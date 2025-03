Come proteggere le organizzazioni dalle minacce del futuro grazie all’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il panorama della sicurezza informatica, offrendo strumenti avanzati per affrontare minacce sempre più sofisticate. Per aiutare le organizzazioni a comprendere e sfruttare al meglio queste tecnologie, Sophos ha organizzato un webinar dedicato all’IA applicata alla cybersecurity.

Cybersecurity e Intelligenza Artificiale: la strategia di Sophos

In questo webinar, il nostro esperto discuterà del ruolo in evoluzione dell’IA nella sicurezza informatica, analizzando cosa l’IA può e non può fare sia per gli aggressori che per i difensori. L’obiettivo è fornire una guida su come le organizzazioni possono utilizzare efficacemente l’IA per migliorare le proprie difese.

Sfruttare l’Intelligenza Artificiale per una sicurezza informatica superiore

Il webinar offrirà una panoramica dettagliata delle tecnologie IA avanzate utilizzate da Sophos per rilevare e prevenire le minacce informatiche in tempo reale. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere come Sophos sviluppa, testa e implementa le innovazioni IA per garantire risultati di sicurezza eccezionali.

Sophos AI Assistant: accelerare le operazioni di sicurezza con l’IA generativa

Sophos ha recentemente introdotto l’Assistente AI nella piattaforma Extended Detection and Response (XDR), progettato per guidare i professionisti della sicurezza in ogni fase dell’indagine, massimizzando l’efficienza nell’identificazione e neutralizzazione delle minacce. Questo strumento consente agli analisti di tutti i livelli di competenza di operare con fiducia e prendere decisioni informate in tempi rapidi.

Conclusione

La partecipazione a questo webinar rappresenta un’opportunità preziosa per le organizzazioni che desiderano potenziare le proprie strategie di sicurezza informatica attraverso l’adozione dell’intelligenza artificiale. Approfondire le funzionalità offerte dalle soluzioni IA di Sophos può aiutare le aziende a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti, garantendo una protezione robusta e proattiva.

Iscriviti subito al webinar!