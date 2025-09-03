Sophos Endpoint adesso integrato con Taegis MDR e XDR: la cybersecurity diventa più efficace e conveniente

Sophos Endpoint entra a far parte in modo nativo e automatico di tutti gli abbonamenti Taegis™ Extended Detection and Response (XDR) e Taegis Managed Detection and Response (MDR).”

Questo importante traguardo offre ai clienti l’accesso immediato a funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta combinate in un’unica piattaforma, riducendo al contempo i costi e semplificando le operazioni.

L’integrazione segue l’acquisizione di Secureworks da parte di Sophos, avvenuta nel febbraio 2025, e rappresenta un passo fondamentale nell’unione delle competenze delle due aziende per aiutare i clienti a contrastare i cyberattacchi con un ROI più elevato.

Endpoint protection: una difesa fondamentale

La protezione degli endpoint rimane uno degli aspetti più critici per contrastare le minacce informatiche avanzate, fornendo sia prevenzione immediata sia dati essenziali per il rilevamento e la risposta. Con Sophos Endpoint incluso in tutti gli abbonamenti Taegis XDR e MDR, nuovi ed esistenti, i clienti beneficiano di difese senza precedenti contro il ransomware e di capacità di mitigazione automatica degli attacchi. L’integrazione consente alle aziende di rafforzare la protezione riducendo i costi di licenza, semplificare la gestione grazie all’integrazione nativa e accelerare la risposta alle minacce con azioni di contrasto ampliate.

Taegis rimane una piattaforma completamente aperta, garantendo ai clienti la massima valorizzazione dei loro investimenti di cybersecurity e la libertà di continuare a utilizzare la soluzione di protezione endpoint di loro scelta.

«L’integrazione di Sophos Endpoint con Taegis offre una piattaforma unificata e all’avanguardia di protezione, rilevamento, investigazione e risposta, riducendo al tempo stesso i costi per i clienti», ha dichiarato Raja Patel, Chief Product Officer di Sophos. «Troppe organizzazioni trattano ancora l’endpoint protection come una commodity ed è proprio l’errore sfruttato dagli autori degli attacchi. Non tutti i prodotti endpoint sono progettati per fermare gli attacchi avanzati di oggi. Le capacità prevention-first di Sophos Endpoint, come CryptoGuard contro i ransomware e Adaptive Attack Protection, bloccano gli attacchi prima che possano evolversi: un vero punto di svolta per le imprese che gestiscono migliaia di dispositivi. Inoltre, semplificando deployment e gestione delle policy, aiutiamo le aziende a restare un passo avanti alle minacce, ridurre il TCO e massimizzare il ritorno sugli investimenti in sicurezza.»

Principali vantaggi per i clienti Taegis

Riduzione dei costi e miglior ROI: Sophos Endpoint è incluso automaticamente in tutti gli abbonamenti Taegis XDR e MDR, senza la necessità di acquistare soluzioni endpoint separate.

Sophos Endpoint è incluso automaticamente in tutti gli abbonamenti Taegis XDR e MDR, senza la necessità di acquistare soluzioni endpoint separate. Libertà di scelta preservata: Taegis resta una piattaforma aperta, che consente alle organizzazioni di mantenere il proprio endpoint preferito.

Taegis resta una piattaforma aperta, che consente alle organizzazioni di mantenere il proprio endpoint preferito. Protezione leader di mercato: Sophos Endpoint, nominato per 16 volte Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le soluzioni di Endpoint Protection, offre difese senza rivali contro ransomware e minacce avanzate.

Sophos Endpoint, nominato per 16 volte Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le soluzioni di Endpoint Protection, offre difese senza rivali contro ransomware e minacce avanzate. Continuità dei workflow: telemetria e rilevamenti di Sophos Endpoint vengono acquisiti in Taegis, permettendo ai clienti di mantenere i flussi di lavoro esistenti.

telemetria e rilevamenti di Sophos Endpoint vengono acquisiti in Taegis, permettendo ai clienti di mantenere i flussi di lavoro esistenti. Gestione semplificata: Sophos Endpoint può essere scaricato, installato e gestito direttamente da Taegis.

Opzioni di implementazione flessibili

Per rispondere alle diverse esigenze operative, i clienti possono scegliere tra tre modalità di deployment:

Sophos Endpoint: nativamente integrato per prevenzione, rilevamento e risposta in un unico agente.

nativamente integrato per prevenzione, rilevamento e risposta in un unico agente. Integrazioni native non-Sophos: visibilità completa grazie all’acquisizione delle telemetrie da soluzioni come CrowdStrike, Microsoft Defender, SentinelOne e Broadcom Carbon Black .

Altre soluzioni endpoint non-Sophos: supportate tramite un’opzione di sensore solo-rilevamento.

«Questa integrazione amplia il valore e la flessibilità che offriamo a clienti e partner», ha aggiunto Chris Bell, Senior Vice President of Global Channel, Alliances and Corporate Development di Sophos. «Includendo Sophos Endpoint in Taegis, le organizzazioni ottengono protezione più forte, costi ridotti e operazioni semplificate. Per i partner, si aprono nuove opportunità per consolidare gli strumenti, favorire i rinnovi e rafforzare le relazioni con le imprese.»

Riconoscimenti di mercato

Sophos Endpoint è utilizzato da oltre 300.000 organizzazioni in tutto il mondo ed è costantemente riconosciuto per leadership e innovazione nella protezione:

Disponibilità

Sophos Endpoint è immediatamente disponibile per tutti i clienti esistenti e nuovi di Taegis XDR e MDR. [insert link to Sophos News]