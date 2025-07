Cinque pilastri cardine per un futuro cyber-resiliente

I criminali informatici sono sempre più rapidi nello sfruttare le falle di sicurezza. Il tempo medio di permanenza rilevato da Sophos nell’ultimo anno è stato di soli due giorni.

Tenere il passo con questi attori delle minacce così agili lascia poco spazio alla pianificazione, ma le decisioni prese oggi determineranno la capacità della tua organizzazione di rispondere alle minacce di domani. Le strategie riportate di seguito ti aiuteranno a costruire le basi giuste per un programma di cybersicurezza capace di resistere nel tempo.

1. Comprendere lo scenario delle minacce

Dalla criminalità organizzata agli hacktivisti, fino agli attori sponsorizzati dagli stati, lo scenario delle minacce odierno è complesso e in rapido mutamento. Il punto di partenza di una strategia di cybersicurezza efficace è una comprensione profonda di questo scenario in continua evoluzione.

Solo da qui è possibile valutare i gap di sicurezza specifici della tua organizzazione e intraprendere le azioni corrette per rafforzare le difese. Ma come rimanere aggiornati su un panorama così mutevole?

Vigilanza continua

Comprendere lo scenario delle minacce è un’attività da svolgere 24/7, che richiede monitoraggio e analisi costanti delle attività degli attori malevoli. Per fortuna, le organizzazioni non devono affrontare questo compito da sole. Un partner di sicurezza affidabile può offrire competenze, processi e tecnologie per aiutare a comprendere meglio i vettori di attacco più comuni, le tecniche e le tattiche, e come queste si evolvono in relazione al proprio business.

Visibilità completa

Per comprendere i rischi nel giusto contesto e affrontarli man mano che si evolvono, è necessaria una visione ampia dell’intera superficie di attacco. Una piattaforma XDR (extended detection and response) aperta consente di ottenere una prospettiva olistica di sistemi, dati e processi, riducendo il rischio che le minacce passino inosservate.

Intelligence sulle minacce

Un’intelligence completa è essenziale per una sicurezza dinamica e resiliente, e aiuta le organizzazioni ad anticipare e mitigare le minacce emergenti. I sistemi efficaci di threat intelligence combinano competenze umane, intelligenza artificiale e analisi per studiare i modelli di attacco e perfezionare costantemente le strategie. Con informazioni, previsioni e raccomandazioni attuabili, le organizzazioni possono prepararsi al peggio… nel miglior modo possibile.

Il report Active Adversary di Sophos mostra il tipo di intelligence che consente ai nostri clienti di restare sempre un passo avanti rispetto agli avversari.

2. Analizzare le minacce nel loro contesto

Il contesto è fondamentale per comprendere e applicare ciò che si apprende dalla threat intelligence. Le informazioni raccolte, combinate con dati aziendali rilevanti, offrono il contesto necessario per prendere decisioni informate. Dopotutto, le minacce non si manifestano mai in isolamento.

Esse impattano – e sono influenzate – dall’ambiente unico in cui opera la tua organizzazione, incluse priorità aziendali, dipendenza dalla supply chain, sistemi IT, normative e fattori socioeconomici. Contestualizzare le minacce con approfondimenti su fattori interni ed esterni migliora la capacità dell’organizzazione di anticipare e mitigare gli attacchi.

Perché il contesto è importante

Dare priorità a ciò che conta : Non tutte le risorse hanno lo stesso valore. Il contesto è fondamentale per distinguere ciò che è rilevante e concentrare tempo e risorse dove servono di più.

: Non tutte le risorse hanno lo stesso valore. Il contesto è fondamentale per distinguere ciò che è rilevante e concentrare tempo e risorse dove servono di più. Sviluppare strategie mirate : Una comprensione più profonda del quadro consente di individuare le aree a maggior rischio e sviluppare strategie di mitigazione più precise.

: Una comprensione più profonda del quadro consente di individuare le aree a maggior rischio e sviluppare strategie di mitigazione più precise. Applicare la tecnologia con intelligenza: Utilizzare la tecnologia tenendo conto della situazione aumenta l’efficienza e l’efficacia. Personalizzando strumenti e protocolli in base alle esigenze specifiche, è più semplice dare priorità alle minacce e gestirle.

3. Lasciare spazio al cambiamento

I criminali informatici sono maestri della reinvenzione, cambiano continuamente approccio per sopravvivere e prosperare in ambienti ostili. Tenergli testa – e superarli – significa giocare al loro stesso gioco, con una strategia di cybersicurezza altrettanto agile e adattiva.

Un programma di sicurezza con flessibilità e scalabilità integrate può crescere insieme al business e rimanere allineato con le condizioni in evoluzione.

Come favorire l’adattabilità

Adottare tecnologie e pratiche agili : Implementare soluzioni scalabili e metodologie agili per migliorare la reattività e promuovere il miglioramento continuo in ambienti dinamici. Investire in formazione e risorse che favoriscano l’adattabilità dei dipendenti.

: Implementare soluzioni scalabili e metodologie agili per migliorare la reattività e promuovere il miglioramento continuo in ambienti dinamici. Investire in formazione e risorse che favoriscano l’adattabilità dei dipendenti. Usare l’intelligence per anticipare : Sfruttare le informazioni in tempo reale per prendere decisioni più proattive e informate. Adattare politiche, strumenti e protocolli in base agli insight per modificare le difese all’insorgere di nuove minacce.

