Sophos Acquista Secureworks

Siamo entusiasti di annunciare che Sophos ha ufficialmente acquisito Secureworks.

Ti invitiamo a guardare il video del CEO di Sophos, Joe Levy, per capire perché abbiamo deciso di unire questi due pionieri del settore e come intendiamo trasformare la cybersicurezza per le organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni.

Anche se oggi è il nostro primo giorno come unica azienda, abbiamo già una roadmap completa e chiara sul percorso da intraprendere insieme.

Integrando le competenze e le tecnologie di Sophos e Secureworks, accelereremo la nostra missione di fornire prodotti e servizi di cybersicurezza che risolvano i problemi più critici per le organizzazioni di tutte le dimensioni, costrette a combattere attacchi informatici persistenti e in costante mutazione.

Per fare un solo esempio, combineremo le capacità MDR/XDR e altre funzionalità chiave di entrambe le realtà in una singola piattaforma unificata di security operations, che ci consentirà di fornire difese informatiche senza pari per gli ambienti IT odierni, incluse centinaia di integrazioni incorporate.

Questa piattaforma avanzata migliorerà ulteriormente la visibilità, il rilevamento e la risposta per mitigare gli attacchi informatici, fissando un nuovo standard per le operazioni di sicurezza.

Estenderemo l’intelligence sulle minacce che alimenta le nostre difese

Le minacce informatiche non si fermano mai. Con l’acquisizione, il Counter Threat Unit (CTU) di Secureworks, noto per l’intelligence sulle minacce persistenti avanzate (APT) e gli attacchi State-sponsored, si unirà alla task force di risposta alle minacce avanzate di Sophos X-Ops. Questa unità ampliata fornirà un’intelligence sulle minacce senza pari e diversificata, aumentando ulteriormente le difese dei nostri clienti grazie alla conoscenza, sempre più specializzata, dell’attuale complesso panorama delle minacce.

I clienti rimarranno sempre protetti

Apprezziamo profondamente la fiducia che i clienti hanno riposto in Sophos e Secureworks e siamo irremovibili nel nostro impegno a continuare a difenderli dalle attuali minacce avanzate, mantenendo gli alti livelli di servizio che già apprezzano. Durante il periodo di integrazione. oltre a continuare a fornire il nostro attuale set di servizi e tecnologie ai clienti di Sophos e Secureworks, i nostri team dedicati ai clienti garantiranno un supporto continuo e senza interruzioni .

Ti preghiamo di contattare il tuo account Sophos per qualsiasi domanda.

Unisciti a noi nel celebrare questo entusiasmante traguardo. Non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme!