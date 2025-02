Virtual Sophos Cybersecurity Day: un’opportunità imperdibile per restare aggiornati sulla Sicurezza Informatica

Dopo aver portato il nostro evento annuale, il Sophos Cybersecurity Day on Tour per l’Italia, abbiamo deciso di offrire, a chi non ha potuto partecipare di persona, lo stesso format in modalità virtuale, con contenuti esclusivi e approfondimenti sulle cyberminacce attuali.

In programma per mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 10:00, il Virtual Sophos Cybersecurity Day sarà un’occasione imperdibile per approfondire le ultime novità in materia di cybersecurity, comodamente dal proprio ufficio o da casa. La sicurezza informatica è più che mai una priorità per aziende e professionisti del settore, e questo evento virtuale rappresenta un’opportunità unica per acquisire conoscenze approfondite e strategie pratiche per contrastare le minacce informatiche sempre più sofisticate.

Avrai la possibilità di vivere un’esperienza autentica e immersiva seguendo tre sessioni che abbiamo registrato durante uno degli eventi live, quasi come se fossi presente in sala. Le sessioni copriranno tematiche cruciali per la sicurezza informatica del presente e del futuro, fornendo spunti di riflessione e strumenti pratici per affrontare le sfide emergenti nel panorama della cybersecurity.

Le sessioni in programma

Cybersecurity in the Era of IA con Marco D’Elia, Country Manager di Sophos Italia – Uno sguardo approfondito alle nuove minacce e alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nella sicurezza informatica. Con l’aumento delle capacità dell’IA, le aziende devono comprendere come sfruttarla al meglio per proteggere i propri sistemi e dati, ma anche essere consapevoli dei rischi legati al suo utilizzo da parte dei cybercriminali.

Sophos Active Adversary Report con John Shier, Field CTO di Sophos – Un’analisi dettagliata sugli attacchi più recenti e sulle strategie per difendersi in modo efficace. Verranno presentati dati aggiornati sugli attacchi mirati, evidenziando le tecniche più utilizzate dai criminali informatici e fornendo consigli pratici su come migliorare la resilienza della propria infrastruttura IT.

Roadmap di Sophos con Walter Narisoni, Director of Sales Engineering di Sophos Italia – Un approfondimento sulle innovazioni e le future soluzioni di Sophos per contrastare le minacce informatiche. La roadmap di Sophos permetterà ai partecipanti di scoprire le tecnologie di sicurezza più avanzate, con un focus su protezione endpoint, intelligenza artificiale applicata alla difesa e gestione delle minacce.

Perché partecipare?

Partecipare al Virtual Sophos Cybersecurity Day significa avere accesso a contenuti esclusivi curati dai migliori esperti del settore. L’evento è pensato per professionisti IT, responsabili della sicurezza informatica e aziende di qualsiasi dimensione che desiderano rafforzare la propria strategia di difesa contro le minacce sempre più sofisticate.

In un mondo in cui gli attacchi informatici sono in costante evoluzione, aggiornarsi e adottare le migliori pratiche di cybersecurity è fondamentale per proteggere dati sensibili e garantire la continuità operativa. Questo evento rappresenta un’occasione unica per restare al passo con le ultime tendenze e adottare soluzioni innovative per la sicurezza aziendale.

