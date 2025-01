Sophos conquista il primo posto assoluto per Firewall, MDR e EDR nei report di G2 Winter 2025

G2, un’importante piattaforma di recensioni degli utenti di tecnologia, ha appena pubblicato i suoi report invernali 2025 e Sophos si è classificata al primo posto nella classifica generale delle soluzioni Firewall, MDR e EDR.

Sophos è, ancora una volta, l’unico fornitore nominato Leader nei report di G2 Overall Grid® per Endpoint, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall e Managed Detection and Response (MDR). Sulla base del feedback degli utenti, Sophos è stata classificata come la soluzione numero uno in 36 singoli report relativi ai mercati Antivirus, EDR, Endpoint Protection Suites, XDR, Firewall e MDR.

È scritto nelle stelle

Le piattaforme di recensioni dei clienti come G2 sono fondamentali per favorire le decisioni di acquisto, responsabilizzare le aziende e stimolare l’innovazione del mercato e la concorrenza. Queste piattaforme permettono ai clienti di lasciare feedback affidabili e non condizionati su prodotti e servizi, fornendo ai potenziali acquirenti informazioni reali basate sulle esperienze degli utenti e non solo sui dati di marketing e pubblicità. La trasparenza e la visibilità delle recensioni incoraggiano le aziende a migliorare costantemente i loro prodotti e le esperienze dei clienti.

Managed Detection and Response (Rilevamento e Risposta Gestiti)

Sophos MDR consente a oltre 26.000 clienti di massimizzare il valore dei loro investimenti in cybersecurity. Oltre a ottenere il primo posto nella classifica generale delle soluzioni MDR, Sophos MDR si è classificato al primo posto in altri sette segmenti del report per la categoria, tra cui i comparti Overall, Enterprise e Mid-Market, e ha ricevuto i riconoscimenti Best Results e Best Usability per i segmenti Enterprise e Mid-Market.

Endpoint Detection and Response/Extended Detection and Response

Sophos EDR/XDR è stato nominato Leader in cinque diversi segmenti nei “Winter 2025 Reports”, tra cui le aree Overall, Enterprise, Mid-Market e Small Business, nonché Overall Momentum Leader.

Firewall

Oltre a essere stata nominata la soluzione firewall numero 1 in assoluto, Sophos Firewall è stata anche valutata come la migliore dagli utenti Mid-Market ed Enterprise. Tutti e quattro i segmenti di utenti (overall, small business, mid-market ed enterprise) hanno nominato Sophos Firewall come leader nei rispettivi G2 Grid Report.

Una validazione indipendente di terze parti

I riconoscimenti del G2 Winter 2025 Reports arrivano dopo un altro importante report basato sulle recensioni degli utenti, il Gartner’s 2024 Voice of the Customer for Managed Detection and Response, in cui Sophos ha ottenuto il punteggio più alto tra i vendor che hanno ricevuto il riconoscimento “Customers’ Choice” e il maggior numero di recensioni degli utenti presenti nel report.

Con quest’ultimo risultato, Sophos è stato l’unico fornitore di cybersecurity nominato Customers’ Choice nei mercati delle piattaforme di protezione degli endpoint, dei firewall di rete e degli MDR nel 2024 su Gartner Peer Insights, a testimonianza delle sue capacità di fornire sicurezza end-to-end alle organizzazioni di tutte le dimensioni.

Inoltre, non solo i nostri clienti apprezzano la protezione offerta da Sophos: MITRE ATT&CK Evaluations, uno dei test di sicurezza indipendenti più rispettati al mondo, ha appena pubblicato le MITRE ATT&CK® Evaluations 2024: Enterprise. Sophos XDR ha individuato il 100% dei comportamenti degli avversari in scenari di attacco rivolti alle piattaforme Windows e Linux, imitando ceppi di malware delle temibili bande di ransomware-as-a-service LockBit e CL0P. Tutte le risposte di Sophos a questi scenari di attacco ransomware sono state contrassegnate come “Tecnique”, il livello di valutazione più alto che indica chi, cosa, quando, dove, perché e come sono stati effettuati gli attacchi.

Cosa dicono i clienti di Sophos?

“Sophos MDR: una soluzione MDR a 360 gradi per la sicurezza degli endpoint” ha dichiarato un utente del segmento Enterprise.

“Sophos MDR ci permette di dormire sonni tranquilli, sapendo che il nostro ambiente è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha affermato un operatore del segmento Mid-Market.

“Sophos Firewall è una soluzione di sicurezza robusta e facile da usare che fornisce una protezione completa grazie al rilevamento avanzato delle minacce e alla deep packet inspection, e garantisce la sicurezza sincronizzata con gli altri prodotti Sophos”, ha commentato un responsabile IT del segmento Mid-Market.

“Sophos Firewall identifica e blocca automaticamente le minacce attive, previene il movimento laterale degli attacchi e fornisce informazioni immediate sui dispositivi, gli utenti e le applicazioni compromessi”, ha affermato un utente del segmento Small Business.

“Ciò che risalta maggiormente è la facilità con cui Sophos Firewall semplifica le attività di sicurezza, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla protezione delle reti senza doversi cimentare in configurazioni complesse”, ha dichiarato un utente del segmento Mid-Market.

“Possiamo stare tranquilli sapendo che Sophos Intercept X protegge continuamente i nostri endpoint dagli attacchi ransomware, che sono una delle principali preoccupazioni degli amministratori IT”, ha osservato un analista SOC del segmento Mid-Market.

Potenziate le vostre difese informatiche con Sophos

Come dimostrato dalle valutazioni di G2, Sophos offre un’estensione e una profondità di protezione senza precedenti. Le nostre soluzioni leader a livello mondiale per endpoint, rete, e-mail, cloud e operazioni di sicurezza difendono oltre 600.000 organizzazioni da minacce informatiche avanzate, tra cui il ransomware.

Per maggiori informazioni sui nostri servizi e prodotti, rivolgetevi al vostro partner o rappresentante Sophos o visitate il nostro sito web.