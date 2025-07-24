Sophos conquista numerosi riconoscimenti ai SE Labs Awards 2025

Siamo entusiasti di annunciare che Sophos ha vinto quattro premi agli SE Labs® Awards 2025. I riconoscimenti – consegnati il 2 luglio a Londra – confermano il nostro impegno a proteggere le organizzazioni di ogni dimensione, offrendo risultati superiori in termini di cybersecurity in un contesto di minacce in continua evoluzione.

Premio SE Labs per Enterprise Endpoint (Windows)

Questo premio riconosce la soluzione di protezione degli endpoint più efficace e affidabile per gli ambienti aziendali basati su Microsoft Windows. I vincitori hanno dimostrato eccellenza nel rilevamento delle minacce, stabilità operativa e resistenza contro attacchi mirati, come verificato dal framework di test indipendenti di SE Labs.

Premio SE Labs per Small Business Endpoint (Windows)

Pensato per le esigenze delle piccole imprese, questo premio celebra i prodotti di sicurezza endpoint che offrono una protezione robusta già “out-of-the-box”, facilità di gestione e una difesa solida in scenari reali su reti Windows, senza richiedere risorse di livello enterprise.

Premio SE Labs per Small Business Managed Service Provider Solution

Poiché molte piccole imprese si affidano a partner esterni per l’expertise in cybersecurity, questo premio valorizza i prodotti migliori disponibili per i Managed Service Provider (MSP) – soluzioni che offrono protezione endpoint gestita in modo chiaro, efficiente e con risultati misurabili. I vincitori hanno dimostrato la capacità di scalare i servizi di sicurezza e rispondere rapidamente alle minacce.

Premio SE Labs per Small Business Security Innovator

L’innovazione è essenziale in un panorama di minacce in continua evoluzione. Questo premio riconosce un fornitore o service provider che si distingue per aver spinto oltre i confini della sicurezza informatica dedicata alle PMI. Che si tratti di tecnologie rivoluzionarie, modelli di servizio creativi o strategie agili di risposta alle minacce, questo riconoscimento è riservato a chi sta ridefinendo il futuro della sicurezza per le piccole imprese.

Simon Reed, Chief Research and Scientific Officer di Sophos, ha partecipato alla cerimonia annuale degli SE Labs Awards per ritirare i premi.

I riconoscimenti sono assegnati sulla base di una combinazione di test pubblici continuativi, valutazioni private e feedback dei clienti aziendali di SE Labs.

“Dietro ogni prodotto di sicurezza ad alte prestazioni c’è un team impegnato nell’eccellenza”, afferma Simon Edwards, fondatore e CEO di SE Labs. “Crediamo che sia giusto celebrare le tecnologie e i team che stanno ridefinendo la protezione e la resilienza contro gli attacchi informatici. Il livello di competizione per il primo posto in ogni categoria è stato molto alto quest’anno, e tutti i vincitori meritano le nostre congratulazioni.”

Sophos è attualmente il più grande fornitore specializzato esclusivamente in servizi MDR (Managed Detection and Response), supportando oltre 28.000 organizzazioni. Sophos Endpoint protegge più di 300.000 organizzazioni in tutto il mondo contro attacchi avanzati grazie a un approccio di prevenzione guidato dall’intelligenza artificiale, una protezione anti-ransomware efficace contro minacce locali e remote, difese adattive e altre tecnologie innovative. Le soluzioni sono alimentate dall’intelligence sulle minacce – storica e in tempo reale – del team Sophos X-Ops, che protegge oltre 600.000 clienti Sophos a livello globale.

Perché i test contano

I test indipendenti e affidabili sono uno strumento fondamentale per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni informate sulla propria infrastruttura tecnologica e sugli investimenti in sicurezza. Tuttavia, dato l’aumento in volume e complessità degli attacchi, risultati significativi possono essere raggiunti solo quando i test riflettono la realtà operativa delle aziende.

SE Labs è uno dei pochi laboratori di testing nel settore che simula strumenti, tattiche, tecniche e procedure (TTP) utilizzati oggi da cybercriminali e penetration tester.

Sophos partecipa da anni alle valutazioni di SE Labs, ottenendo costantemente i punteggi più alti nei test sulla sicurezza degli endpoint, sia per le grandi imprese che per le PMI.

È tempo di premi

Questi riconoscimenti seguono quello di “Customers’ Choice” nei report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 per le piattaforme di Endpoint Protection e di Extended Detection and Response. Sophos è l’unico vendor ad aver ottenuto questo riconoscimento in entrambi i report, a conferma della protezione completa e robusta offerta dalla sua piattaforma.

Sophos è stata inoltre nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le soluzioni Endpoint Protection (EPP) per il sedicesimo anno consecutivo.

Quando si aiuta un’organizzazione a scegliere un fornitore di sicurezza, è utile presentare più prospettive che possano guidare la decisione.

Per scoprire perché i clienti scelgono Sophos, visita: www.sophos.com/why

Troverai analisi degli esperti, report indipendenti, test di terze parti e le opinioni di clienti e partner che utilizzano ogni giorno i nostri prodotti.

Informazioni su SE Labs

Da oltre 30 anni, SE Labs è un punto di riferimento affidabile nel testing per la cybersecurity, convalidando l’efficacia dei prodotti che proteggono persone e aziende online. L’azienda fornisce analisi imparziali e competenti sia ai vendor che ai CISO, ed è considerata un’autorità da alcuni dei brand più grandi al mondo grazie alle sue valutazioni rigorose e indipendenti.