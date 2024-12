Sophos è stata nominata per la seconda volta tra i Customers’ Choice di Gartner® Peer Insights™ nella categoria Managed Detection and Response (MDR) Services

Per la maggior parte delle organizzazioni, la complessità e il costo del reclutamento, della formazione e del mantenimento di un team altamente qualificato di analisti delle operazioni di sicurezza rappresentano una sfida significativa. La possibilità di implementare e gestire una propria funzione di rilevamento e risposta alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è semplicemente fuori portata per molte aziende e un numero sempre maggiore di professionisti IT si rivolge a un partner fidato come Sophos per l’esternalizzazione delle operazioni di sicurezza.

Il più votato dai clienti: Un fornitore scelto dai clienti Gartner nel 2024

Sophos MDR è il servizio di Managed Detection and Response più votato e il più apprezzato dai clienti. Siamo lieti di annunciare che Sophos è stata nominata, per il secondo anno consecutivo, vendor Customers’ Choice nel report Gartner Voice of the Customer 2024 nell’ambito del Managed Detection and Response.

Sulla base delle recensioni verificate dei clienti, Sophos è il fornitore con la valutazione più alta (4,9/5,0) e con il maggior numero di valutazioni (344 recensioni) del report. Inoltre, con questo riconoscimento, Sophos è l’unico fornitore nominato Customers’ Choice 2024 nelle categorie Piattaforme di protezione degli endpoint, Firewall di rete e Managed Detection and Response.

Leggete il report Gartner Voice of the Customer 2024 per MDR

Sophos è stata anche recentemente riconosciuta come il miglior servizio MDR in assoluto nel Grid Report Autunno 2024 di G2, sulla base delle recensioni dei clienti.

Il servizio MDR più affidabile al mondo: oltre 25.000 clienti protetti

Sophos ha raggiunto un importante traguardo: ora oltre 25.000 organizzazioni sono protette dal servizio Sophos Managed Detection and Response (MDR), un numero di clienti superiore a quello di qualsiasi altro fornitore di MDR.

I nostri team d’élite di analisti della sicurezza, incident responders, ricercatori sulle minacce e ingegneri, offrono una protezione senza precedenti a organizzazioni di ogni dimensione e settore, salvaguardando le loro attività in tutto il mondo. Questa vasta e profonda esperienza consente a Sophos di offrire risultati di cybersecurity superiori ogni giorno, individuando e neutralizzando rapidamente attacchi sofisticati.

Perché sempre più organizzazioni scelgono Sophos per il servizio Managed Detection and Response? Sophos MDR è un servizio che soddisfa ogni esigenza:

Personalizzabile : Più livelli di servizio e modalità di risposta alle minacce per soddisfare le esigenze della vostra organizzazione. È possibile decidere di affidare al team di Sophos MDR l’intervento di risposta agli incidenti su larga scala o di collaborare con il team operativo di sicurezza per la gestione delle minacce informatiche.

: Più livelli di servizio e modalità di risposta alle minacce per soddisfare le esigenze della vostra organizzazione. È possibile decidere di affidare al team di Sophos MDR l’intervento di risposta agli incidenti su larga scala o di collaborare con il team operativo di sicurezza per la gestione delle minacce informatiche. Compatibile con gli strumenti esistenti : Sophos è in grado di fornire la tecnologia necessaria dal suo pluripremiato portfolio, oppure i nostri analisti possono sfruttare le tecnologie di cybersecurity esistenti grazie a un’ampia gamma di integrazioni chiavi in mano.

: Sophos è in grado di fornire la tecnologia necessaria dal suo pluripremiato portfolio, oppure i nostri analisti possono sfruttare le tecnologie di cybersecurity esistenti grazie a un’ampia gamma di integrazioni chiavi in mano. Risposta completa agli incidenti : con il livello di servizio Sophos MDR Complete, forniamo una risposta illimitata agli incidenti, senza limiti o costi aggiuntivi in caso di violazione. Il nostro team d’élite va oltre il limitato contenimento delle minacce fornito da altri servizi MDR, grazie alla capacità di eseguire azioni di risposta estese in grado di interrompere ed eliminare completamente gli avversari.

