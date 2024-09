Sophos MDR per Microsoft Defender: un passo avanti grazie al potenziamento dei servizi dedicati a Microsoft

Nel luglio del 2023 abbiamo introdotto Sophos MDR per Microsoft Defender, consentendo alle organizzazioni di rafforzare le proprie difese e di ottenere un maggiore ROI dagli investimenti in tecnologia Microsoft. Da un anno a questa parte, oltre 12.000 organizzazioni hanno integrato i loro stack tecnologici Microsoft con la piattaforma Sophos Central per beneficiare di risultati avanzati in termini di cybersecurity.

Sophos Managed Detection and Response protegge oltre 23.000 clienti in tutto il mondo, più di qualsiasi altro fornitore di servizi MDR. Molte di queste organizzazioni hanno investito anche in strumenti di sicurezza Microsoft, sfruttando Sophos MDR per rispondere agli avvisi di sicurezza Microsoft e difendersi da attacchi sofisticati che la tecnologia Microsoft da sola non può fermare.

Sophos MDR per Microsoft Defender fornisce le persone, i processi e la tecnologia per rilevare, investigare e rispondere efficacemente alle minacce, sfruttando i dati di un’ampia gamma di soluzioni Microsoft.

Sophos innova e migliora continuamente il servizio Sophos MDR per contribuire a estendere e rafforzare le difese Microsoft. Con Sophos MDR, le organizzazioni con soluzioni Microsoft possono beneficiare di:

Esperti certificati Microsoft

Il team MDR di Sophos comprende Microsoft Certified Security Operations Analysts specializzati nel rilevamento e nella risposta ai cyberattacchi utilizzando playbook di risposta Microsoft personalizzati. Sophos impiega più di 500 esperti di rilevamento e risposta alle minacce in tutto il mondo, supportati da sette centri operativi di sicurezza (SOC) globali.

Le certificazioni includono Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) e Microsoft Cybersecurity Architect (SC-100).

Rilevamento delle minacce mirato per Microsoft

Sophos MDR e Sophos XDR utilizzano regole proprietarie di rilevamento delle minacce e intelligence di livello mondiale per identificare e bloccare le minacce che possono aggirare le soluzioni di sicurezza Microsoft. Rileva gli attacchi di account takeover e BEC, anche senza una sottoscrizione Microsoft E5/A5.

I più recenti rilevamenti proprietari di Sophos per Office 365, inclusi nell’integrazione di Microsoft Office 365 Management Activity, individuano con precisione le regole di posta elettronica dannose, i modelli di accesso non autorizzato degli utenti e altro ancora.

Rilevamento delle minacce specifiche per Microsoft

Oltre 12.000 clienti Sophos hanno già configurato le nostre integrazioni Microsoft chiavi in mano. Queste ultime, incluse senza costi aggiuntivi in Sophos MDR e Sophos XDR, supportano un’ampia gamma di soluzioni Microsoft oltre a Defender for Endpoint. I dati di telemetria provenienti da Office 365, Defender for Identity, Defender for Cloud Apps e Entra ID Protection vengono raccolti, analizzati, correlati e classificati per priorità, consentendo agli analisti di indagare e rispondere rapidamente alle minacce.

All’inizio del mese abbiamo rilasciato la versione 2 della nostra integrazione API di sicurezza Microsoft Graph. La nuova versione fornisce informazioni aggiuntive dalle soluzioni di sicurezza Microsoft per accelerare il rilevamento, le indagini e la risposta.

Ampie integrazioni con strumenti non Microsoft

Sophos MDR e Sophos XDR offrono una compatibilità leader del settore con praticamente qualsiasi ambiente o stack tecnologico. Stiamo costantemente ampliando il nostro ecosistema di partner con ulteriori integrazioni per endpoint, firewall, rete, e-mail, cloud, identità, produttività e soluzioni di backup, per estendere la visibilità e bloccare gli attacchi nell’intero ambiente IT.

Le integrazioni aggiunte di recente includono Acronis, Barracuda, Cisco Identity, F5, Forcepoint, Veeam, Zscaler e altri ancora.

Una cybersecurity che genera valore per l’azienda

Le organizzazioni mettono costantemente a confronto i rischi e gli investimenti nella cybersecurity con il valore e i risultati aziendali. Sophos MDR per Microsoft Defender vi aiuta a costruire un programma sostenibile che riesca a conciliare l’esigenza di protezione con quella di gestione dell’azienda.

Maggiore ROI dagli investimenti esistenti in cybersecurity

Con Sophos MDR, i nostri analisti possono sfruttare le vostre soluzioni di sicurezza esistenti, Microsoft e non, per rilevare e rispondere alle minacce per vostro conto.

Riduzione del rischio e dei costi associati a incidenti e violazioni

Gli avversari utilizzano tecniche sofisticate per evitare di attivare le soluzioni di sicurezza preventive. Sophos MDR rileva e blocca le minacce che possono eludere gli strumenti di sicurezza.

Il team può concentrarsi sulle attività di business

Il team di Sophos MDR monitora il vostro ambiente IT 24 ore su 24, consentendo ai vostri collaboratori interni di concentrarsi sulla crescita del vostro business.

Maggiore idoneità e premi della copertura assicurativa cyber

Sophos MDR mitiga i rischi e vi aiuta a soddisfare i requisiti assicurativi essenziali in materia di cyber-assicurazione, come il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le funzionalità di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR).

Rafforzate le vostre difese Microsoft

Sophos MDR è il servizio di Managed Detection and Response più apprezzato e recensito al mondo, con una valutazione di 4,8/5 su Gartner Peer Insights al 19 luglio 2024.

Per saperne di più su Sophos MDR per Microsoft Defender e su come può aiutarvi, visitate il nostro sito web o parlate oggi stesso con un esperto di sicurezza.