Sophos sostiene la Objective-See Foundation per promuovere la sicurezza di macOS e un’educazione alla cybersecurity inclusiva

19 Settembre 2025
Dedicata a costruire una comunità Apple più forte e inclusiva attraverso strumenti di sicurezza open-source

Sophos è orgogliosa di essere un gold friend della Objective-See Foundation, sostenendo la sua missione di ampliare l’accesso all’educazione in materia di cybersecurity e di promuovere una ricerca innovativa e comunitaria sulla sicurezza di macOS.

Con macOS che diventa un obiettivo sempre più appetibile per i criminali informatici, organizzazioni come Objective-See sono fondamentali per aiutare la comunità della sicurezza a restare un passo avanti. Negli ultimi tre anni, la quota di mercato degli attacchi mirati a dispositivi macOS è aumentata di oltre il 60% e il prezzo di strumenti come Atomic macOS Stealer (AMOS) è triplicato nel 2024 — un chiaro segnale che i dispositivi Apple non passano più inosservati.

La fondazione è dedicata alla creazione di strumenti gratuiti e open-source per macOS e alla promozione dell’educazione e dell’inclusività nella cybersecurity. Sophos è onorata di sostenere questa missione, rafforzando il nostro impegno verso un’innovazione comunitaria e basata sulla prevenzione.

Il nostro contributo ha un impatto diretto sulle iniziative fondamentali dell’organizzazione:

  • Objective by the Sea (#OBTS), l’unica conferenza al mondo interamente dedicata alla sicurezza Apple, che riunisce i principali ricercatori del settore. La percentuale di donne speaker a #OBTS è cresciuta dal 10% del primo anno a oltre il 30% nell’ottava edizione — una testimonianza dell’impatto della Fondazione.
  • Objective for the We (#OFTW), l’evento di inclusione e comunità di Objective-See che offre training gratuiti, talk, sessioni AMA e percorsi di avvicinamento alla sicurezza Apple per studenti. Attraverso #OFTW, oltre 310 studenti hanno ricevuto formazione, con più di 400 candidature raccolte fino ad oggi.
  • Borse di studio: che offrono agli studenti — in particolare alle donne e a chi proviene da gruppi sottorappresentati — l’opportunità di intraprendere studi in cybersecurity e di entrare a far parte della prossima generazione di difensori. Negli ultimi quattro anni di “#OBTS”, l’organizzazione non profit ha assegnato borse di studio complete (copertura di voli, alloggio, formazione e biglietti per la conferenza) a 29 studenti — di cui 19 donne — per partecipare a Objective for the We. Tre di loro sono poi diventati relatori alla conferenza.

«Promuovendo la diversità, sostenendo i giovani e ispirando sempre più donne a entrare nella cybersecurity, Objective-See sta plasmando il futuro del nostro settore. Sophos è orgogliosa di supportare questo importante lavoro, che è in linea con il nostro impegno per un’innovazione inclusiva e per lo sviluppo della ricerca sulla sicurezza di macOS» ha dichiarato Simon Reed, Chief Research Officer di Sophos.

Sostenendo Objective-See nella sua missione, Sophos rafforza la propria convinzione che la collaborazione aperta e l’investimento nella comunità siano elementi chiave per rimanere un passo avanti rispetto alle minacce in evoluzione — e per garantire che chiunque possa contribuire a plasmare il futuro della cybersecurity.

«Siamo davvero grati per il generoso supporto di Sophos, che ci permette di ampliare queste iniziative, raggiungere più persone in tutto il mondo e continuare a costruire una comunità Apple più forte e diversificata», afferma Patrick Wardle, fondatore di Objective-See.

Scopri di più sulla missione di Objective-See [qui].

 

Jon Munshaw
Jon Munshaw is the Strategic Messaging Manager at Sophos. He helps tell the story of Sophos through a variety of content, and ensures that the company's tone of voice and story is consistent across all platforms. After starting his career in journalism, he pivoted to cybersecurity, and has since become interested in dissecting complicated cybersecurity topics and "translating" them for different audiences.

