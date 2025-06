Sophos nominata “Customers’ Choice” 2025 di Gartner® Peer Insights™ per le Piattaforme di Protezione Endpoint e per l’Extended Detection and Response

In Sophos, offrire soluzioni di sicurezza di altissimo livello è la massima priorità. La vera misura del nostro successo è la soddisfazione dei clienti e il loro feedback, mentre si affidano ogni giorno ai nostri prodotti per proteggere le loro organizzazioni.

Siamo felici che le recensioni degli utenti abbiano portato al riconoscimento di Sophos come fornitore “Customers’ Choice” nei report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2025, sia per le Piattaforme di Protezione Endpoint (EPP) sia per le soluzioni di Extended Detection and Response (XDR). Sophos è l’unico fornitore ad aver ricevuto il riconoscimento in entrambe le categorie, a testimonianza della protezione completa e affidabile offerta dalla nostra piattaforma.

Nel report 2025 Voice of the Customer per le Piattaforme di Protezione Endpoint, Sophos ha ricevuto una valutazione media di 4,8 su 5,0 basata su 361 recensioni, al 31 gennaio 2025. È la quarta volta consecutiva che i clienti riconoscono Sophos come fornitore “Customers’ Choice” in questo mercato.

Il report 2025 Voice of the Customer per l’Extended Detection and Response è il primo dedicato a questa categoria. Sophos risulta il fornitore con la valutazione più alta (4,8/5,0) e con il maggior numero di recensioni nel report (257, al 31 gennaio 2025). Inoltre, ha ottenuto i punteggi più alti in tutte e quattro le categorie che descrivono l’esperienza dei clienti:

Capacità del prodotto: 4,9/5,0

Esperienza di vendita: 4,9/5,0

Esperienza di implementazione: 4,9/5,0

Esperienza di supporto: 4,8/5,0

Recensioni dei clienti

Ecco alcune testimonianze degli utenti su Sophos Endpoint e Sophos XDR:E

“Sophos Endpoint offre una protezione solida con rilevamento avanzato delle minacce, sfruttando intelligenza artificiale e deep learning per identificare e bloccare malware, ransomware e altri attacchi.”

– Consulente SAP IT, settore manifatturiero, azienda da 50 a 250 milioni di $

“[Sophos Endpoint] è molto avanzato e offre un’eccellente protezione contro attacchi lievi e gravi alla nostra infrastruttura.”

– Specialista IT, settore sanitario e biotecnologie, azienda da 500 milioni a 1 miliardo di $

“[Sophos Endpoint] combina tecnologie come deep learning, IA e rilevamento e risposta degli endpoint per fornire una protezione completa.”

– Associato IT, settore educativo, meno di 5000 dipendenti

“Sophos XDR è una soluzione di nuova generazione che usa tecniche avanzate per difendersi da una vasta gamma di minacce informatiche.”

– IT Manager, settore retail, azienda da 500 milioni a 1 miliardo di $

“Sophos XDR rende facile rilevare e rispondere alle minacce. È dotato di IA, è veloce e preciso, e non dobbiamo più preoccuparci delle minacce agli endpoint.”

– Ingegnere strutturale, settore costruzioni, azienda da 250 a 500 milioni di $

“La piattaforma [Sophos XDR] impiega modelli avanzati di machine learning per identificare e bloccare anche le minacce zero-day e le APT che i sistemi basati su firme non riconoscerebbero.”

– Associato IT, settore retail, azienda da 50 a 250 milioni di $

“Dalla rapida individuazione alla risposta alle minacce, Sophos XDR ha tutto. La sua affidabilità ci ha tenuti al sicuro.”

– IT Manager, servizi IT, azienda da 250 a 500 milioni di $

“Sophos XDR è un ottimo prodotto. Non è solo uno strumento analitico per migliorare le nostre capacità di detection e response, ma ci supporta anche nelle operazioni IT quotidiane.”

– Associato al supporto clienti, servizi IT, azienda da 250 a 500 milioni di $

Nota: I contenuti di Gartner Peer Insights riflettono le opinioni individuali degli utenti finali basate sulle loro esperienze personali e non devono essere considerati come dichiarazioni di fatto, né riflettono le opinioni di Gartner o dei suoi affiliati. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio rappresentato in questi contenuti e non fornisce garanzie, espresse o implicite, sulla loro accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a un particolare scopo.

GARTNER e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.