Sophos nominata Leader nell’IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025

Siamo orgogliosi di annunciare che Sophos è stata nominata Leader nell’IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025.

Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il nostro impegno nel fornire soluzioni di sicurezza intelligenti, integrate e scalabili che aiutano le organizzazioni a restare un passo avanti rispetto alle minacce.

L’IDC MarketScape per l’Extended Detection and Response indica le capacità di protezione di Sophos come un punto di forza, osservando che: “Sophos è considerata favorevolmente in termini di protezioni offerte. Le principali tecnologie di protezione incluse come funzionalità standard sull’endpoint sono firewall host-based e IDS/IPS, controllo dei dispositivi, DLP, scansioni antimalware ed encryption.”

Il report evidenzia anche le capacità di difesa proattiva di Sophos, affermando: “Conosciuta colloquialmente come ‘Shields Up’, la Adaptive Attack Protection di Sophos è stata introdotta nel 2023. Questa funzione applica automaticamente determinate protezioni quando vi sono evidenze di un attacco ‘hands-on-keyboard’.”

“Sebbene Sophos abbia sviluppato internamente molte di queste tecnologie, l’integrazione della piattaforma Taegis XDR rafforza le capacità esistenti e accelera i cicli di ingegnerizzazione verso nuove iniziative.”

— Chris Kissel, IDC

Quando evidenzia i casi in cui considerare Sophos, il report sottolinea che: “Sophos ha una presenza internazionale e il suo ecosistema è progettato per supportare aziende di ogni dimensione e tipologia. Dai principianti in materia di cybersecurity, agli utenti intermedi, fino agli esperti: tutti possono trarre valore dalla piattaforma Sophos XDR.”

Sophos XDR: innovazione che porta risultati

Sophos Extended Detection and Response (XDR) fornisce potenti strumenti e threat intelligence che consentono di rilevare, investigare e neutralizzare le minacce in tutto l’ecosistema IT, attraverso la piattaforma adattiva, AI-native e open di Sophos.

Partire dalla difesa più solida: le organizzazioni possono concentrare le indagini fermando più violazioni prima che inizino. Sophos XDR include la protezione senza pari di Sophos Endpoint, che blocca rapidamente le minacce avanzate prima che possano propagarsi.

le organizzazioni possono concentrare le indagini fermando più violazioni prima che inizino. Sophos XDR include la protezione senza pari di Sophos Endpoint, che blocca rapidamente le minacce avanzate prima che possano propagarsi. Accelerare le operazioni di sicurezza con l’AI: gli strumenti di AI inclusi in Sophos XDR semplificano le indagini fornendo insight in tempo reale, contestualizzando i dati delle minacce e offrendo raccomandazioni basate su linguaggio naturale. Progettato in collaborazione con i nostri analisti di sicurezza in prima linea, il Sophos AI Assistant consente ai team interni di beneficiare di workflow reali e dell’esperienza dei professionisti Sophos.

gli strumenti di AI inclusi in Sophos XDR semplificano le indagini fornendo insight in tempo reale, contestualizzando i dati delle minacce e offrendo raccomandazioni basate su linguaggio naturale. Progettato in collaborazione con i nostri analisti di sicurezza in prima linea, il consente ai team interni di beneficiare di workflow reali e dell’esperienza dei professionisti Sophos. Protezione integrata delle identità: Sophos offre una profonda visibilità sui livelli di identità e negli ambienti cloud. Con ITDR, monitoraggio Kubernetes e integrazioni con Microsoft Entra ID e O365, proteggiamo tutto: dagli endpoint ai carichi di lavoro cloud.

Sophos offre una profonda visibilità sui livelli di identità e negli ambienti cloud. Con ITDR, monitoraggio Kubernetes e integrazioni con Microsoft Entra ID e O365, proteggiamo tutto: dagli endpoint ai carichi di lavoro cloud. Difese automatizzate e adattive: Sophos mette a disposizione un ampio set di risposte automatiche – dall’isolamento degli endpoint, all’applicazione dell’MFA, fino al rollback dei danni da ransomware. La funzionalità di difesa adattiva attiva protezioni durante gli attacchi in corso, minimizzando l’impatto e permettendo un rapido recupero.

Sophos mette a disposizione un ampio set di risposte automatiche – dall’isolamento degli endpoint, all’applicazione dell’MFA, fino al rollback dei danni da ransomware. La funzionalità di difesa adattiva attiva protezioni durante gli attacchi in corso, minimizzando l’impatto e permettendo un rapido recupero. Flessibilità dell’ecosistema: grazie a un ampio ecosistema di integrazioni, Sophos XDR si adatta facilmente a diversi stack IT. Che i clienti utilizzino firewall, piattaforme email o endpoint di terze parti, Sophos potenzia gli investimenti esistenti senza interruzioni.

grazie a un ampio ecosistema di integrazioni, Sophos XDR si adatta facilmente a diversi stack IT. Che i clienti utilizzino firewall, piattaforme email o endpoint di terze parti, Sophos potenzia gli investimenti esistenti senza interruzioni. Una piattaforma aperta per ottimizzare e unificare: un’unica vista sull’intero ecosistema IT, che permette di focalizzare le indagini su elementi ad alta priorità invece che su alert inutili. La nostra architettura aperta ed estensibile garantisce visibilità sull’intera superficie d’attacco, integrando informazioni sulle minacce provenienti sia dagli investimenti esistenti che futuri.

L’integrazione con Secureworks è un punto di svolta

Dopo l’acquisizione di Secureworks nel febbraio 2025, Sophos Endpoint è ora integrato nativamente e incluso automaticamente con gli abbonamenti Taegis XDR e MDR. Questo traguardo unisce prevenzione, rilevamento e risposta in un’unica piattaforma, riducendo i costi di licenza e semplificando le operazioni.

Questa integrazione rafforza la protezione, accelera la mitigazione delle minacce e garantisce ai clienti il massimo ROI, mantenendo al contempo la flessibilità.

Un riconoscimento che conta

Sophos XDR non è solo all’avanguardia nell’innovazione: sta guadagnando fiducia a tutti i livelli. Dai principali analisti agli utenti finali, i riconoscimenti parlano chiaro:

Questa validazione costante rafforza Sophos come partner di riferimento per le organizzazioni che cercano risultati di sicurezza affidabili e di forte impatto.

Cosa ci aspetta: costruire il futuro dell’XDR

Essere nominati Leader nell’IDC MarketScape™ rappresenta per noi un traguardo che riflette i nostri progressi. Segna anche l’inizio di un nuovo capitolo: la piena integrazione di Taegis XDR nella piattaforma Sophos Central.

Leggi un estratto dell’IDC MarketScape™: Worldwide Extended Detection and Response (XDR) Software 2025 qui.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione IDC MarketScape è stato progettato per offrire una panoramica sulla competitività dei fornitori di tecnologia e servizi in un determinato mercato. La ricerca utilizza una metodologia di valutazione rigorosa basata su criteri qualitativi e quantitativi che porta a una rappresentazione grafica della posizione di ciascun fornitore. IDC MarketScape offre un quadro chiaro per confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, capacità e strategie, e fattori di successo attuali e futuri. Fornisce inoltre agli acquirenti IT una valutazione a 360° dei punti di forza e delle debolezze dei fornitori attuali e potenziali.