Un nuovo look audace per un futuro audace: il brand rinnovato di Sophos

In Sophos, immaginiamo un mondo in cui le organizzazioni di qualsiasi dimensione e con qualsiasi risorsa abbiano un percorso chiaro verso risultati di cybersecurity superiori. Questa visione guida ogni nostra decisione: da come progettiamo le soluzioni, a come diamo forza ai partner – fino a come ci presentiamo come brand.

Ecco perché sono entusiasta di aver presentato, lo scorso mese al Black Hat, il nuovo design del brand Sophos – e un nuovo logo Sophos, per la prima volta dopo vent’anni:

Quando difendi più di 600.000 organizzazioni in tutto il mondo, la chiarezza conta. Il nostro nuovo look offre una rappresentazione pulita, moderna ed energica del brand Sophos e dei risultati eccezionali che creiamo per clienti e partner.

Uno scudo per lo scenario delle minacce di oggi

Il nuovo logo di Sophos richiama la nostra storia, ma viene reimmaginato con uno scudo che rappresenta la nostra difesa contro gli attacchi informatici. All’interno di quello scudo risiede la duplice forza di Sophos: tecnologia AI-native e competenza umana di livello mondiale. Insieme, creano una difesa senza eguali, capace di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle minacce.

Perché cambiare – e perché adesso?

Il nostro brand rinnovato non è solo un nuovo look: riflette chi siamo, ciò in cui crediamo e la direzione che stiamo intraprendendo insieme a clienti e partner.

Nei 40 anni dalla fondazione di Sophos, abbiamo assistito a una straordinaria quantità di cambiamenti nel panorama della cybersecurity: dall’evoluzione dei modelli di minaccia, all’ampliamento della superficie d’attacco, fino all’innovazione rapida della tecnologia e dell’IA, sia in attacco sia in difesa.

Sophos è sempre stata in prima linea su un percorso incessante di innovazione. Siamo partiti come fornitore di un singolo prodotto antivirus. Oggi siamo un leader globale della cybersecurity, di cui si fidano oltre 600.000 organizzazioni in tutto il mondo. L’acquisizione di Secureworks, avvenuta quest’anno, è stato un passo deciso in avanti: ha ampliato la nostra tecnologia premiata, l’intelligence e i servizi, rafforzando la nostra capacità di offrire Managed Detection and Response (MDR), vulnerability management e protezione dalle minacce alle identità su larga scala.

Abbiamo conquistato la fiducia dei clienti. Abbiamo dimostrato il nostro valore. Ora, con il nostro design rinnovato, comunichiamo con la stessa audacia e chiarezza che portiamo nella nostra tecnologia e nei nostri servizi.

Più di un nuovo look — un impegno

La cybersecurity non dovrebbe mai essere un lusso. Eppure, meno di 1 organizzazione su 10.000 ha un CISO (o una figura equivalente). Questo significa che oltre il 99% delle aziende non dispone di una leadership dedicata alla sicurezza e, di conseguenza, di una strategia solida per contrastare efficacemente gli attacchi informatici.

Il nostro impegno è colmare questo divario – e siamo in una posizione unica per farlo. Incontriamo le organizzazioni ovunque si trovino nel loro percorso di sicurezza e cresciamo con loro. Con la nostra piattaforma aperta, AI-native, un portafoglio integrato e un ecosistema globale di partner, offriamo a ogni cliente – dalle startup alle multinazionali – la stessa capacità di difendersi, adattarsi e costruire resilienza informatica.

Il design segue la strategia. La nostra nuova identità è audace, pulita e sicura di sé – proprio come il futuro che stiamo costruendo insieme a clienti e partner.

Insieme ai nostri partner

I nostri partner sono fondamentali per il nostro successo e i loro feedback sul rebranding sono stati fonte di grande energia:

“Quando i partner rimangono al tuo fianco, un nuovo logo non segna solo un rebrand, ma l’inizio di un percorso entusiasmante.” – Vimesh Avlani, Managing Director, Graftronics

“All’inizio mi sono sorpreso a fissare il nuovo logo e design di [Sophos], chiedendomi se qualcosa fosse cambiato – e sì, decisamente lo è. E devo dire: mi piace moltissimo. È fresco, moderno, con un aspetto pulito e sicuro di sé che si adatta perfettamente a Sophos. A volte sono i cambiamenti di design più sottili a portare il maggiore impatto.” – Stoyan Bozov, IT Architect Network & Cybersecurity, Bechtle

Girando tra gli stand al Black Hat, vedendo il nostro nuovo brand prendere vita, ho provato un immenso orgoglio per ciò che abbiamo costruito – insieme ai nostri partner – per difendere le organizzazioni in tutto il mondo.

Sconfiggere gli attacchi informatici – sempre

Anche se il nostro look è cambiato, il nostro motto resta lo stesso: Defeat Cyberattacks. Non è solo uno slogan: è una promessa. In Sophos, nessuna organizzazione combatte da sola. Insieme ai nostri partner, alla piattaforma e ai nostri team di esperti, offriamo una sicurezza in grado di fermare gli attacchi prima che interrompano il business.

Dal fermare un attacco ransomware alle 2 di notte al supportare le aziende nella loro espansione internazionale, Sophos c’è.

Il nostro rebrand è l’espressione visibile di questo impegno. Un look rinnovato. Lo stesso focus implacabile su risultati di un livello superiore. E un futuro audace, con clienti e partner al centro.