Sophos rinnova il Partner Program: più supporto ai partner, più sicurezza per i clienti

Sophos cambia passo sul canale e lancia un nuovo Partner Program pensato per un obiettivo preciso: aiutare i partner a essere sempre più pronti a rispondere alle esigenze di sicurezza dei clienti.

In un mondo dove la cybersicurezza è una priorità strategica, Sophos punta a costruire un ecosistema ancora più solido e integrato, in grado di offrire soluzioni all’avanguardia e servizi ad alto valore aggiunto.

Il nuovo programma nasce per dare ai partner ciò di cui hanno bisogno oggi: strumenti flessibili, certificazioni rapide, supporto costante e un portafoglio prodotti completo, tutto gestito dalla piattaforma unificata Sophos Central.

“Il nuovo Sophos Partner Program è stato studiato per riflettere il modo in cui i partner costruiscono e fanno crescere il loro business al giorno d’oggi”, spiega Chris Bell, Senior Vice President of Global Channel, Alliances and Corporate Development. “L’iniziativa traccia un percorso flessibile e redditizio in direzione della crescita indipendentemente dal fatto che i partner vogliano ampliare la loro offerta di servizi gestiti, lanciare proposte di advisory nel settore della cybersicurezza o scalare verso l’alto le attività che già seguono. Con questo programma rafforziamo il nostro impegno nel mettere a disposizione gli strumenti, gli incentivi e il supporto che aiutano i nostri partner a evolvere in un mercato in rapido cambiamento come quello della cybersicurezza”.

Le principali novità del nuovo Sophos Partner Program:

Un’offerta integrata e potente : grazie all’integrazione con Secureworks, i partner accedono a un portafoglio unificato che copre endpoint, reti, email, cloud, XDR/MDR, ITDR e SIEM di nuova generazione. Tutto con una gestione centralizzata e servizi di advisory di alto livello.

grazie all’integrazione con Secureworks, i partner accedono a un portafoglio unificato che copre endpoint, reti, email, cloud, XDR/MDR, ITDR e SIEM di nuova generazione. Tutto con una gestione centralizzata e servizi di advisory di alto livello. Più vicini ai clienti, più valore al business: il nuovo programma include training gratuito, team dedicati al Customer Success e strumenti per migliorare la qualità della sicurezza offerta.

Perché questo cambiamento?

I partner non sono solo rivenditori, ma veri e propri consulenti strategici per i clienti. E Sophos vuole essere al loro fianco con un programma che li aiuti a crescere, differenziarsi e offrire sempre più valore.

Il nuovo Sophos Partner Program è già disponibile e accessibile a tutti i partner esistenti. Chi desidera entrare a farne parte può registrarsi direttamente sul Partner Portal: sophos.com/partners

Sophos premia l’eccellenza del canale

25.000 partner in tutto il mondo, premi e riconoscimenti prestigiosi (Canalys, CRN, SE Labs): Sophos conferma il proprio impegno verso un ecosistema di partner forte, preparato e pronto a vincere le sfide della cybersicurezza.