Difendere il futuro: il nostro impegno per un’IA responsabile nella cybersecurity

Nel panorama in rapida evoluzione delle minacce informatiche, l’intelligenza artificiale non è più un lusso: è una necessità. In Sophos ce ne siamo resi conto tempestivamente: integriamo capacità di IA sofisticate nel nostro portafoglio prodotti dal 2017.

Questa profonda esperienza pratica ci ha permesso di costruire la più grande piattaforma di sicurezza nativa per l’IA del settore, combinando sia il machine learning (ML) predittivo sia la rivoluzionaria intelligenza artificiale generativa (GenAI) per offrire una rilevazione più rapida e risposte più intelligenti e automatizzate.

Tuttavia, la potenza richiede principi. Il nostro impegno di lunga data nell’utilizzare l’IA per la difesa è guidato da un framework progettato per garantire che le nostre tecnologie non siano solo efficaci, ma siano anche sviluppate e distribuite con i più alti standard di sicurezza, etica e fiducia.

I sei pilastri del nostro framework di IA responsabile

Il nostro approccio all’IA responsabile nella cybersecurity si basa su sei principi fondamentali, che guidano ogni fase dello sviluppo, della distribuzione e del monitoraggio:

Incentrata sull’uomo: Progettiamo l’IA per potenziare l’esperienza umana, non per sostituirla. I nostri strumenti sono costruiti per supportare gli analisti di sicurezza, permettendo loro di prendere decisioni più rapide e intelligenti mantenendo il pieno controllo sulle operazioni di sicurezza critiche.

Robusta: I nostri modelli sono sottoposti a uno sviluppo rigoroso, a stress test e a un miglioramento continuo, garantendo alta accuratezza e precisione per ridurre al minimo i falsi positivi e mantenere resilienza contro la complessità del mondo reale e gli attacchi avversari.

Orientata ai risultati: Misuriamo il successo in base all'impatto reale. La nostra IA è progettata per ottimizzare la prevenzione, accelerare la rilevazione e neutralizzare le minacce più rapidamente, concentrandosi su benefici misurabili in cybersecurity per i nostri clienti.

Sicurezza e privacy prima di tutto: Proteggere i dati dei clienti è fondamentale. I nostri sistemi sono costruiti con sicurezza e privacy integrate fin dall'inizio, guidati da chiare policy d'uso e standard globali. Fondamentale: non condividiamo dati dei clienti per addestrare modelli linguistici di terze parti (LLM).

Responsabile: Abbiamo stabilito solidi framework di governance con ruoli chiari e supervisione per gestire i rischi e rivedere i nostri sistemi di IA in ogni fase, assicurando che ci assumiamo piena responsabilità per la tecnologia che sviluppiamo.

Trasparente: Un'efficace collaborazione in ambito sicurezza richiede di comprendere gli strumenti su cui ci si affida. Ci impegniamo a spiegare cosa fa la nostra IA e come funziona, incluse le sue capacità e, cosa importante, i suoi limiti. Forniamo chiarezza su come vengono sviluppate le nostre tecnologie di IA, incluso come vengono utilizzati i dati per addestrare i nostri modelli proprietari e come collaboriamo con i partner tecnologici.

Sophos continua a sfruttare il potere trasformativo dell’IA per sconfiggere gli attacchi informatici. Ancorando la nostra innovazione a un impegno fermo sulla supervisione umana, su una ingegneria robusta e sulla totale trasparenza, garantiamo che le nostre tecnologie rimangano una risorsa affidabile e potente nella lotta globale contro il cybercrimine.

Questa apertura, attraverso documentazione di prodotto e pratiche di governance, permette ai nostri clienti di prendere decisioni informate e valutare l’idoneità delle nostre soluzioni di IA per le loro esigenze specifiche.

In questo spirito, vi invitiamo a consultare ulteriormente le nostre pagine dedicate ai Principi di IA nella Cybersecurity e alle FAQ sull’IA Responsabile, entrambe disponibili nel Sophos Trust Center.