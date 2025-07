Offuscato lo splendore di BreachForums

Il 25 giugno 2025, le autorità francesi hanno annunciato l’arresto di quattro membri del gruppo di cybercriminali ShinyHunters (noto anche come ShinyCorp) in diverse regioni della Francia, per attività informatiche criminali e per il loro coinvolgimento nel forum clandestino in lingua inglese noto come BreachForums. L’operazione globale e coordinata delle forze dell’ordine, mirata ai personaggi noti come ‘ShinyHunters’, ‘Hollow’, ‘Noct’ e ‘Depressed’, è seguita all’arresto, avvenuto a febbraio, di Kai West (noto anche come ‘IntelBroker’), ex amministratore di BreachForums.

Il gruppo di cybercriminali ShinyHunters è attivo dal 2020 e ha compromesso organizzazioni in settori come telecomunicazioni, e-commerce, tecnologia e retail. È noto per la vendita di dati rubati esclusivamente su RaidForums e BreachForums. L’identità ShinyHunters ha avuto un ruolo chiave in questi forum, sia come contributor sia come amministratore.

Fin dalla sua creazione originale come RaidForums nel 2015, BreachForums è stato smantellato numerose volte ed è stato gestito da diversi utenti. La Tabella 1 riporta una cronologia degli eventi più significativi nella storia del forum.

Data Evento Dettagli 19 marzo 2015 Lancio RaidForums Fondato da Diogo Santos Coelho (alias “Omnipotent”). Diventò uno dei più grandi forum di leak, con oltre 530.000 utenti. 31 gennaio 2022 Arresto Coelho arrestato nel Regno Unito su richiesta delle autorità USA. 25 febbraio 2022 RaidForums offline Forum irraggiungibile; apparso un clone malevolo per il furto di credenziali. 4 marzo 2022 Lancio BreachForums v1 Creato da Conor Fitzpatrick (alias “Pompompurin”) come successore di RaidForums. 12 aprile 2022 Sequestro domini Autorità USA sequestrano i domini di RaidForums nell’ambito dell’operazione TOURNIQUET. 15 marzo 2023 Arresto Fitzpatrick arrestato a Peekskill, New York. 21 marzo 2023 Forum offline “Baphomet”, nuovo amministratore, chiude il forum per timori legati alle forze dell’ordine. 12 giugno 2023 Lancio BreachForums v2 Rilancio gestito da ‘Baphomet’ e ‘ShinyHunters’ (breachforums.vc). 18 giugno 2023 Compromissione del forum BreachForums violato da “OnniForums”; circa 4.000 account utenti esposti. 15 maggio 2024 Sequestro domini BreachForums Le autorità statunitensi hanno sequestrato diversi domini di BreachForums. 29 maggio 2024 Lancio BreachForums v3 Forum riapre su breachforums.st; inizialmente sospettato di essere un honeypot, confermato autentico. 14 giugno 2024 Cambio di leadership ‘ShinyHunters’ si ritira; ‘Anastasia’ assume la proprietà. 1° agosto 2024 Cambio di leadership ‘IntelBroker’ assume la gestione del forum. 1° gennaio 2025 Cambio di leadership ‘IntelBroker’ si dimette; ‘Anastasia’ resta amministratore. Febbraio 2025 Arresto Arrestato internazionalmente Kai West (alias IntelBroker) in Francia. 28 aprile 2025 Forum offline Forum chiuso senza spiegazioni ufficiali; spunta ipotesi di “zero‑day” nel software MyBB. 4 giugno 2025 Lancio BreachForums v4 ‘ShinyHunters’ rilancia nuovamente (breach-forums.st). 9 giugno 2025 Forum in vendita Annuncio della vendita del forum per $2.500 USD. 22 giugno 2025 Arresti Quattro membri degli ShinyHunters arrestati in Francia. 25 giugno 2025 Accuse federali (USA) DOJ statunitense rende pubbliche le accuse contro Kai West (IntelBroker).

Tabella 1. Cronologia dei principali eventi nella storia di BreachForums

