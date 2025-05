Sophos accelera la crescita e la redditività degli MSP con il nuovo programma MSP Elevate

Sophos ha dato il via all’iniziativa MSP Elevate, un nuovo programma di accelerazione del business dedicato ai Managed Service Provider (MSP) che desiderano ampliare le attività con proposte di cybersicurezza differenziate ad alto valore capaci di potenziare le difese informatiche dei loro clienti e vedere premiata la propria crescita con investimenti aggiuntivi per promuovere nuovi successi.

A fronte della crescente complessità dei moderni cyberattacchi, le aziende si rivolgono sempre più spesso agli MSP e ai loro esperti per la gestione e il monitoraggio 24/7 degli ambienti di cybersicurezza. Questo ha aumentato l’importanza delle attività di Managed Detection and Response (MDR) per gli MSP tanto che, secondo il report Sophos MSP Perspectives 2024, ben l’81% di essi propone un servizio MDR. MSP Elevate aiuta gli MSP a differenziarsi presso la clientela come provider ad alto valore attraverso vantaggi esclusivi comprendenti un servizio Sophos MDR riservato ai partecipanti al programma.

Gestire molteplici piattaforme di cybersicurezza rappresenta per gli MSP una complicazione che consuma ore fatturabili. Consolidare l’attività su un’unica piattaforma permetterebbe agli MSP di abbattere del 48%* il tempo dedicato quotidianamente alla gestione. Il programma MSP Elevate comprende dei bundle Network-in-a-Box che permettono agli MSP di amministrare l’intero stack di rete attraverso la piattaforma unificata Sophos Central lasciando il proprio staff libero di dedicarsi ad attività di business generation. Va inoltre sottolineato come il rischio più grave percepito dagli MSP sia legato alla carenza di competenze interne di cybersicurezza*. Ebbene, le soluzioni di rete Sophos rispondono automaticamente alle minacce rilevate negli ambienti dei clienti permettendo agli MSP di rafforzarne le difese senza alcuno sforzo aggiuntivo.

“MSP Elevate è il primo di numerosi programmi dedicati agli MSP che verranno attivati sulla scia dell’unione tra Sophos e Secureworks”, ha dichiarato Chris Bell, senior vice president of global channel, alliances and corporate development. “Come realtà channel-first che protegge oltre 250.000 clienti di MSP, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per premiare la crescita dei nostri partner e investire nel loro successo. MSP Elevate promuove la crescita a lungo termine dei nostri partner offrendo agli MSP accesso a soluzioni esclusive, sconti, rebate e formazione per fornire ai clienti il miglior valore possibile”.

I vantaggi del programma Sophos MSP Elevate

Accesso esclusivo a Sophos MDR Bundle for MSP: prevede l’accesso al livello premium del servizio Sophos MDR Complete con incident response 24/7, 1 anno di conservazione dei dati, Sophos Network Detection and Response (NDR) e tutti gli integration pack Sophos sfruttando tutta la telemetria disponibile nell’ambiente del cliente per accelerare il rilevamento e la neutralizzazione delle minacce.

prevede l’accesso al livello premium del servizio Sophos MDR Complete con incident response 24/7, 1 anno di conservazione dei dati, Sophos Network Detection and Response (NDR) e tutti gli integration pack Sophos sfruttando tutta la telemetria disponibile nell’ambiente del cliente per accelerare il rilevamento e la neutralizzazione delle minacce. Processo commerciale semplificato: velocizza il tempo necessario per il deployment e riduce il lavoro a carico degli MSP. Con il nuovo MDR Bundle for MSP, i partner possono allocare facilmente e rapidamente un’unica SKU sul cliente per tutte le loro necessità MDR presenti e future.

velocizza il tempo necessario per il deployment e riduce il lavoro a carico degli MSP. Con il nuovo MDR Bundle for MSP, i partner possono allocare facilmente e rapidamente un’unica SKU sul cliente per tutte le loro necessità MDR presenti e future. Bundle hardware Network-in-a-Box scontato: accesso alle soluzioni Sophos per la sicurezza avanzata delle reti come Sophos Firewall, Sophos Switch e Sophos Wireless Access Points con sconti significativi. Questi prodotti, che vengono gestiti attraverso Sophos Central, funzionano insieme per automatizzare la risposta alle minacce.

