Sophos nominata ancora una volta Leader nel Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per le soluzioni Endpoint Protection Platforms

Sophos è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per le soluzioni Endpoint Protection Platforms, segnando il sedicesimo riconoscimento consecutivo in questa categoria.

Sophos è stata riconosciuta come Leader tra un totale di 15 fornitori attivi nei settori EPP (protezione degli endpoint), EDR (rilevamento e risposta sugli endpoint), XDR (rilevamento e risposta estesi) e MDR (rilevamento e risposta gestiti) in questo report del Magic Quadrant™ di Gartner®. Il documento offre ai lettori una valutazione indipendente e approfondita delle soluzioni riconosciute in questo ambito.

Oltre a questo recente riconoscimento, Sophos è stata anche nominata “Customers’ Choice” nel report 2025 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer per le soluzioni Endpoint Protection Platforms per il quarto anno consecutivo e nel report inaugurale Voice of the Customer per le soluzioni Extended Detection and Response.

Sophos è l’unico fornitore a essere stato nominato “Customers’ Choice” in entrambi i report, un risultato che – secondo noi – mette in evidenza la completezza della piattaforma Sophos nelle capacità di protezione, rilevamento e risposta.

Leader del Magic Quadrant per il 16° report consecutivo

Sophos è presente nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le soluzioni Endpoint Protection Platforms (EPP) sin dalla prima pubblicazione di questa categoria, nel 2007.

Riteniamo che questo riconoscimento continuo rifletta la nostra dedizione nel fornire una protezione leader del settore ai nostri clienti e partner, e la nostra costante capacità di mantenere le organizzazioni al sicuro di fronte a minacce sempre più sofisticate. Ottenere questo riconoscimento in un mercato altamente competitivo come quello della sicurezza degli endpoint per 16 report consecutivi dimostra, secondo noi, l’attenzione di Sophos allo sviluppo di soluzioni innovative che si evolvono insieme al panorama globale delle minacce e agli avversari con cui ci confrontiamo ogni giorno.

Sophos e Secureworks: un nuovo futuro per protezione, rilevamento e risposta

Sophos ha completato l’acquisizione di Secureworks nel febbraio 2025, unendo due portafogli leader e complementari per offrire una suite completa di soluzioni per organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni.

I clienti di Taegis XDR di Secureworks possono utilizzare Sophos Endpoint con tecnologia Intercept X per migliorare la loro difesa informatica — senza costi aggiuntivi — ottenendo al contempo una protezione superiore e un migliore ritorno sull’investimento.

Riteniamo che la combinazione unica tra le tecnologie di protezione di Sophos Endpoint e le potenti capacità di rilevamento e risposta della nostra piattaforma XDR open e AI-native abbia contribuito al nostro mantenimento della posizione di Leadership nella valutazione di Gartner.

Abbiamo una roadmap molto interessante in programma: a breve arriverà la convergenza tra Sophos Central e Taegis XDR, che offrirà ai clienti strumenti avanzati di rilevamento e risposta, protezione dell’identità, nuove integrazioni tecnologiche e molto altro.

L’integrazione di Secureworks porta anche una novità strategica: una nuova Counter Threat Unit (CTU) si unisce alla task force Sophos X-Ops, rafforzando ulteriormente la nostra intelligence avanzata a disposizione di tutti i clienti.

Supportata dalle tecnologie di sicurezza avanzate di Sophos e da una vasta rete globale di intelligence e partner, la CTU svolge un ruolo essenziale nell’identificare e monitorare gli attori delle minacce, analizzare attività anomale, scoprire nuove tecniche di attacco e tracciare i cambiamenti significativi nel panorama delle minacce.

Innovazione e competenza nella sicurezza operativa — dal nostro team al vostro

Le tecnologie Sophos si basano su un approccio unico e orientato alla prevenzione, che riduce il rischio di violazioni, adatta le difese durante un attacco e migliora i risultati di rilevamento e risposta.

Riteniamo che il nostro riconoscimento come Leader nel Magic Quadrant™ sia la dimostrazione concreta del nostro impegno per l’innovazione, testimoniato anche dalla continua evoluzione della nostra piattaforma di sicurezza operativa open e AI-native.

Sophos è all’avanguardia nella cybersecurity basata su intelligenza artificiale da quasi un decennio. Le tecnologie di AI e l’esperienza dei nostri esperti lavorano insieme per fermare un’ampia gamma di minacce, grazie a funzionalità di deep learning e AI generativa integrate in tutti i prodotti e servizi Sophos.

Nel 2025 abbiamo ampliato le funzionalità di AI generativa con il lancio del nuovo Sophos AI Assistant.

Progettato in collaborazione con gli analisti della sicurezza Sophos, questo strumento permette ai team di sicurezza interni di beneficiare dei workflow reali e del know-how maturato dai nostri esperti MDR.

Il Sophos AI Assistant non è solo un assistente virtuale qualsiasi: è l’essenza dell’esperienza del team dietro al servizio Sophos Managed Detection and Response, trasformata in un agente intelligente.

Sophos è onorata di essere ancora una volta riconosciuta come Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® e continuerà a impegnarsi per offrire soluzioni e servizi di sicurezza informatica leader di settore, in grado di proteggere le organizzazioni ovunque esse siano nel loro percorso di sicurezza.

Leggi il report del Gartner® Magic Quadrant™

Per saperne di più sul riconoscimento di Sophos nel Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per le soluzioni Endpoint Protection Platforms, torna a visitare il sito giovedì 17 luglio 2025 per leggere il report completo.

Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Deepak Mishra, Franz Hinner, 14 July 2025

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant and PEER INSIGHTS are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.