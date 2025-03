Sophos al Security Summit 2025: un approccio innovativo alla cybersecurity

Sophos ha partecipato al Security Summit 2025 con l’intervento “Cybersecurity as a Service, AI e Active Adversary – Come gestire una difesa proattiva ed efficace”, svoltosi il 12 marzo 2025 nella SALA ASIA C (10.40 – 11.40). L’evento ha messo in luce come gli attacchi avanzati e mirati stiano diventando sempre più sofisticati, con avversari attivi (Active Adversary) che adottano tecniche sempre più evolute per eludere le difese tradizionali.

Durante il suo intervento, Sophos ha presentato i dati del report “Sophos Active Adversary”, basato su oltre 150 casi gestiti dal team di Incident Response di Sophos X-Ops, che analizza in dettaglio le tattiche, tecniche e procedure dei cybercriminali. È stato inoltre illustrato il modello di Cybersecurity as a Service, un approccio che integra intelligenza artificiale, threat intelligence e una difesa gestita in tempo reale, offrendo alle aziende strumenti avanzati per contrastare le minacce più pericolose.

Il Rapporto Clusit 2025: le principali minacce informatiche

L’analisi di Sophos si inserisce in un quadro più ampio delineato dal Rapporto Clusit 2025, che evidenzia un aumento senza precedenti degli attacchi cyber, con una crescita del 27% rispetto all’anno precedente. Il cybercrime continua a rappresentare la principale minaccia, responsabile di oltre il 79% degli incidenti globali. I settori più colpiti includono:

Sanità : attacchi ransomware in aumento, con danni significativi ai sistemi ospedalieri.

: attacchi ransomware in aumento, con danni significativi ai sistemi ospedalieri. Pubblica Amministrazione : colpita da intrusioni mirate e data breach su larga scala.

: colpita da intrusioni mirate e data breach su larga scala. Energia e Utility: infrastrutture critiche prese di mira da cybercriminali e gruppi sponsorizzati da stati.

Le principali tecniche utilizzate dagli attaccanti comprendono:

Malware avanzato e ransomware sempre più sofisticati.

e ransomware sempre più sofisticati. Phishing e social engineering , ancora tra le tecniche più efficaci per compromettere credenziali e sistemi.

, ancora tra le tecniche più efficaci per compromettere credenziali e sistemi. Attacchi alle supply chain, sfruttati per compromettere aziende attraverso i loro fornitori.

Come difendersi: la protezione avanzata di Sophos

Di fronte a minacce sempre più evolute, le organizzazioni devono adottare un approccio proattivo alla sicurezza informatica. Sophos offre soluzioni integrate che garantiscono protezione completa contro le più moderne minacce cyber:

Sophos Intercept X : tecnologia di deep learning e anti-ransomware per bloccare minacce avanzate prima che possano causare danni.

: tecnologia di per bloccare minacce avanzate prima che possano causare danni. Sophos XDR (Extended Detection and Response) : analisi dei dati di sicurezza per identificare e rispondere rapidamente agli attacchi.

: analisi dei dati di sicurezza per identificare e rispondere rapidamente agli attacchi. Sophos Firewall : protezione della rete con tecnologie di intelligenza artificiale e ispezione avanzata del traffico .

: protezione della rete con tecnologie di . Sophos Cloud Security: protezione degli ambienti cloud da attacchi e configurazioni errate.

Conclusioni

Il Security Summit 2025 e il Rapporto Clusit 2025 sottolineano la necessità di un approccio avanzato alla cybersecurity. Le minacce informatiche continuano a evolversi e colpire con maggiore frequenza e sofisticazione. Per affrontarle, le aziende devono investire in tecnologie di sicurezza proattive e soluzioni integrate come quelle offerte da Sophos, che combinano intelligenza artificiale, threat intelligence e una gestione continua della sicurezza per proteggere i propri asset digitali.