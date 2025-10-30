Ricerche sulle CyberMinacce

BRONZE BUTLER sfrutta una vulnerabilità del software giapponese di gestione delle risorse

Il gruppo di hacker ha preso di mira una vulnerabilità zero-day di LANSCOPE (CVE-2025-61932)
30 Ottobre 2025
A metà del 2025, i ricercatori della Counter Threat Unit™ (CTU) hanno osservato una sofisticata campagna BRONZE BUTLER che sfruttava una vulnerabilità zero-day in Motex LANSCOPE Endpoint Manager per rubare informazioni riservate. Il gruppo BRONZE BUTLER (noto anche come Tick), sponsorizzato dallo Stato cinese, è attivo dal 2010 e in precedenza aveva sfruttato una vulnerabilità zero-day nel prodotto giapponese di gestione delle risorse SKYSEA Client View nel 2016. JPCERT/CC ha pubblicato un avviso sul problema LANSCOPE il 22 ottobre 2025.

Sfruttamento della CVE-2025-61932

Nella campagna del 2025, i ricercatori di CTU™ hanno confermato che gli aggressori hanno ottenuto l’accesso iniziale sfruttando la CVE-2025-61932. Questa vulnerabilità consente agli aggressori remoti di eseguire comandi arbitrari con privilegi di SISTEMA. L’analisi del CTU indica che il numero di dispositivi vulnerabili connessi a Internet è basso. Tuttavia, gli aggressori potrebbero sfruttare i dispositivi vulnerabili all’interno delle reti compromesse per effettuare l’escalation dei privilegi e il movimento laterale. L’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture degli Stati Uniti (CISA) ha aggiunto la CVE-2025-61932 al Catalogo delle vulnerabilità sfruttate note il 22 ottobre.