: con il livello di servizio Sophos MDR Complete, forniamo una risposta illimitata agli incidenti, senza limiti o costi aggiuntivi in caso di violazione. Il nostro team d’élite va oltre il limitato contenimento delle minacce fornito da altri servizi MDR, grazie alla capacità di eseguire azioni di risposta estese in grado di interrompere ed eliminare completamente gli avversari. Garanzia di protezione dalle violazioni : godetevi la tranquillità di avere una copertura finanziaria in caso di violazione. La garanzia Sophos Breach Protection copre fino a 1 milione di dollari di spese di risposta per i clienti che ne hanno diritto.

: godetevi la tranquillità di avere una copertura finanziaria in caso di violazione. La garanzia Sophos Breach Protection copre fino a 1 milione di dollari di spese di risposta per i clienti che ne hanno diritto. Informazioni avanzate sulle minacce: Sophos X-Ops è una task force congiunta che combina una profonda esperienza in tutto l’ambiente di attacco per difendersi anche dalle minacce più sofisticate.

Per vedere cosa dicono i clienti del nostro servizio, date un’occhiata alle centinaia di recensioni indipendenti e verificate su Gartner Peer Insights e G2.

Un servizio progettato su misura

Il servizio Managed Detection and Response (MDR) è una delle aree più richieste e in rapida crescita nel campo della cybersecurity. Non è una sorpresa per Sophos, ed è per questo che abbiamo creato un servizio MDR in grado di garantire risultati superiori in termini di cybersecurity a centinaia di migliaia di clienti. Con oltre 25.000 clienti che già beneficiano di Sophos MDR, siamo solo all’inizio. Garantiamo la scalabilità del servizio concentrando gli investimenti in:

Sophos MDR è una piattaforma tecnologica completamente scalabile : è costruito sulla piattaforma cloud-native Sophos Central che offre un’alta disponibilità su più data center. Oltre 600.000 organizzazioni si affidano alla piattaforma Sophos Central per la gestione e la protezione dei propri endpoint, firewall, gateway e-mail e molto altro.

: è costruito sulla piattaforma cloud-native Sophos Central che offre un’alta disponibilità su più data center. Oltre 600.000 organizzazioni si affidano alla piattaforma Sophos Central per la gestione e la protezione dei propri endpoint, firewall, gateway e-mail e molto altro. Acquisizione e sviluppo dei migliori analisti : investiamo nell’acquisizione di talenti forti per i nostri team d’élite, nella formazione e nello sviluppo dei migliori professionisti della cybersecurity del settore. Impieghiamo centinaia di esperti in threat intelligence, analisi, ingegneria dei dati, scienze dei dati, ricerca delle minacce, tracciamento degli avversari e risposta agli incidenti.

: investiamo nell’acquisizione di talenti forti per i nostri team d’élite, nella formazione e nello sviluppo dei migliori professionisti della cybersecurity del settore. Impieghiamo centinaia di esperti in threat intelligence, analisi, ingegneria dei dati, scienze dei dati, ricerca delle minacce, tracciamento degli avversari e risposta agli incidenti. Efficienza grazie all’automazione : le prime fasi del triage e dell’indagine sulle minacce sono automatizzate, mentre l’instradamento intelligente garantisce che le attività condotte dall’uomo siano fornite in modo efficiente alla persona giusta al momento giusto.

: le prime fasi del triage e dell’indagine sulle minacce sono automatizzate, mentre l’instradamento intelligente garantisce che le attività condotte dall’uomo siano fornite in modo efficiente alla persona giusta al momento giusto. Servizio MDR a misura di partner: i nostri modelli di implementazione flessibili consentono ai partner Sophos di accrescere il proprio business attraverso la co-gestione o la fornitura di servizi MDR propri o la rivendita di Sophos MDR per fornire un “Instant SOC” ai propri clienti.

Premiato dagli analisti del settore.

I più autorevoli analisti del settore riconoscono l’efficacia del servizio MDR di Sophos nelle loro valutazioni complete:

Scoprite Sophos MDR oggi stesso

Con un servizio di qualità superiore, le migliori valutazioni dei clienti e risultati impressionanti nelle valutazioni indipendenti, non sorprende che Sophos MDR sia il prodotto più apprezzato dalle organizzazioni rispetto a qualsiasi altro fornitore.

Per saperne di più su Sophos MDR e scoprire come possiamo aiutarvi, contattateci oggi stesso per parlare con uno dei nostri specialisti di cybersecurity.

Gartner, Voice of the Customer for Managed Detection and Response, Peer Contributors, 28 November 2024.

GARTNER is a registered trademark and service mark, and the GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE badge and PEER INSIGHTS, MAGIC QUADRANT are trademarks and service marks, of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request from Sophos.