accesso alle soluzioni Sophos per la sicurezza avanzata delle reti come Sophos Firewall, Sophos Switch e Sophos Wireless Access Points con sconti significativi. Questi prodotti, che vengono gestiti attraverso Sophos Central, funzionano insieme per automatizzare la risposta alle minacce. Rebate legati alla crescita : nell’ambito del nostro impegno a crescere insieme investendo nei nostri partner, il programma riconosce e premia gli MSP che fanno aumentare gli importi Sophos MSP addebitati mensilmente.

nell’ambito del nostro impegno a crescere insieme investendo nei nostri partner, il programma riconosce e premia gli MSP che fanno aumentare gli importi Sophos MSP addebitati mensilmente. Corsi di formazione per architetti : mette in grado gli MSP di incrementare le proprie capacità interne di delivery dei servizi grazie alla formazione dedicata su Sophos Endpoint e Sophos Firewall.

mette in grado gli MSP di incrementare le proprie capacità interne di delivery dei servizi grazie alla formazione dedicata su Sophos Endpoint e Sophos Firewall. Accesso ai Sophos Summit su invito: accesso esclusivo a formazione pratica, enablement, sessioni Ask the Expert, partecipazione a eventi Sophos riservati e incontri con gli executive Sophos per contribuire a definire la roadmap e la strategia MSP di Sophos.

accesso esclusivo a formazione pratica, enablement, sessioni Ask the Expert, partecipazione a eventi Sophos riservati e incontri con gli executive Sophos per contribuire a definire la roadmap e la strategia MSP di Sophos. Vantaggi futuri: introduzione di nuovi vantaggi per aumentare la redditività degli MSP, rafforzare le difese dei clienti e incrementare il valore del service provider.

“MSP Elevate permette agli MSP di implementare rapidamente un servizio MDR completo che elimina gli angoli ciechi sfruttando tutta la telemetria disponibile nell’ambiente del cliente”, ha aggiunto Raja Patel, chief product officer di Sophos. “Questa grande visibilità accelera il rilevamento e la neutralizzazione delle minacce producendo un maggior ritorno dagli investimenti tecnologici. Il servizio inoltre si adatta trasparentemente alla continua evoluzione del contesto tecnologico rendendo le difese del cliente a prova di futuro in piena tranquillità sia dal punto di vista commerciale che da quello della cybersicurezza”.

MSP Elevate comporta l’impegno non esclusivo a commercializzare le soluzioni di cybersicurezza Sophos disponibili sulla piattaforma Sophos Central come Sophos MDR, Sophos Endpoint powered by Intercept X e Sophos Firewall. Per accedere ai vantaggi del programma, gli MSP devono assumersi un impegno minimo di spesa mensile per un periodo di 12 mesi. Come prerequisito per la partecipazione a MSP Elevate, i partner devono far parte del programma MSP Flex, che permette agli MSP di proporre le soluzioni Sophos a fronte di addebiti mensili.

“Aderire a MSP Elevate è un’opportunità da non perdere. Questo nuovo programma aggiunge benzina alla traiettoria di crescita dei servizi MSP che stiamo registrando con Sophos da 17 anni a questa parte. Le proposte MDR non sono tutte uguali e sono lieto di poter offrire un servizio di livello superiore basato sul valore e sulla qualità dei risultati potenziando le difese dei miei clienti e differenziando il mio business in un mercato sempre più affollato”, ha commentato Craig Faiers, sales director di Arc.

Con l’80% degli MSP che forniscono soluzioni MDR attraverso vendor specializzati*, i partner possono optare per un’erogazione integrale del servizio MDR da parte di Sophos oppure ricorrere a Sophos per estendere le capacità dei loro team interni come la copertura al di fuori dell’orario d’ufficio: una possibilità estremamente importante, dal momento che l’88% degli attacchi ransomware viene lanciato proprio fuori dal normale orario lavorativo, come rilevato dal report Sophos Active Adversary.

Sophos MDR è il servizio al quale si affidano gli MSP per proteggere i loro clienti: oggi sono più di 180.000 gli ambienti gestiti dagli MSP che vengono quotidianamente difesi dalle minacce avanzate come il ransomware. Una copertura così ampia permette di ricavare insight esclusivi sugli attacchi sferrati contro tutti questi ambienti, ottenendo informazioni preziose per aggiornare le difese dei clienti in tempo reale e ottimizzare la loro protezione contro pericoli in costante evoluzione.

Per maggiori informazioni su MSP Elevate è possibile visitare www.sophos.com/elevate. I partner Sophos possono aderire al programma MSP Elevate su Sophos Partner Portal all’indirizzo https://www.sophos.com/it-it/partners l.

*Fonte: report Sophos MSP Perspectives 2024