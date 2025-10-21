Annunciamo la più recente evoluzione del nostro portafoglio di Security Operations

Oggi abbiamo annunciato importanti miglioramenti al nostro portafoglio di Security Operations, già scelto da oltre 75.000 organizzazioni in tutto il mondo grazie alle soluzioni Sophos XDR e Sophos MDR. Si tratta di una tappa fondamentale nel nostro percorso di integrazione dopo l’acquisizione di Secureworks, avvenuta nel febbraio 2025.

Nei mesi successivi all’acquisizione di Secureworks, per 859 milioni di dollari, abbiamo compiuto progressi significativi nell’unificazione di tecnologie, competenze e servizi della nostra organizzazione, per migliorare ulteriormente la difesa e i risultati di sicurezza informatica dei nostri clienti in tutto il mondo.

A conferma di questo impegno, oggi abbiamo lanciato Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR), l’ultima di una serie di innovazioni che sfruttano le capacità di Secureworks per ampliare le nostre offerte di Security Operations.

Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR): l a nuova soluzione che offre alle organizzazioni una visibilità più rapida sui rischi legati all’identità e protezioni più solide contro gli attacchi basati sull’identità.

a nuova soluzione che offre alle organizzazioni una visibilità più rapida sui rischi legati all’identità e protezioni più solide contro gli attacchi basati sull’identità. Sophos Advisory Services: annunciati all’inizio del mese, offrono servizi di penetration testing e valutazioni di sicurezza avanzate basate sull’intelligence di Sophos X-Ops, per ridurre il rischio informatico.

annunciati all’inizio del mese, offrono servizi di penetration testing e valutazioni di sicurezza avanzate basate sull’intelligence di Sophos X-Ops, per ridurre il rischio informatico. Integrazione dell’expertise sulle minacce: i l Counter Threat Unit (CTU), integrato grazie all’acquisizione di Secureworks, si è unito a Sophos X-Ops, la task force congiunta dell’azienda che riunisce diversi team specialistici.

L’integrazione amplia la profonda competenza di Sophos sulle minacce con funzionalità di tracciamento degli avversari di livello mondiale, intelligence sul dark web e collaborazione con le forze dell’ordine e le agenzie governative di tutto il mondo. L’intelligence combinata di Sophos X-Ops alimenta direttamente tutti i prodotti e servizi Sophos, offrendo una difesa senza pari contro minacce informatiche come ransomware, attacchi sponsorizzati da Stati e intrusioni basate sull’identità.

l Counter Threat Unit (CTU), integrato grazie all’acquisizione di Secureworks, si è unito a Sophos X-Ops, la task force congiunta dell’azienda che riunisce diversi team specialistici. L’integrazione amplia la profonda competenza di Sophos sulle minacce con funzionalità di tracciamento degli avversari di livello mondiale, intelligence sul dark web e collaborazione con le forze dell’ordine e le agenzie governative di tutto il mondo. L’intelligence combinata di Sophos X-Ops alimenta direttamente tutti i prodotti e servizi Sophos, offrendo una difesa senza pari contro minacce informatiche come ransomware, attacchi sponsorizzati da Stati e intrusioni basate sull’identità. Integrazione di Sophos Endpoint con Secureworks Taegis MDR e XDR: annunciata a settembre, questa integrazione consente a Sophos Endpoint di essere incluso automaticamente in tutte le sottoscrizioni di Taegis MDR e Taegis XDR, fornendo prevenzione, rilevamento e risposta unificati, riducendo al contempo complessità e costi.

Insieme, questi progressi rafforzano la nostra capacità di aiutare organizzazioni di ogni dimensione a difendersi da minacce in continua evoluzione, combinando tecnologia avanzata e competenza umana.

Con questi cambiamenti, stiamo ridefinendo cosa significa essere un partner di sicurezza affidabile. La nostra strategia è incontrare le organizzazioni ovunque si trovino nel loro percorso di cybersecurity, unendo difese avanzate e profonda competenza umana per restare sempre un passo avanti agli avversari. Grazie alla scala globale, alla visibilità e all’intelligence di Sophos X-Ops, stiamo offrendo risultati di sicurezza più solidi oggi e garantendo che le aziende possano continuare a operare in sicurezza di fronte alle minacce di domani. Insieme, queste innovazioni riflettono il nostro impegno nel combinare tecnologia e competenza per ottenere risultati di sicurezza misurabili.

