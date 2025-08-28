Difendi ciò che conta: presentazione di Sophos Endpoint per le piattaforme legacy

I sistemi operativi legacy che hanno raggiunto la fine del supporto spesso non dispongono delle funzionalità di sicurezza e degli aggiornamenti presenti nei sistemi più recenti, rendendoli bersagli per lo sfruttamento da parte degli avversari. Tuttavia, le organizzazioni di settori come la manifattura e l’assistenza sanitaria spesso devono utilizzare endpoint con questi sistemi operativi per applicazioni specializzate, come macchinari e dispositivi medici.

Gli endpoint negli ambienti di tecnologia operativa (OT) possono essere difficili e proibitivamente costosi da aggiornare o sostituire, con il risultato che molti dispositivi restano non protetti o richiedono soluzioni di sicurezza aggiuntive e misure di mitigazione.

Protezione completa per gli endpoint legacy Windows e Linux

Ecco Sophos Endpoint for Legacy Platforms — una soluzione che offre sicurezza next-gen completa per una vasta gamma di sistemi operativi Windows e Linux oltre le normali date di fine supporto fornite dai vendor.

Semplifica il deployment e la gestione della sicurezza degli endpoint su tutti i dispositivi

Le soluzioni di sicurezza che limitano il supporto ai soli sistemi operativi moderni costringono le organizzazioni a implementare soluzioni separate per i sistemi legacy, introducendo un ulteriore onere gestionale per i team IT e di sicurezza. Sophos offre una protezione endpoint leader di mercato sia per piattaforme legacy che moderne tramite Sophos Central, una potente piattaforma di gestione cloud che unifica tutte le soluzioni di sicurezza next-gen di Sophos.

Proteggi i dispositivi critici oltre i tempi di supporto dei vendor dei sistemi operativi

Rimanda aggiornamenti complessi e costosi per sistemi specializzati. Sophos Endpoint for Legacy Platforms consente alle organizzazioni di proteggere un’ampia gamma di sistemi operativi Windows e Linux legacy oltre le normali date di fine supporto offerte dai vendor.

Sistemi legacy protetti da tecnologie next-gen

I controlli su web, applicazioni e periferiche riducono la superficie d’attacco e bloccano i vettori di attacco più comuni su dispositivi legacy e fuori supporto, mentre i modelli di AI basata sul deep learning proteggono da attacchi sia noti che inediti. Le tecnologie anti-ransomware CryptoGuard e anti-exploit fermano rapidamente le minacce, riducendo così il numero di incidenti che i team IT con risorse limitate devono analizzare e risolvere.

Neutralizza attacchi sofisticati che non possono essere fermati solo con la tecnologia

I dispositivi legacy sono obiettivi particolarmente appetibili per gli avversari. Gli strumenti EDR e XDR potenziati dall’AI di Sophos consentono alle organizzazioni di rilevare, investigare e rispondere ad attività sospette su tutti i dispositivi, incluse le piattaforme legacy. Le organizzazioni con risorse interne limitate possono avvalersi dei servizi MDR di Sophos, leader di mercato, per monitorare e rispondere alle minacce in tutto l’ambiente IT.

I sistemi legacy meritano una sicurezza leader di mercato

Non mettere a rischio la sicurezza dei tuoi dispositivi legacy con soluzioni inferiori. I dispositivi che eseguono sistemi operativi non più supportati sono spesso fondamentali per un’organizzazione. Per questo in Sophos crediamo che questi sistemi meritino la protezione più solida, offerta da un vendor di sicurezza endpoint leader e riconosciuto.

Riconoscimenti recenti di Sophos

Disponibile da oggi!

Sophos Endpoint for Legacy Platforms è disponibile come componente aggiuntivo opzionale per i clienti con una sottoscrizione Sophos Endpoint, Sophos XDR o Sophos MDR.

È la soluzione ideale per:

Organizzazioni con sistemi e dispositivi critici basati su sistemi operativi legacy o fuori supporto, come manifattura, sanità ed energia.

Organizzazioni con grandi parchi endpoint che faticano a completare l’upgrade a versioni più recenti dei sistemi operativi entro le scadenze di fine supporto imposte dai vendor.

Organizzazioni che attualmente utilizzano soluzioni di sicurezza endpoint diverse per piattaforme legacy e moderne.

Per scoprire come Sophos Endpoint può aiutarti a proteggere i tuoi sistemi legacy, contatta un esperto oggi stesso e scarica la scheda soluzione.