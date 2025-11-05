5 modi per rafforzare le difese del firewall e degli endpoint contro il ransomware

Gli attacchi ransomware si evolvono più rapidamente che mai. Per i team IT e di sicurezza già sotto pressione, restare al passo può sembrare impossibile — ma non deve esserlo.

La giusta combinazione di sicurezza del firewall e degli endpoint può fermare il ransomware prima che si diffonda e ripristinare la fiducia ai margini della rete.

Per aiutare le organizzazioni a orientarsi in questo panorama di minacce in continua evoluzione, Chris McCormack, Specialista di Sicurezza di Rete Sophos, ha illustrato come le difese integrate basate su Sophos Firewall e Sophos Endpoint possano ridurre il rischio e ricostruire la fiducia. Ecco i cinque punti chiave emersi dal recente webinar “Rebuilding Trust at the Edge: A Smarter Approach to Firewall Security”.

Riduci la superficie d’attacco

Ogni sistema esposto è un potenziale punto di ingresso. Consolidare e mettere in sicurezza l’infrastruttura limita le opportunità per gli attaccanti — e rende le difese più semplici ed efficaci.

“Le buone pratiche per evitare di essere attaccati o presi di mira sono forse le più importanti”, ha dichiarato McCormack durante il webinar. “Ridurre la propria superficie di attacco significa minimizzare l’infrastruttura esposta e assicurarsi che ciò che rimane visibile sia adeguatamente protetto, così da non essere un bersaglio attraente — o almeno meno attraente di un altro fornitore.”

Inizia identificando tutto ciò che è esposto a Internet, elimina ciò che non è necessario e rinforza ciò che deve restare. Meno bersagli presenti, più difficile sarà per gli attaccanti entrare — e più facile sarà per il tuo team difendere la rete.

Progetta sistemi sicuri fin dall’inizio

La sicurezza non dovrebbe essere aggiunta in seguito — deve essere integrata fin dalla progettazione. I sistemi esposti a Internet devono essere configurati correttamente, aggiornati in modo continuo e resi più resistenti agli attacchi.

“Assicurati di scegliere un fornitore in grado di offrire aggiornamenti automatici via rete o patch critiche senza alcun intervento manuale”, ha affermato McCormack. “Non dovresti dover programmare un aggiornamento firmware o riavviare la rete ogni volta che viene scoperta una nuova vulnerabilità.”

Sophos Firewall, grazie all’applicazione automatica delle patch, alle solide policy predefinite e alla gestione cloud tramite Sophos Central, semplifica le operazioni di sicurezza anche per i team IT di piccole dimensioni. Imporre password robuste, abilitare l’autenticazione multifattore e applicare i principi di Zero Trust sono controlli di base che tengono gli intrusi fuori.

Adotta lo Zero Trust Network Access (ZTNA)

Le VPN tradizionali presuppongono la fiducia una volta stabilita la connessione. Il modello ZTNA ribalta questo approccio: nessun utente o dispositivo è considerato attendibile per impostazione predefinita.

Sophos ZTNA verifica identità e stato di salute del dispositivo prima di concedere l’accesso, riducendo drasticamente il rischio di movimenti laterali in caso di furto delle credenziali.

“Non posso sottolineare abbastanza l’importanza di utilizzare [ZTNA], che si basa sul principio del non fidarsi di nulla e verificare tutto”, ha detto McCormack. “Il furto di credenziali è una delle principali cause alla base degli attacchi ransomware. Molte organizzazioni si fidano automaticamente di chi possiede credenziali valide. ZTNA risolve questo problema.”

Integrato nella piattaforma Sophos Central, Sophos ZTNA offre una visibilità e un controllo unificati su utenti, dispositivi e applicazioni — da un’unica console. È un modo più intelligente e sicuro per connettere gli utenti remoti e garantire che ogni interazione con la rete sia legittima.

Non lasciare che il traffico cifrato nasconda le minacce

Poiché la maggior parte del traffico Internet è ora cifrato, gli attaccanti lo sfruttano per mascherare le proprie attività.

Sophos Firewall utilizza l’ispezione intelligente TLS e analisi basate su intelligenza artificiale per individuare le minacce nascoste — senza compromettere le prestazioni.

“Oggi esistono tecnologie che sfruttano l’intelligenza artificiale per rilevare comunicazioni malevole nel traffico cifrato, senza dover eseguire la complessa decrittazione dei dati”, ha spiegato McCormack.

Combinando l’ispezione approfondita dei pacchetti con l’intelligence sulle minacce di Sophos X-Ops, Sophos Firewall rileva e blocca malware, traffico di comando e controllo e exploit all’interno delle sessioni cifrate — impedendo agli attaccanti di nascondersi in bella vista.

Rileva e rispondi rapidamente alle minacce attive

Anche con difese solide, gli incidenti possono comunque verificarsi — e la velocità di risposta è fondamentale.

Segmenta la rete per contenere le minacce, monitora il traffico laterale con Sophos Network Detection and Response (NDR) e coordina la risposta con Sophos Extended Detection and Response (XDR).

“Tecnologie come NDR erano un tempo disponibili solo nelle grandi reti aziendali, ma ora le rendiamo accessibili a tutti e gratuitamente”, ha spiegato McCormack. “Se una minaccia viene rilevata da uno dei nostri prodotti o da un analista, l’informazione viene condivisa immediatamente con tutto l’ecosistema software e la risposta parte automaticamente.”

Sophos XDR e NDR lavorano insieme per offrire una visibilità completa su endpoint, firewall ed email, correlando i dati per individuare comportamenti sospetti, isolare i dispositivi compromessi e fermare gli attaccanti sul nascere. Questa difesa sincronizzata, alimentata da intelligence in tempo reale, garantisce ai team di sicurezza rapidità e sicurezza a livello enterprise.

Queste strategie rappresentano passaggi fondamentali per proteggere la tua organizzazione dal ransomware.