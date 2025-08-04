Rubrik e Sophos potenziano la cyber resilience per Microsoft 365

Gli attacchi informatici sono in forte aumento nel 2025 e Microsoft è stata uno dei bersagli più rilevanti. Le ricerche mostrano che il 70% degli utenti M365 ha subito un’appropriazione indebita di account¹ e l’81% ha riscontrato compromissioni della posta elettronica².

Per mitigare questo rischio, Rubrik e Sophos hanno stretto una partnership strategica per aiutare i team IT con risorse limitate a rafforzare la loro resilienza informatica e semplificare il ripristino da ransomware, compromissioni di account, minacce interne e perdita di dati in Microsoft 365.

La nuova soluzione congiunta renderà Sophos M365 Backup and Recovery powered by Rubrik l’unica soluzione di protezione dei dati M365 completamente integrata nella potente console di cybersecurity di Sophos. Per i clienti che già si affidano a Sophos per il rilevamento e la prevenzione, questa integrazione fornirà un ripristino rapido e sicuro dei dati di SharePoint, Exchange, OneDrive e Teams quando vengono compromessi accidentalmente o in modo doloso.

La protezione SaaS-based di Rubrik sarà disponibile tramite Sophos Central — la stessa piattaforma su cui i team di sicurezza già fanno affidamento per gestire le proprie difese.

L’esigenza oggi è più forte che mai

All’inizio del 2025, Microsoft 365 commercial (utenze a pagamento) ha superato i 400 milioni di utenti. Se le credenziali di amministratore globale vengono compromesse per uno qualsiasi di questi milioni di utenti, gli attaccanti possono modificare le impostazioni di archiviazione ed eliminare in modo permanente dati aziendali strategici.

Gli strumenti nativi non sono stati progettati per garantire cyber resilience su questa scala. Litigation Hold è pensato per la ricerca legale, non per ripristinare grandi quantità di dati aziendali. Il Cestino è limitato e temporaneo e non può ripristinare un intero patrimonio di dati dopo un’intrusione. Queste funzionalità native possono servire per casi specifici, ma non sono sufficienti per soddisfare le esigenze di livello enterprise. Nel peggiore dei casi, forniscono un falso senso di sicurezza.

Il ripristino deve essere veloce, granulare e affidabile su larga scala. È qui che entra in gioco Rubrik.

Cyber Recovery & Resilience di nuova generazione

Secondo il report The State of Ransomware di Sophos, solo il 54% delle aziende colpite da ransomware ha utilizzato i backup per ripristinare i dati, mentre quasi la metà ha scelto un approccio molto più costoso, pagando il riscatto per recuperarli — evidenziando un gap persistente nelle pratiche efficaci di cyber resilience.

L’integrazione Rubrik/Sophos è progettata per colmare questo gap in diversi modi significativi:

Backup immutabili e sicuri : Rubrik isolerà i backup dall’utente Microsoft 365 e li proteggerà con architettura air gap, immutabilità WORM-locked e chiavi di cifratura detenute dal cliente. L’autenticazione a più fattori e il blocco intelligente dei dati aiuteranno a prevenire manomissioni, anche se le credenziali vengono compromesse.

: Rubrik isolerà i backup dall’utente Microsoft 365 e li proteggerà con architettura air gap, immutabilità WORM-locked e chiavi di cifratura detenute dal cliente. L’autenticazione a più fattori e il blocco intelligente dei dati aiuteranno a prevenire manomissioni, anche se le credenziali vengono compromesse. Ripristino rapido e flessibile : I clienti potranno cercare e ripristinare email, file, cartelle, cassette postali condivise, OneDrive, siti SharePoint e canali Teams nella posizione originale o verso un altro utente. Rubrik supporterà account sia attivi che inattivi e fornirà ripristini ad alte prestazioni utilizzando container orchestrati con Azure Kubernetes Service.

: I clienti potranno cercare e ripristinare email, file, cartelle, cassette postali condivise, OneDrive, siti SharePoint e canali Teams nella posizione originale o verso un altro utente. Rubrik supporterà account sia attivi che inattivi e fornirà ripristini ad alte prestazioni utilizzando container orchestrati con Azure Kubernetes Service. Protezione e compliance automatizzate: Rubrik rileverà automaticamente nuovi utenti, siti e cassette postali, applicherà la protezione basata su policy utilizzando i gruppi Entra ID e offrirà controlli delegati per gli amministratori. Sophos Central renderà la gestione di questa protezione automatizzata semplice ed eliminerà attività di backup ripetitive per gli amministratori sovraccarichi.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile all’interno di Sophos Central. Nessuna nuova interfaccia da apprendere. Nessun tool aggiuntivo. Solo un’esperienza unificata per le operazioni di sicurezza e la protezione dei dati Microsoft 365.

Costruire insieme la cyber resilience

Grazie alla collaborazione con Rubrik, Sophos sarà in grado di fornire ai clienti gli strumenti per rilevare, proteggere e ripristinare con velocità e precisione nel caso in cui agenti malevoli penetrino nei sistemi Microsoft.

Per i partner, l’integrazione Rubrik/Sophos aprirà nuove opportunità per supportare i clienti con un’offerta in linea con le reali esigenze dell’attuale panorama delle minacce.

Rubrik e Sophos condividono l’impegno nell’aiutare le organizzazioni a operare con fiducia di fronte ai rischi. Insieme, stiamo alzando il livello della resilienza per Microsoft 365.

Per ulteriori informazioni o per attivare l’integrazione, contatta il tuo team commerciale Sophos.

Dichiarazione di Safe Harbor

Qualsiasi servizio o funzionalità non ancora rilasciata a cui si fa riferimento in questo documento non è attualmente disponibile e potrebbe non essere resa generalmente disponibile nei tempi previsti o del tutto, a nostra esclusiva discrezione. Tali servizi o funzionalità non rappresentano promesse, impegni o obblighi da parte di Rubrik, Inc. e potrebbero non essere inclusi in alcun contratto. I clienti dovrebbero prendere le proprie decisioni di acquisto in base ai servizi e alle funzionalità attualmente disponibili.