: Sfruttare le informazioni in tempo reale per prendere decisioni più proattive e informate. Adattare politiche, strumenti e protocolli in base agli insight per modificare le difese all’insorgere di nuove minacce. Condividere insight in tempo reale per un’adattabilità immediata: Aggiornare costantemente i dipendenti sulle nuove minacce e tattiche consente loro di anticipare meglio i rischi. Condividere best practice con partner e gruppi di settore per ottenere una visione più ampia dello scenario delle minacce.

4. Non sottovalutare il fattore umano

La cybersicurezza riguarda tanto le persone quanto la tecnologia. Gestire i rischi e i vantaggi legati alla natura umana è fondamentale per la cyber-resilienza.

Da un lato, la competenza umana aggiunge un livello di sicurezza prezioso ai sistemi tecnologici. Dall’altro, la mancanza di formazione e consapevolezza può trasformare i dipendenti in un punto d’accesso per gli attacchi: secondo il State of Ransomware Report 2025 di Sophos, il 63% delle organizzazioni ha subito un attacco ransomware a causa della mancanza di competenze o risorse umane.

Mitigare il rischio è essenziale, ma non a scapito di abilità umane come problem-solving, collaborazione e resilienza — elementi indispensabili in una strategia di sicurezza efficace.

Come gestire punti di forza e vulnerabilità umani

Limitare l’errore umano : “Errare è umano”, ma la responsabilità di ridurre questo rischio ricade sull’organizzazione. Definire policy chiare, utilizzare l’autenticazione multifattore (MFA) e fornire una formazione coerente aiuta a evitare errori accidentali.

: “Errare è umano”, ma la responsabilità di ridurre questo rischio ricade sull’organizzazione. Definire policy chiare, utilizzare l’autenticazione multifattore (MFA) e fornire una formazione coerente aiuta a evitare errori accidentali. Coltivare il “potenziale umano” : Sviluppare le competenze uniche delle persone per affrontare problemi complessi in modo creativo. Offrire strumenti e risorse che amplificano queste capacità. Le organizzazioni che investono sul talento umano sono più preparate a reagire a uno scenario in evoluzione.

: Sviluppare le competenze uniche delle persone per affrontare problemi complessi in modo creativo. Offrire strumenti e risorse che amplificano queste capacità. Le organizzazioni che investono sul talento umano sono più preparate a reagire a uno scenario in evoluzione. Costruire una cultura positiva della sicurezza: Rafforzare l’importanza della cybersicurezza attraverso l’influenza dei pari e il coinvolgimento dei leader. Premiare i comportamenti positivi e creare un ambiente sicuro dove i dipendenti possano segnalare incidenti senza timore di ritorsioni.

5. Lavorare su velocità e agilità

Velocità e agilità sono indispensabili nell’attuale scenario di minacce, dove i tempi di permanenza si accorciano e i criminali diventano sempre più creativi.

Ora hanno anche l’AI dalla loro parte, che consente loro di colpire più rapidamente e su larga scala, con tecnologie, infrastrutture e risorse in continua evoluzione. Tutto ciò aumenta la pressione sulle organizzazioni per rilevare e rispondere alle minacce con maggiore prontezza.

Come restare avanti

Velocizzare i tempi di risposta : Ridurre i tempi di rilevamento e risposta a pochi minuti, anziché ore o giorni. Sfruttare strumenti e competenze di settore per automatizzare i flussi di lavoro, accelerare le analisi e potenziare le risposte. Utilizzare tecnologie come XDR, EDR, SIEM di nuova generazione e strumenti SOAR. È anche possibile rafforzare il proprio team SOC collaborando con un fornitore di MDR (Managed Detection and Response) per una copertura continua.

: Ridurre i tempi di rilevamento e risposta a pochi minuti, anziché ore o giorni. Sfruttare strumenti e competenze di settore per automatizzare i flussi di lavoro, accelerare le analisi e potenziare le risposte. Utilizzare tecnologie come XDR, EDR, SIEM di nuova generazione e strumenti SOAR. È anche possibile rafforzare il proprio team SOC collaborando con un fornitore di MDR (Managed Detection and Response) per una copertura continua. Utilizzare AI e automazione : Battere gli avversari con strumenti guidati dall’intelligenza artificiale e sistemi automatizzati. Individuare anomalie più velocemente e gestire rapidamente le intrusioni, automatizzando le attività di routine con playbook predefiniti.

: Battere gli avversari con strumenti guidati dall’intelligenza artificiale e sistemi automatizzati. Individuare anomalie più velocemente e gestire rapidamente le intrusioni, automatizzando le attività di routine con playbook predefiniti. Costruire framework di sicurezza flessibili: Utilizzare strumenti di sicurezza adattivi con intelligence integrata in tempo reale per anticipare le minacce e modificare rapidamente le strategie. Implementare soluzioni che si integrano con i sistemi esistenti per creare un framework di sicurezza dinamico e proattivo.

Man mano che lo scenario delle minacce evolve con rapidità e sofisticazione, anche le strategie di difesa devono adattarsi. In Sophos aiutiamo le organizzazioni a prepararsi al futuro grazie a:

Monitoraggio, rilevamento e risposta di sicurezza 24/7

Accesso a esperti in grado di supportare durante un attacco

Threat intelligence all’avanguardia

Soluzioni flessibili e scalabili

Una piattaforma aperta che si integra con il tuo stack tecnologico IT

Con la giusta combinazione di tecnologia, intelligence e competenze, un futuro incerto non deve necessariamente essere insicuro.

