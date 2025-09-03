Sophos Endpoint adesso integrato con Taegis MDR e XDR: la cybersecurity diventa più efficace e conveniente

Sophos Endpoint entra a far parte in modo nativo e automatico di tutti gli abbonamenti Taegis™ Extended Detection and Response (XDR) e Taegis Managed Detection and Response (MDR).”
Questo importante traguardo offre ai clienti l’accesso immediato a funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta combinate in un’unica piattaforma, riducendo al contempo i costi e semplificando le operazioni.
L’integrazione segue l’acquisizione di Secureworks da parte di Sophos, avvenuta nel febbraio 2025, e rappresenta un passo fondamentale nell’unione delle competenze delle due aziende per aiutare i clienti a contrastare i cyberattacchi con un ROI più elevato.
Endpoint protection: una difesa fondamentale
La protezione degli endpoint rimane uno degli aspetti più critici per contrastare le minacce informatiche avanzate, fornendo sia prevenzione immediata sia dati essenziali per il rilevamento e la risposta. Con Sophos Endpoint incluso in tutti gli abbonamenti Taegis XDR e MDR, nuovi ed esistenti, i clienti beneficiano di difese senza precedenti contro il ransomware e di capacità di mitigazione automatica degli attacchi. L’integrazione consente alle aziende di rafforzare la protezione riducendo i costi di licenza, semplificare la gestione grazie all’integrazione nativa e accelerare la risposta alle minacce con azioni di contrasto ampliate.
Taegis rimane una piattaforma completamente aperta, garantendo ai clienti la massima valorizzazione dei loro investimenti di cybersecurity e la libertà di continuare a utilizzare la soluzione di protezione endpoint di loro scelta.
«L’integrazione di Sophos Endpoint con Taegis offre una piattaforma unificata e all’avanguardia di protezione, rilevamento, investigazione e risposta, riducendo al tempo stesso i costi per i clienti», ha dichiarato Raja Patel, Chief Product Officer di Sophos. «Troppe organizzazioni trattano ancora l’endpoint protection come una commodity ed è proprio l’errore sfruttato dagli autori degli attacchi. Non tutti i prodotti endpoint sono progettati per fermare gli attacchi avanzati di oggi. Le capacità prevention-first di Sophos Endpoint, come CryptoGuard contro i ransomware e Adaptive Attack Protection, bloccano gli attacchi prima che possano evolversi: un vero punto di svolta per le imprese che gestiscono migliaia di dispositivi. Inoltre, semplificando deployment e gestione delle policy, aiutiamo le aziende a restare un passo avanti alle minacce, ridurre il TCO e massimizzare il ritorno sugli investimenti in sicurezza.»
Principali vantaggi per i clienti Taegis
- Riduzione dei costi e miglior ROI: Sophos Endpoint è incluso automaticamente in tutti gli abbonamenti Taegis XDR e MDR, senza la necessità di acquistare soluzioni endpoint separate.
- Libertà di scelta preservata: Taegis resta una piattaforma aperta, che consente alle organizzazioni di mantenere il proprio endpoint preferito.
- Protezione leader di mercato: Sophos Endpoint, nominato per 16 volte Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le soluzioni di Endpoint Protection, offre difese senza rivali contro ransomware e minacce avanzate.
- Continuità dei workflow: telemetria e rilevamenti di Sophos Endpoint vengono acquisiti in Taegis, permettendo ai clienti di mantenere i flussi di lavoro esistenti.
- Gestione semplificata: Sophos Endpoint può essere scaricato, installato e gestito direttamente da Taegis.
Opzioni di implementazione flessibili
Per rispondere alle diverse esigenze operative, i clienti possono scegliere tra tre modalità di deployment:
- Sophos Endpoint: nativamente integrato per prevenzione, rilevamento e risposta in un unico agente.
- Integrazioni native non-Sophos: visibilità completa grazie all’acquisizione delle telemetrie da soluzioni come CrowdStrike, Microsoft Defender, SentinelOne e Broadcom Carbon Black.
- Altre soluzioni endpoint non-Sophos: supportate tramite un’opzione di sensore solo-rilevamento.
«Questa integrazione amplia il valore e la flessibilità che offriamo a clienti e partner», ha aggiunto Chris Bell, Senior Vice President of Global Channel, Alliances and Corporate Development di Sophos. «Includendo Sophos Endpoint in Taegis, le organizzazioni ottengono protezione più forte, costi ridotti e operazioni semplificate. Per i partner, si aprono nuove opportunità per consolidare gli strumenti, favorire i rinnovi e rafforzare le relazioni con le imprese.»
Riconoscimenti di mercato
Sophos Endpoint è utilizzato da oltre 300.000 organizzazioni in tutto il mondo ed è costantemente riconosciuto per leadership e innovazione nella protezione:
- 16 volte Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per Endpoint Protection Platforms
- 2025 Gartner® Peer Insights™ “Customers’ Choice” per Endpoint Protection Platforms
- Unico vendor nominato Leader in tutti i G2 Overall Grid® Reports per EPP, EDR, XDR, Firewall e MDR
- Primi posti nei CRN Annual Report Card Awards per Supporto, Partnership e Servizi Cloud
Disponibilità
Sophos Endpoint è immediatamente disponibile per tutti i clienti esistenti e nuovi di Taegis XDR e MDR. [insert link to Sophos News]