Una piattaforma potente: Sophos ottiene un riconoscimento unico nei G2 Fall 2024 Reports

Non c’è testimonianza più autentica che le vere recensioni dei clienti che utilizzano i servizi Sophos. G2, un’importante piattaforma di valutazione delle soluzioni tecnologiche da parte degli utenti, ha appena pubblicato i suoi Fall 2024 Reports, dove le soluzioni Sophos sono state nominate le migliori soluzioni Firewall e MDR.

A riconoscimento della potenza della nostra piattaforma, Sophos è – ancora una volta – l’unico fornitore nominato Leader nei G2 Overall Grid® Reports per Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software e Managed Detection and Response (MDR).

Rilevamento e risposta gestiti

Oltre al primo posto assoluto tra le soluzioni di Managed Detection and Response, Sophos MDR è anche la soluzione migliore in altri 11 segmenti del report nella categoria Managed Detection & Response, tra cui le griglie Overall, Enterprise e Mid-Market, oltre a ottenere i riconoscimenti Best Results e Best Usability per i segmenti Enterprise e Mid-Market.

Continuiamo ad ampliare Sophos MDR per supportare le oltre 23.000 organizzazioni che utilizzano il nostro servizio. I recenti aggiornamenti includono una maggiore capacità di rafforzare le difese Microsoft con nuovi rilevamenti proprietari di Sophos per Office 365 e un’integrazione aggiornata dell’API di sicurezza Microsoft Graph.

Rilevamento e risposta degli endpoint/Rilevamento e risposta estesi

Sophos EDR/XDR è stato nominato Leader in cinque diversi segmenti nei Fall 2024 Reports, tra cui le aree Overall, Enterprise, Mid-Market e Small Business, oltre che Overall Momentum Leader.

Sophos sta esplorando i confini dell’IA per la cybersecurity dal 2017 e le nostre nuove funzionalità di IA generativa in Sophos XDR consentono agli analisti del SOC di neutralizzare gli avversari ancora più velocemente. Per saperne di più, guardate questo video Sophos XDR Gen-AI Features

Firewall

Oltre a essere stata nominata la soluzione Firewall numero 1 in assoluto, Sophos Firewall è stata anche valutata come la migliore soluzione Firewall dagli utenti Mid-Market ed Enterprise.

Abbiamo recentemente lanciato Sophos Firewall v20 MR2 e siamo lieti di annunciare che è in corso il programma di accesso anticipato (EAP) per Sophos Firewall v21. Quest’ultima release includerà una maggiore protezione, una migliore scalabilità e una gestione semplificata. Per saperne di più, consultate questo post di Sophos News e scaricate il pacchetto di aggiornamento o il programma di installazione per la v21 dalla pagina di registrazione EAP di Sophos Firewall v21.

Affidatevi a Sophos

Di fronte agli inevitabili attacchi informatici, affidarsi a rivenditori scelti permette alle organizzazioni di operare con fiducia. Crediamo che il nostro continuo riconoscimento G2 rifletta la fiducia che i clienti hanno riposto in Sophos e ci impegniamo a continuare a guadagnarci il loro sostegno.

Rigore: Sophos si avvale di processi rigorosi, solidi e comprovati per sviluppare e distribuire software in modo sicuro. Per saperne di più, fate riferimento all’articolo: Aggiornamenti dei contenuti e architettura dei prodotti: Sophos Endpoint.

Trasparenza: Sophos condivide apertamente informazioni dettagliate sull’etica, le pratiche e le tecnologie di sicurezza. Per un approfondimento, leggete questo articolo: Lezioni di guida: i driver del kernel in Sophos Intercept X Advanced.

Riconoscimento: Sophos è riconosciuta come esempio di buone pratiche e buoni risultati dal settore, compresa Microsoft. Scoprite di più nel post: Sicurezza degli endpoint: riflessioni dal Windows Endpoint Security Ecosystem Summit.