Espansioni di mercato

Con il lancio di Sophos ITDR e la recente introduzione dei Sophos Advisory Services, stiamo ampliando ulteriormente il nostro portafoglio di Security Operations.

Basato sulla collaudata soluzione Taegis IDR di Secureworks, Sophos ITDR offre alle organizzazioni una visibilità più rapida sui rischi legati all’identità e una protezione più forte contro gli attacchi basati sull’identità — uno dei vettori di minaccia in più rapida crescita a livello globale.

I Sophos Advisory Services, basati sull’intelligence sulle minacce di Sophos X-Ops e gestiti da esperti di cybersecurity, offrono penetration test e valutazioni di sicurezza avanzate per aiutare le organizzazioni a individuare vulnerabilità, rafforzare le difese e ridurre il rischio. Insieme, queste soluzioni ampliano il portafoglio che i nostri partner possono offrire ai clienti, creando nuove opportunità di crescita e differenziazione.

Progressi del portafoglio in endpoint security, IA e MDR

Aggiornamento del portafoglio di sicurezza endpoint: include un livello di licenza Sophos EDR semplificato, che consente alle organizzazioni di ogni dimensione di accedere a una protezione di livello enterprise, offrendo ai partner modalità più snelle per fornire e vendere le soluzioni Sophos.

include un livello di licenza Sophos EDR semplificato, che consente alle organizzazioni di ogni dimensione di accedere a una protezione di livello enterprise, offrendo ai partner modalità più snelle per fornire e vendere le soluzioni Sophos. Progressi nell’intelligenza artificiale: introdotti i nuovi assistenti AI per Security Analyst e Threat Hunting, che supportano le indagini e la caccia proattiva alle minacce in Sophos XDR e Sophos MDR.

Basati sull’esperienza degli analisti MDR che proteggono oltre 35.000 organizzazioni, questi assistenti aiutano i team di sicurezza a identificare rapidamente i rischi, arricchire le indagini con threat intelligence e accelerare le azioni di rimedio.

introdotti i nuovi assistenti AI per Security Analyst e Threat Hunting, che supportano le indagini e la caccia proattiva alle minacce in Sophos XDR e Sophos MDR. Basati sull’esperienza degli analisti MDR che proteggono oltre 35.000 organizzazioni, questi assistenti aiutano i team di sicurezza a identificare rapidamente i rischi, arricchire le indagini con threat intelligence e accelerare le azioni di rimedio. Miglioramento delle integrazioni XDR e MDR: per accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce in tutto l’ambiente aziendale, rendiamo più facile collegare tecnologie IT e di cybersecurity alla piattaforma aperta Sophos Central.

A partire da novembre 2025, tutte le sottoscrizioni Sophos MDR e Sophos XDR includeranno integrazioni con tecnologie di terze parti che coprono endpoint, firewall, rete, cloud, email, identità, backup e strumenti di produttività — senza costi aggiuntivi. Questa visibilità potenziata consente agli analisti di identificare, indagare e neutralizzare le minacce più rapidamente, massimizzando al contempo il ritorno sugli investimenti IT esistenti.

Insieme, questi miglioramenti — che spaziano dalla protezione dell’identità ai servizi di consulenza, dalle innovazioni endpoint all’IA e all’expertise umana — dimostrano come Sophos stia fornendo risultati di sicurezza tangibili su scala globale.

Il nostro portafoglio è oggi scelto da oltre 75.000 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui 35.000 clienti Sophos MDR, supportati da una rete globale di Security Operations Centers che garantiscono protezione e visibilità continue sui comportamenti degli aggressori. Ogni giorno elaboriamo oltre 223 terabyte di telemetria in Sophos Central, generando più di 34 milioni di rilevazioni e bloccando automaticamente oltre 11 milioni di minacce. Questa scala di insight garantisce che le nostre capacità di rilevamento siano costantemente testate e migliorate, offrendo una protezione continua e risultati di sicurezza più solidi per i nostri clienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi Sophos, visita www.sophos.com