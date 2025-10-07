Vi presentiamo i Sophos Advisory Services

Non mancano certo le sfide quando si tratta di proteggere la tua organizzazione dai cyberattacchi. Lo scenario delle minacce continua a evolversi, le superfici di attacco si ampliano con l’avvento di nuove tecnologie, emergono costantemente nuove tattiche e tecniche degli avversari, e cresce l’attenzione su ciò che stai facendo per proteggere il tuo ambiente.

Valutare con precisione dove sei vulnerabile alle minacce non è semplice. Testare le tue difese è un modo efficace e proattivo per misurare la solidità della tua sicurezza e stabilire un percorso per ridurre i rischi prima che un attore malevolo colpisca.

Metti alla prova le tue difese e valuta i tuoi rischi

Ti presentiamo i Sophos Advisory Services – servizi proattivi di testing della sicurezza che forniscono una valutazione esperta e indipendente delle tue difese informatiche e raccomandazioni per migliorarle. Questi servizi supportano un approccio più strategico alla cybersecurity, identificando i punti deboli del tuo ambiente e permettendoti di rafforzare la resilienza contro potenziali attacchi.

Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale di quattro servizi di security testing: External Penetration Testing, Internal Penetration Testing, Wireless Network Penetration Testing e Web Application Security Assessment.

Questi servizi ti consentono di:

Individuare i punti deboli delle tue difese. Scopri le vulnerabilità del tuo ambiente che un avversario potrebbe sfruttare, grazie alla combinazione della nostra esperienza in migliaia di attività di test e delle più recenti informazioni sulle minacce fornite da Sophos X-Ops.

Valutare il rischio di una violazione. Comprendi il rischio reale di essere colpito da un incidente informatico prima che un attacco raggiunga la tua azienda.

Dimostrare pratiche di sicurezza solide ai partner commerciali. Mostra a clienti, partner, stakeholder, autorità di regolamentazione e agenzie di assicurazioni cyber l'impegno della tua organizzazione per la cybersecurity.

Rafforzare la tua resilienza informatica. Rendi i tuoi programmi di sicurezza più solidi contro le minacce, grazie a test arricchiti dalle informazioni più aggiornate e pertinenti raccolte dai nostri team di ricerca e testing.

Disponibili da oggi!

Sophos offre ora i seguenti servizi di testing e valutazione della sicurezza:

External Penetration Testing: valuta le difese contro un avversario che tenta di sfruttare il tuo ambiente dall’esterno del perimetro.

valuta le difese contro un avversario che tenta di sfruttare il tuo ambiente dall’esterno del perimetro. Internal Penetration Testing: esamina i controlli all’interno del perimetro per valutare le difese interne e la protezione contro minacce interne.

esamina i controlli all’interno del perimetro per valutare le difese interne e la protezione contro minacce interne. Wireless Network Penetration Testing: analizza la sicurezza delle tue reti wireless e come un attaccante potrebbe tentare di ottenere accesso.

analizza la sicurezza delle tue reti wireless e come un attaccante potrebbe tentare di ottenere accesso. Web Application Security Assessment: testa le tue applicazioni web alla ricerca di vulnerabilità note.

I Sophos Advisory Services sono erogati dal nostro team di esperti di sicurezza multidisciplinari di livello mondiale, supportati da centinaia di analisti e ricercatori di minacce.

I nostri servizi non sono semplici test generici “promosso/bocciato”. I nostri esperti di sicurezza ti incontrano prima dell’inizio dei test per comprendere le tue sfide e i tuoi obiettivi. Al termine, ti forniamo un report dettagliato, adatto sia a un pubblico tecnico che non tecnico, con tutte le fasi svolte, i risultati ottenuti e raccomandazioni operative che puoi utilizzare per rafforzare la sicurezza della tua organizzazione.

Scopri di più su come i Sophos Advisory Services possono individuare i punti deboli delle tue difese e rafforzare la tua resilienza informatica. Parla oggi stesso con un esperto o visita Sophos.com/Advisory-Services.