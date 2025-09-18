Sophos in cima alle classifiche dei G2 Fall 2025 Report: il n. 1 assoluto nella categoria MDR e firewall

G2 ha pubblicato i suoi Fall 2025 Reports e i clienti hanno nuovamente collocato Sophos al primo posto. Siamo in cima alla vetta nella classifica generale dei servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR), così come in quella dei software firewall. A testimonianza della potenza della nostra piattaforma, Sophos è stata nominata leader per la tredicesima volta consecutiva in tutte le classifiche G2 Overall Grid® che definiscono le moderne operazioni di sicurezza: piattaforme di protezione degli endpoint, rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), rilevamento e risposta estesi (XDR), software firewall e rilevamento e risposta gestiti (MDR).

Questi riconoscimenti derivano da una valutazione tra soluzioni simili verificata e riflettono ciò che i team di sicurezza apprezzano maggiormente: tempi di risposta più rapidi, operazioni più semplici e la sicurezza di una piattaforma che si adatta sia alla prevenzione che alla risposta gestita.

Rilevamento e risposta gestiti

Oltre al primo posto nella classifica generale delle soluzioni MDR, Sophos MDR è stata valutata come la migliore soluzione in cinque segmenti del rapporto per la categoria, tra cui Enterprise e Mid-Market Grids. Sophos MDR ha anche ottenuto i riconoscimenti Best Results e Best Usability tra i clienti Enterprise.

Endpoint

Sophos EDR/XDR è stato nominato leader in otto diversi segmenti nei rapporti G2 Fall 2025, tra cui le classifiche generali delle grandi, medie e piccole imprese. La piattaforma Sophos XDR ha ottenuto i riconoscimenti per la migliore usabilità, i migliori risultati e le migliori relazioni, rafforzando i suoi risultati di sicurezza leader nel settore.

Firewall

Per undici edizioni consecutive dei report G2, Sophos Firewall è stato valutato il miglior firewall in assoluto sul mercato. Ma per la prima volta, Sophos Firewall è stato anche valutato all’unanimità come la soluzione firewall numero uno da tutti i segmenti di clientela nel rapporto G2 Fall 2025 (utenti Enterprise, Mid-Market e Small Business). Inoltre, Sophos Firewall ha ottenuto i badge Overall Best Results (Migliori risultati complessivi), Best Usability (Migliore usabilità) e Best Relationship (Migliore relazione).

Cosa dicono i clienti Sophos

“Il livello di sicurezza che Sophos MDR ci ha garantito è incommensurabile”, ha affermato un ingegnere capo delle infrastrutture nel segmento delle medie imprese.

“[Sophos MDR] è una combinazione di potente automazione e reale competenza umana fornita attraverso ecosistemi di sicurezza strettamente integrati”, ha affermato un utente nel segmento delle grandi imprese.

“Sophos Firewall si distingue perché combina una protezione efficace con un’interfaccia facile da usare”, ha affermato un ingegnere del supporto tecnico nel segmento delle piccole imprese.

“[Sophos Firewall] offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui protezione completa dalle minacce, reportistica intuitiva e integrazione perfetta con la sicurezza degli endpoint”, ha affermato un manager del segmento Mid-Market.

“Ciò che apprezzo di più di Sophos Endpoint è la sua capacità di fornire una protezione potente pur rimanendo semplice da gestire e quasi invisibile agli utenti finali”, ha affermato un ingegnere tecnico del segmento Small Business.

“Grazie al rilevamento avanzato delle minacce basato sul deep learning e sull’analisi comportamentale, [Sophos Endpoint] identifica e neutralizza rapidamente anche le minacce più sofisticate”, ha affermato un responsabile IT nel segmento delle medie imprese.

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e prodotti, rivolgetevi al vostro partner o rappresentante Sophos e visitate il nostro sito web.