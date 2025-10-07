Vi presentiamo i Sophos Advisory Services

Non mancano certo le sfide quando si tratta di proteggere la tua organizzazione dai cyberattacchi. Lo scenario delle minacce continua a evolversi, le superfici di attacco si ampliano con l’avvento di nuove tecnologie, emergono costantemente nuove tattiche e tecniche degli avversari, e cresce l’attenzione su ciò che stai facendo per proteggere il tuo ambiente.
Valutare con precisione dove sei vulnerabile alle minacce non è semplice. Testare le tue difese è un modo efficace e proattivo per misurare la solidità della tua sicurezza e stabilire un percorso per ridurre i rischi prima che un attore malevolo colpisca.
Metti alla prova le tue difese e valuta i tuoi rischi
Ti presentiamo i Sophos Advisory Services – servizi proattivi di testing della sicurezza che forniscono una valutazione esperta e indipendente delle tue difese informatiche e raccomandazioni per migliorarle. Questi servizi supportano un approccio più strategico alla cybersecurity, identificando i punti deboli del tuo ambiente e permettendoti di rafforzare la resilienza contro potenziali attacchi.
Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale di quattro servizi di security testing: External Penetration Testing, Internal Penetration Testing, Wireless Network Penetration Testing e Web Application Security Assessment.
Questi servizi ti consentono di:
- Individuare i punti deboli delle tue difese. Scopri le vulnerabilità del tuo ambiente che un avversario potrebbe sfruttare, grazie alla combinazione della nostra esperienza in migliaia di attività di test e delle più recenti informazioni sulle minacce fornite da Sophos X-Ops.
- Valutare il rischio di una violazione. Comprendi il rischio reale di essere colpito da un incidente informatico prima che un attacco raggiunga la tua azienda.
- Dimostrare pratiche di sicurezza solide ai partner commerciali. Mostra a clienti, partner, stakeholder, autorità di regolamentazione e agenzie di assicurazioni cyber l’impegno della tua organizzazione per la cybersecurity.
- Rafforzare la tua resilienza informatica. Rendi i tuoi programmi di sicurezza più solidi contro le minacce, grazie a test arricchiti dalle informazioni più aggiornate e pertinenti raccolte dai nostri team di ricerca e testing.
Disponibili da oggi!
Sophos offre ora i seguenti servizi di testing e valutazione della sicurezza:
- External Penetration Testing: valuta le difese contro un avversario che tenta di sfruttare il tuo ambiente dall’esterno del perimetro.
- Internal Penetration Testing: esamina i controlli all’interno del perimetro per valutare le difese interne e la protezione contro minacce interne.
- Wireless Network Penetration Testing: analizza la sicurezza delle tue reti wireless e come un attaccante potrebbe tentare di ottenere accesso.
- Web Application Security Assessment: testa le tue applicazioni web alla ricerca di vulnerabilità note.
I Sophos Advisory Services sono erogati dal nostro team di esperti di sicurezza multidisciplinari di livello mondiale, supportati da centinaia di analisti e ricercatori di minacce.
I nostri servizi non sono semplici test generici “promosso/bocciato”. I nostri esperti di sicurezza ti incontrano prima dell’inizio dei test per comprendere le tue sfide e i tuoi obiettivi. Al termine, ti forniamo un report dettagliato, adatto sia a un pubblico tecnico che non tecnico, con tutte le fasi svolte, i risultati ottenuti e raccomandazioni operative che puoi utilizzare per rafforzare la sicurezza della tua organizzazione.
Scopri di più su come i Sophos Advisory Services possono individuare i punti deboli delle tue difese e rafforzare la tua resilienza informatica. Parla oggi stesso con un esperto o visita Sophos.com/Advisory-Services.