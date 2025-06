Sophos Emergency Incident Response è ora disponibile

Gli attori delle minacce restano all’attacco, ampliando costantemente i metodi con cui si infiltrano negli ambienti delle organizzazioni, causando danni finanziari, operativi e reputazionali. Rivolgersi a un fornitore collaudato di servizi di incident response per gestire le emergenze è essenziale quando un attacco colpisce la tua azienda.

Sophos e Secureworks hanno sviluppato servizi di incident response leader di settore, pensati per offrire ai clienti un supporto rapido in caso di attacchi informatici.

Siamo lieti di annunciare la disponibilità di Sophos Emergency Incident Response, il primo servizio che unisce la forza di questi due consolidati servizi di incident response in un’unica offerta integrata.

Supporto rapido da remoto e in loco

Quando si verifica un’emergenza informatica, non c’è tempo da perdere. Serve un intervento tempestivo da parte di personale esperto in incident response per valutare e contenere la minaccia, competenze specialistiche per neutralizzare ed espellere l’avversario, e una chiara comprensione di ciò che è accaduto e di come prevenirlo in futuro.

Sophos Emergency Incident Response fornisce assistenza remota e in loco alle organizzazioni che stanno subendo un attacco informatico o che sospettano di essere vittime di attività malevole. Questo servizio si concentra sull’esecuzione di interventi in tutte le fasi del ciclo di vita delle risposte agli incidenti: dal contatto iniziale e dall’indagine, attraverso l’analisi forense iterativa e l’analisi delle minacce, alla riduzione della superficie di attacco, alle attività di riparazione, alle raccomandazioni di miglioramento e al riepilogo dettagliato post-incidente.

Alimentato da threat intelligence ed esperienza in cybersicurezza

Gli esperti di Sophos Emergency Incident Response offrono servizi di digital forensics, analisi di malware, threat intelligence proveniente dal team di ricerca Counter Threat Unit – ora parte di Sophos X-Ops – e attività di threat hunting per scovare ed eliminare le minacce.

Ci avvaliamo di esperti multidisciplinari (come penetration tester e ricercatori di minacce) per garantire un’efficace mitigazione del rischio, il recupero dell’operatività e il rafforzamento della difesa contro futuri attacchi.

Caratteristiche e vantaggi principali

Metti in campo una grande competenza : La potenza combinata dei team di incident response di Sophos e Secureworks – ora uniti – ti offre esperti accreditati e con esperienza globale nei più comuni e insoliti scenari di minaccia informatica.

: La potenza combinata dei team di incident response di Sophos e Secureworks – ora uniti – ti offre esperti accreditati e con esperienza globale nei più comuni e insoliti scenari di minaccia informatica. Riduci l’impatto dell’attacco : Grazie alla nostra esperienza maturata rispondendo a ogni tipo di attacco, Sophos esegue un rapido triage, contiene e neutralizza le minacce attive, espellendo gli avversari dall’ambiente per prevenire ulteriori danni.

: Grazie alla nostra esperienza maturata rispondendo a ogni tipo di attacco, Sophos esegue un rapido triage, contiene e neutralizza le minacce attive, espellendo gli avversari dall’ambiente per prevenire ulteriori danni. Capacità complete di incident response : Gli interventi di Emergency Incident Response includono una vasta gamma di opzioni, come supporto tecnico remoto e in loco, gestione e consulenza strategica dell’incidente, negoziazione esperta in caso di richiesta di riscatti, threat intelligence specifica per l’incidente e attività di threat hunting per scoprire i dettagli nascosti dell’attacco.

: Gli interventi di Emergency Incident Response includono una vasta gamma di opzioni, come supporto tecnico remoto e in loco, gestione e consulenza strategica dell’incidente, negoziazione esperta in caso di richiesta di riscatti, threat intelligence specifica per l’incidente e attività di threat hunting per scoprire i dettagli nascosti dell’attacco. Comprendi la causa principale e come evitarla: Riceverai un report dettagliato post-incidente che include l’analisi della causa, le azioni intraprese dai nostri operatori, un riepilogo approfondito delle tattiche dell’attore della minaccia e raccomandazioni per migliorare la resilienza, oltre a un executive summary per i destinatari non tecnici.

Disponibile ora

Essere in grado di rispondere a un attacco informatico è fondamentale. Sophos Emergency Incident Response sostituisce l’attuale servizio Sophos Rapid Response ed è disponibile da subito.

Per saperne di più visita Sophos.com/Emergency-Response o contatta il team Sophos Emergency Incident Response per assistenza immediata.