Costruisci una difesa basata sulla prevenzione: il Sophos Cybersecurity Toolkit

Il ransomware resta una delle minacce informatiche più distruttive di oggi, ma è tutt’altro che l’unica. Gli attaccanti sfruttano anche sistemi non aggiornati, lanciano campagne di phishing basate sull’intelligenza artificiale e utilizzano credenziali rubate per infiltrarsi nei sistemi e sottrarre dati sensibili. Queste tattiche evolvono rapidamente, e i team IT e di sicurezza sentono la pressione crescere.

Secondo il rapporto Sophos State of Ransomware 2025:

Il 32% degli attacchi è iniziato con vulnerabilità non corrette.

Il 28% delle vittime ha subito sia la cifratura che il furto dei dati.

Il 49% ha pagato il riscatto per recuperare i propri dati.

Il 41% dei team IT ha riportato un aumento di ansia o stress dopo l’attacco.

Questi numeri rendono chiaro un punto: le organizzazioni devono passare dalla reazione alla prevenzione.

“La sicurezza non riguarda solo il blocco degli attacchi — significa riprendere il controllo,” afferma Joe Levy, CEO di Sophos. “Tutto parte dalla prevenzione. Prima agisci, maggiore è il controllo che hai sui tuoi risultati.”

All’interno del toolkit

Il Sophos Cybersecurity Best Practices Toolkit, gratuito, riunisce risorse pratiche basate sulla prevenzione per organizzazioni di ogni dimensione. Ognuna è pensata per aiutarti a prepararti, proteggerti e mettere in pratica la risposta prima che gli attaccanti colpiscano.

Pianifica la tua risposta: Guida alla pianificazione della risposta agli incidenti

Crea un playbook chiaro per la risposta agli incidenti. Impara a documentare le azioni, comunicare con gli stakeholder e trarre lezioni dalle revisioni post-incidente – con consigli legali, modelli di comunicazione e indicazioni per l’analisi forense.

Proteggi la tua rete: Le migliori pratiche di sicurezza di rete per prevenire il ransomware

Applica pratiche comprovate per rafforzare la rete contro ransomware e altre minacce. Scopri come ridurre la superficie di attacco, ispezionare il traffico cifrato e implementare l’accesso alla rete a fiducia zero (ZTNA) per bloccare i movimenti laterali.

Metti alla prova la preparazione: Guida agli esercizi di simulazione (Tabletop Exercise Guide)

Questa guida ti accompagna nello svolgimento di esercitazioni realistiche che simulano attacchi come minacce interne, ransomware e compromissioni della supply chain, aiutandoti a individuare lacune prima degli attaccanti e migliorare la comunicazione tra i team.

Come osserva la guida:

“Simulare le risposte in un incidente fittizio consente ai partecipanti di sviluppare familiarità con le azioni necessarie in un vero attacco, accelerando l’esecuzione.”

Perché la prevenzione deve venire prima

Ogni ora risparmiata nella rilevazione o nella risposta riduce costi, rischi e stress per il tuo team.

La prevenzione non è una filosofia — è un vantaggio misurabile.

Il toolkit spiega come:

Eseguire regolarmente esercitazioni per testare la prontezza.

Correggere rapidamente le vulnerabilità — la principale causa di ransomware nel 2025.

Segmentare le reti per limitare i movimenti degli attaccanti.

Sostituire le VPN con ZTNA per eliminare la fiducia implicita.

Ispezionare il traffico cifrato per rivelare minacce nascoste.

Riprendi il controllo delle tue difese oggi.

Che tu sia una piccola impresa, un distretto scolastico o una multinazionale, il Sophos Cybersecurity Toolkit ti offre un percorso chiaro verso difese più forti e maggiore controllo, prima che gli attaccanti agiscano.

Esplora il Cybersecurity Toolkit e inizia oggi stesso a costruire la tua strategia basata sulla prevenzione.