Sophos Partner Roadshow 2025: la Cybersecurity sbarca a Baveno

Il 12 giugno 2025, le splendide rive del Lago Maggiore faranno da cornice a uno degli appuntamenti più strategici dell’anno: il Sophos Partner Roadshow 2025, l’evento esclusivo pensato per i partner Sophos che vogliono essere protagonisti del futuro della cybersecurity.

Un’occasione imperdibile per i partner che vogliono crescere

In un mercato in continua trasformazione, essere aggiornati sulle novità tecnologiche e sulle minacce emergenti è cruciale per offrire valore ai clienti e differenziarsi dalla concorrenza. Il Sophos Partner Roadshow 2025 rappresenta un momento chiave per acquisire competenze strategiche, scoprire le nuove integrazioni del portfolio – come quella con Secureworks – e conoscere in anteprima le innovazioni che guideranno il business nei prossimi anni.

Partecipare significa investire sul proprio successo, rafforzando la propria posizione in un mercato in forte espansione.

Cybersecurity in Italia: un’opportunità da cogliere ora

La digitalizzazione spinge sempre più aziende italiane a cercare soluzioni di cybersecurity efficaci e complete. In questo scenario, il ruolo dei partner Sophos è centrale: formarsi, aggiornarsi e stringere relazioni solide diventa essenziale per rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze del mercato.

Il Sophos Partner Roadshow 2025 è l’appuntamento perfetto per i partner che vogliono essere in prima linea: acquisire nuove competenze, crescere e trasformare le sfide della cybersecurity in nuove opportunità di business.

Networking, formazione e ispirazione

Non solo aggiornamenti tecnici: l’evento sarà anche un’occasione unica per fare networking con altri professionisti, confrontarsi direttamente con gli esperti Sophos e scoprire best practice e strategie vincenti. Un ambiente dinamico e stimolante dove costruire relazioni, trovare ispirazione e potenziare la propria crescita professionale.

Agenda della giornata

10:30 – 11:00 | Registrazione e Welcome Coffee

11:00 – 11:10 | Introduzione alla Sophos Partner Experience 2025

11:10 – 11:40 | Vision e Roadmap: la Selling Strategy di Sophos

11:40 – 12:30 | La Strategia di Go-to-Market: trasformare la strategia in opportunità di crescita

12:30 – 13:00 | Panel “Metti in pratica”: Best practice dai Partner

13:00 – 14:30 | Pranzo con il team Sophos

14:30 – 17:00 | Sessioni Breakout tematiche:

Sales : Massimizzare il valore delle transazioni e la fidelizzazione clienti

: Massimizzare il valore delle transazioni e la fidelizzazione clienti Technical : Minacce su Endpoint e Reti, risposta agli attacchi

: Minacce su Endpoint e Reti, risposta agli attacchi New Partners : Come avviare con successo la collaborazione con Sophos

: Come avviare con successo la collaborazione con Sophos Marketing : Strategie per acquisire nuovi clienti

: Strategie per acquisire nuovi clienti MSP Round Table : Fattori chiave per la crescita nel modello MSP

: Fattori chiave per la crescita nel modello MSP Secureworks Deep Dive: Approfondimento sulla piattaforma Taegis XDR

Dalle 17:00 | Get Together e Networking

Iscriviti ora e preparati a fare la differenza!

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere questa opportunità esclusiva di formazione e crescita!

Scopri tutti i dettagli e riserva subito il tuo posto visitando il portale ufficiale dell’evento.

Sophos Partner Roadshow 2025: il futuro della cybersecurity inizia da Baveno. Inizia con te.