in tempo reale. Ciò include il recupero manuale dei messaggi e la possibilità di regolare dinamicamente le configurazioni durante una minaccia attiva.

— Martin Kuppinger, Principal Analyst e Co-Fondatore, KuppingerCole Analysts AG

L’innovazione continua genera risultati

Riteniamo che essere stati nominati Leader in tutte e quattro le categorie del Leadership Compass di KuppingerCole rappresenti una pietra miliare significativa per Sophos Email, che negli ultimi anni ha compiuto progressi importanti come soluzione completa per la sicurezza delle email.

Scopri di più sui recenti miglioramenti di Sophos Email, tra cui Sophos Email Monitoring Service (EMS) e Sophos DMARC Manager.

In arrivo

A dicembre, Sophos Email includerà Sophos Phish Threat — offrendo sicurezza email avanzata, simulazione di phishing e formazione sulla consapevolezza della sicurezza in un’unica soluzione.

