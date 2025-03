Sophos Cyber Padel Cup: la sicurezza informatica scende in campo!

Sei un appassionato di padel e di cybersecurity? Allora preparati a vivere un’esperienza unica che combina sport, strategia e sicurezza informatica! Il 25 marzo 2025, dalle 14:00 alle 19:00, presso l’esclusivo Aspria Harbour Club di Milano, si terrà la prima edizione della Sophos Cyber Padel Cup, un evento imperdibile per chi ama la sfida, sia sul campo da gioco che nella protezione della rete aziendale.

Padel e Cybersecurity: un binomio vincente

Nel padel, così come nella sicurezza informatica, la chiave del successo è anticipare le mosse dell’avversario, proteggere la propria area di gioco e sfruttare le barriere a proprio vantaggio. Questo evento vuole mettere alla prova le tue abilità non solo con la racchetta, ma anche nella capacità di lavorare in squadra e applicare strategie difensive efficaci.

I dettagli dell’evento

Data: 25 marzo 2025 | Orario: 14:00 – 19:00

Luogo: Aspria Harbour Club, Milano

Formula di Gioco: Puoi partecipare da solo o in coppia con un tuo cliente o partner tecnologico

Registrazione: Posti limitati, iscriviti subito!

Una giornata di sport, networking e premi!

Dopo un torneo all’insegna della competizione e della collaborazione, ci ritroveremo per un aperitivo esclusivo, durante il quale celebreremo i vincitori con una speciale cerimonia di premiazione. In palio fantastici articoli da padel per i migliori giocatori!

Sei pronto a scendere in campo?

Non perdere l’occasione di mettere alla prova la tua strategia e il tuo gioco di squadra. La Sophos Cyber Padel Cup è l’evento perfetto per unire passione sportiva e innovazione tecnologica.

Affrettati, i posti sono limitati! Clicca qui per registrarti e assicurarti un posto in questa competizione esclusiva.

Ti aspettiamo per una sfida all’insegna del gioco di squadra e della cybersecurity!