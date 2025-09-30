Il tentativo di furto d’identità su larga scala di HeartCrypt

Nel corso dell’ultimo anno e poco più, abbiamo monitorato una serie di eventi che condividevano un insieme di caratteristiche generali:
- Malware che si spaccia per applicazioni software legittime le sovverte e vi si integra
- Codice loader position-independent (PIC) iniettato vicino ai punti di ingresso del pacchetto, sovrascrivendo il codice originale
- Payload malevoli cifrati inseriti come risorse aggiuntive
- Utilizzo di un semplice algoritmo di cifratura (XOR), con una chiave statica basata su caratteri ASCII
- Payload appartenenti a famiglie comuni di RAT (remote-access Trojans) o di ladri di credenziali/informazioni
- Archivi protetti da password ospitati su Google Drive (in un account compromesso) e collegati tramite email
Abbiamo infine concluso che tutti questi casi erano connessi a quella che è ormai nota come l’operazione HeartCrypt packer-as-a-service (PaaS). Dopo aver pubblicato diversi articoli su indagini specifiche, in questo post approfondiamo i risultati raccolti e diamo uno sguardo al malware come un giovane parassita.
L’industria osservava
Lungo il percorso, ci sono state prove attendibili che questi attacchi potessero essere attribuiti a un unico aggressore. A un certo punto si pensava che HeartCrypt fosse un prodotto del gruppo che CrowdStrike chiama “Blind Spider”, i cui obiettivi avevano una certa sovrapposizione geografica con i casi da noi analizzati. Alla fine, però, vi erano abbastanza differenze (payload diversi, diversi meccanismi di iniezione del payload, diverse aree geografiche colpite) per concludere che questi sforzi appartenessero a più aggressori. (E non era solo Sophos a osservare, naturalmente; l’attenzione su questo PaaS è arrivata da più parti nel corso della sua diffusione, in particolare da un ottimo resoconto iniziale di CrowdStrike.)
In altre parole, il dataset accumulato di questi attacchi non è affatto trascurabile. Nel corso delle indagini di Sophos abbiamo analizzato letteralmente migliaia di campioni, individuato quasi 1000 server di comando e controllo (C2), identificato ben oltre 200 fornitori di software oggetto di furti d’identità – grandi e piccoli –, visto paesi in tutti gli emisferi colpiti, e ne abbiamo scritto. E sebbene HeartCrypt sia ormai “vecchia conoscenza” nei circoli della sicurezza informatica – gli autori di questo articolo parlano questa settimana al Virus Bulletin sui nuovi “killer EDR” emergenti, basandosi in parte su ciò che questi dati ci hanno rivelato – HeartCrypt continua a creare grattacapi in tutto il mondo. Un’occhiata agli elementi specifici può aiutare a chiarire come e perché.
Continua a leggere l’articolo.