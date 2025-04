Sophos si è classificata al primo posto assoluto per Firewall, MDR e EDR nei G2 Spring 2025 Reports

I clienti hanno espresso la loro opinione e i risultati sono inequivocabili. G2, una delle principali piattaforme di recensioni degli utenti di tecnologia, ha appena pubblicato i suoi Spring 2025 Reports, secondo i quali gli utenti hanno valutato Sophos come la soluzione Firewall, MDR e EDR numero uno in assoluto.

A conferma della potenza della nostra piattaforma, Sophos è ancora una volta l’unico fornitore nominato Leader nei Report di G2 Overall Grid® per le suite di protezione degli endpoint, per l’Endpoint Detection and Response (EDR), per l’Extended Detection and Response (XDR), per il software firewall e per il Managed Detection and Response (MDR). Sulla base del feedback degli utenti, Sophos è stata inoltre classificata come la soluzione numero uno in 53 report relativi ai mercati Antivirus, EDR, Endpoint Protection Suites, XDR, Firewall e MDR.

Managed Detection and Response

Oltre a classificarsi al primo posto assoluto tra le soluzioni MDR, Sophos MDR si è aggiudicata anche il titolo di scelta migliore in altri quattro segmenti del report della categoria, tra cui le aree Enterprise e Mid-Market, e ha ricevuto i riconoscimenti di Best Results e Best Usability da parte dei clienti Enterprise.

Per supportare le oltre 29.000 organizzazioni che utilizzano il nostro servizio, continuiamo a migliorare Sophos MDR. I recenti aggiornamenti includono una maggiore capacità di rafforzare le difese Microsoft con nuovi rilevamenti proprietari di Sophos per Office 365, un ecosistema ampliato di integrazioni chiavi in mano con strumenti di cybersecurity e IT di terze parti, tra cui una nuova categoria di integrazione per il backup e il ripristino, e nuovi flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale per snellire i processi operativi e migliorare i risultati di sicurezza per i nostri clienti.

Endpoint Detection and Response/ Extended Detection and Response

Sophos EDR/XDR è stato nominato Leader in nove diversi segmenti nei Spring 2025 Reports, tra cui le aree Overall, Enterprise, Mid-Market e Small Business. La piattaforma Sophos XDR si è classificata al primo posto per l’usabilità e la facilità d’uso migliori in tutti e quattro i segmenti (Enterprise, Mid-Market, Small Business e Overall), confermando il motivo per cui si tratta della soluzione XDR più quotata in assoluto.

Firewall

Oltre a essere stato nominato la soluzione firewall numero 1 in assoluto, Sophos Firewall è stato anche giudicato la soluzione firewall numero 1 dagli utenti di medie e grandi imprese. Tutti e quattro i segmenti di utenti (General, Small Business, Mid-Market ed Enterprise) hanno nominato Sophos Firewall come leader nei rispettivi G2 Grid Report. Per quanto riguarda l’usabilità, Sophos Firewall è la soluzione più votata nei segmenti “Overall”, “Enterprise” e “Mid-market” nell’indice di usabilità.

Ecco cosa dicono i clienti di Sophos:

“Sophos MDR: una soluzione MDR a 360 gradi per la sicurezza degli endpoint” ha dichiarato un utente del segmento Enterprise.

“Sophos MDR ci aiuta a dormire sonni tranquilli, sapendo che il nostro ambiente è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, afferma un utente nel segmento Mid-Market.

“Sophos Firewall è una soluzione di sicurezza robusta e di facile utilizzo che offre una protezione completa grazie al rilevamento avanzato delle minacce, all’ispezione approfondita dei pacchetti e alla sicurezza sincronizzata con altri prodotti Sophos”, ha dichiarato un responsabile IT del segmento Mid-Market.

“Sophos Firewall identifica e blocca automaticamente le minacce attive, impedisce il movimento laterale degli attacchi e fornisce informazioni immediate sui dispositivi, gli utenti e le applicazioni compromessi”, ha commentato un utente del segmento Small Business.

“Ciò che risalta maggiormente è la facilità con cui Sophos Firewall semplifica le attività di sicurezza, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla protezione delle proprie reti senza doversi impelagare in configurazioni complesse”, ha dichiarato un utente del segmento Mid-Market.

“Possiamo stare tranquilli sapendo che Sophos Intercept X protegge continuamente i nostri endpoint dagli attacchi ransomware, che sono una delle principali fonti di preoccupazione per gli amministratori IT”, afferma un analista SOC del segmento Mid-Market.

Per maggiori informazioni sui nostri servizi e prodotti, rivolgetevi al vostro partner o rappresentante Sophos e visitate il nostro sito web.