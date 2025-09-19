Sophos sostiene la Objective-See Foundation per promuovere la sicurezza di macOS e un’educazione alla cybersecurity inclusiva

Dedicata a costruire una comunità Apple più forte e inclusiva attraverso strumenti di sicurezza open-source

Sophos è orgogliosa di essere un gold friend della Objective-See Foundation, sostenendo la sua missione di ampliare l’accesso all’educazione in materia di cybersecurity e di promuovere una ricerca innovativa e comunitaria sulla sicurezza di macOS.

Con macOS che diventa un obiettivo sempre più appetibile per i criminali informatici, organizzazioni come Objective-See sono fondamentali per aiutare la comunità della sicurezza a restare un passo avanti. Negli ultimi tre anni, la quota di mercato degli attacchi mirati a dispositivi macOS è aumentata di oltre il 60% e il prezzo di strumenti come Atomic macOS Stealer (AMOS) è triplicato nel 2024 — un chiaro segnale che i dispositivi Apple non passano più inosservati.

La fondazione è dedicata alla creazione di strumenti gratuiti e open-source per macOS e alla promozione dell’educazione e dell’inclusività nella cybersecurity. Sophos è onorata di sostenere questa missione, rafforzando il nostro impegno verso un’innovazione comunitaria e basata sulla prevenzione.

Il nostro contributo ha un impatto diretto sulle iniziative fondamentali dell’organizzazione:

Objective by the Sea (#OBTS) , l’unica conferenza al mondo interamente dedicata alla sicurezza Apple, che riunisce i principali ricercatori del settore. La percentuale di donne speaker a #OBTS è cresciuta dal 10% del primo anno a oltre il 30% nell’ottava edizione — una testimonianza dell’impatto della Fondazione.

, l’unica conferenza al mondo interamente dedicata alla sicurezza Apple, che riunisce i principali ricercatori del settore. La percentuale di donne speaker a #OBTS è cresciuta dal 10% del primo anno a oltre il 30% nell’ottava edizione — una testimonianza dell’impatto della Fondazione. Objective for the We (#OFTW) , l’evento di inclusione e comunità di Objective-See che offre training gratuiti, talk, sessioni AMA e percorsi di avvicinamento alla sicurezza Apple per studenti. Attraverso #OFTW, oltre 310 studenti hanno ricevuto formazione, con più di 400 candidature raccolte fino ad oggi.

, l’evento di inclusione e comunità di Objective-See che offre training gratuiti, talk, sessioni AMA e percorsi di avvicinamento alla sicurezza Apple per studenti. Attraverso #OFTW, oltre 310 studenti hanno ricevuto formazione, con più di 400 candidature raccolte fino ad oggi. Borse di studio: che offrono agli studenti — in particolare alle donne e a chi proviene da gruppi sottorappresentati — l’opportunità di intraprendere studi in cybersecurity e di entrare a far parte della prossima generazione di difensori. Negli ultimi quattro anni di “#OBTS”, l’organizzazione non profit ha assegnato borse di studio complete (copertura di voli, alloggio, formazione e biglietti per la conferenza) a 29 studenti — di cui 19 donne — per partecipare a Objective for the We. Tre di loro sono poi diventati relatori alla conferenza.

«Promuovendo la diversità, sostenendo i giovani e ispirando sempre più donne a entrare nella cybersecurity, Objective-See sta plasmando il futuro del nostro settore. Sophos è orgogliosa di supportare questo importante lavoro, che è in linea con il nostro impegno per un’innovazione inclusiva e per lo sviluppo della ricerca sulla sicurezza di macOS» ha dichiarato Simon Reed, Chief Research Officer di Sophos.

Sostenendo Objective-See nella sua missione, Sophos rafforza la propria convinzione che la collaborazione aperta e l’investimento nella comunità siano elementi chiave per rimanere un passo avanti rispetto alle minacce in evoluzione — e per garantire che chiunque possa contribuire a plasmare il futuro della cybersecurity.

«Siamo davvero grati per il generoso supporto di Sophos, che ci permette di ampliare queste iniziative, raggiungere più persone in tutto il mondo e continuare a costruire una comunità Apple più forte e diversificata», afferma Patrick Wardle, fondatore di Objective-See.

Scopri di più sulla missione di Objective-See [qui].