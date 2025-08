Sophos nominata Leader nella Frost Radar™ 2025 per i servizi di Managed Detection and Response

Sophos è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata Leader nella Frost Radar™ 2025: Managed Detection and Response. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno costante verso l’innovazione, la capacità di bloccare le minacce sul nascere e il supporto ai clienti in un panorama delle minacce in continua evoluzione.

Pubblicata da Frost & Sullivan, la Frost Radar è un punto di riferimento del settore che valuta i fornitori secondo due parametri: Innovazione e Crescita. Il report di quest’anno premia Sophos per il suo approccio open-platform ai servizi MDR, l’eccellenza nella risposta agli incidenti e la solida crescita nel mercato.

Lo slancio di Sophos è stato accelerato dall’acquisizione strategica di Secureworks e da un impegno costante verso AI, threat intelligence e innovazione costruita intorno ai bisogni dei clienti.

“L’acquisizione di Secureworks da parte di Sophos rappresenta una delle fusioni più importanti nella storia dei servizi MDR.” — Frost & Sullivan, Frost Radar™: Managed Detection and Response, 2025

Cosa rende Sophos un Leader?

Sophos MDR protegge oltre 30.000 organizzazioni in tutto il mondo, dai piccoli team IT alle grandi imprese globali. È un servizio completamente gestito che combina potenti tecnologie di rilevamento con un team d’eccellenza di analisti delle minacce e incident responder, distribuiti in sette centri operativi di sicurezza (SOC) globali.

Con monitoraggio 24/7, threat hunting e risposta su endpoint, rete, cloud e identità, Sophos MDR si adatta alle tue esigenze, che tu voglia esternalizzare completamente il tuo SOC o rafforzare il team interno con supporto esperto.

Frost ha evidenziato alcuni fattori chiave che hanno posizionato Sophos nell’angolo in alto a destra del Radar di quest’anno:

Innovazione che genera risultati

Visibilità open-platform : Sophos MDR si integra nativamente con il nostro portafoglio e con oltre 350 strumenti di terze parti, inclusi Microsoft 365, Google Workspace e molti altri.

: Sophos MDR si integra nativamente con il nostro portafoglio e con oltre 350 strumenti di terze parti, inclusi Microsoft 365, Google Workspace e molti altri. Risposta agli incidenti senza limiti, guidata da esperti : inclusa nel livello Sophos MDR Complete, offre tranquillità senza limiti nascosti o costi aggiuntivi.

: inclusa nel livello Sophos MDR Complete, offre tranquillità senza limiti nascosti o costi aggiuntivi. Indagini potenziate dall’AI : il nostro assistente AI basato sul linguaggio naturale semplifica il triage, i riepiloghi dei casi e fornisce raccomandazioni.

: il nostro assistente AI basato sul linguaggio naturale semplifica il triage, i riepiloghi dei casi e fornisce raccomandazioni. Servizi allineati al CTEM : funzionalità integrate per la gestione delle esposizioni, threat intelligence e mitigazione proattiva del rischio.

: funzionalità integrate per la gestione delle esposizioni, threat intelligence e mitigazione proattiva del rischio. Opportunità Secureworks: l’acquisizione ha introdotto visibilità OT, monitoraggio del dark web e intelligence della Counter Threat Unit (CTU), tutto integrato in un’unica piattaforma.

Novità recenti che rafforzano Sophos MDR

A maggio 2025, Sophos ha introdotto azioni di risposta estese per attacchi su Microsoft 365, permettendo agli analisti MDR di contenere e risolvere direttamente le minacce all’interno degli ambienti M365 dei clienti.

È stata inoltre avviata una partnership strategica con Capsule per aiutare i clienti a superare le barriere legate alle assicurazioni informatiche, dimostrando controlli MDR osservabili.

Infine, a luglio 2025, è stato presentato Internal Attack Surface Management (IASM) come parte di Sophos Managed Risk, offrendo alle organizzazioni una visibilità senza precedenti sugli asset vulnerabili e le configurazioni errate presenti nell’ambiente interno, allineando ulteriormente l’MDR ai principi della sicurezza proattiva come il CTEM.

Il riconoscimento dei clienti

Sophos MDR ha ricevuto riconoscimenti anche da chi conta di più: i nostri clienti.

Sophos è stata recentemente nominata “Customers’ Choice” nel secondo report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer per i servizi di Managed Detection and Response.

Anche G2, una delle principali piattaforme di recensioni tecnologiche, ha pubblicato i suoi report per l’estate 2025, classificando Sophos come la soluzione MDR n.1 in assoluto.

Guardando al futuro

Essere nominati Leader nella Frost Radar™ conferma la forza della nostra strategia, la profondità delle nostre capacità e il valore che offriamo ai clienti. Ma non ci fermiamo qui.

Siamo determinati a portare avanti questo slancio e a costruire la piattaforma MDR più intelligente, flessibile e integrata sul mercato.

Il nostro obiettivo resta invariato: aiutare i clienti ad anticipare le minacce e costruire operazioni di sicurezza resilienti e proattive.

Per saperne di più sul riconoscimento di Sophos nella Frost Radar™ 2025, leggi il report completo qui.