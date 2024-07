NIS 2: un nuovo standard di Sicurezza Informatica

La Direttiva NIS 2, adottata dall’Unione Europea nel 2022, rappresenta un aggiornamento significativo alla Direttiva NIS originale del 2016. Questa nuova direttiva mira a rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici in tutto il territorio dell’UE. L’obiettivo principale di NIS 2 è migliorare la capacità di prevenzione, rilevamento e risposta agli incidenti di sicurezza informatica, soprattutto alla luce dell’aumento delle minacce digitali.

Principali caratteristiche di NIS 2

Ampliamento dell’Ambito di Applicazione: NIS 2 estende il campo d’azione a più settori rispetto alla direttiva originale, includendo tra gli altri i fornitori di servizi digitali, i servizi postali, i fornitori di infrastrutture digitali e i servizi di gestione delle acque potabili. Requisiti di Sicurezza Rafforzati: Le organizzazioni devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, compresi piani di risposta agli incidenti e protocolli di recupero. Segnalazione degli Incidenti: La direttiva impone obblighi più rigorosi di notifica degli incidenti di sicurezza informatica, con tempi di risposta più stringenti per informare le autorità competenti. Cooperazione Rafforzata: NIS 2 promuove una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’UE, sia in termini di condivisione delle informazioni sia di coordinamento delle risposte agli incidenti di sicurezza. Coinvolgimento delle Aziende: La direttiva NIS 2 si applica alle piccole imprese con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro, nonché alle grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, coinvolge la supply chain delle aziende, imponendo obblighi anche a quelle realtà che, se attaccate, potrebbero causare disservizi alle aziende regolamentate dalla normativa. Scadenza di Conformità: Le aziende devono conformarsi ai requisiti della direttiva NIS 2 entro il 18 ottobre 2024.

Il ruolo di Sophos

Sophos è un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica, nota per le sue soluzioni avanzate di protezione endpoint, firewall di nuova generazione e servizi gestiti di sicurezza. Con l’introduzione della direttiva NIS 2, il ruolo di Sophos diventa ancora più cruciale per le organizzazioni che devono adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

Soluzioni di Sophos per conformarsi a NIS 2

Protezione degli Endpoint: Sophos offre soluzioni avanzate per la protezione degli endpoint, inclusi antivirus, antimalware e strumenti di rilevamento e risposta agli endpoint (EDR). Questi strumenti sono fondamentali per identificare e mitigare le minacce in tempo reale. Firewall di Nuova Generazione: I firewall Sophos XG offrono una protezione robusta per le reti aziendali, monitorando il traffico in entrata e in uscita per individuare e bloccare attività sospette. Sophos Central: Questa piattaforma di gestione unificata consente alle organizzazioni di monitorare e gestire tutti gli aspetti della loro sicurezza informatica da un’unica console, semplificando la conformità ai requisiti di NIS 2. Servizi di Sicurezza Gestita: Sophos offre servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR), che forniscono una sorveglianza continua delle minacce e una risposta rapida agli incidenti, aiutando le organizzazioni a mantenere elevati livelli di sicurezza e conformità. Incident Response Retainer: Sophos fornisce servizi di retainer per la risposta agli incidenti, offrendo supporto immediato e piani di risposta agli incidenti, come previsto da NIS 2. Sophos Phish Threat: Questo strumento di Sophos è progettato per formare i dipendenti sul riconoscimento e la gestione delle e-mail di phishing, rispondendo alla responsabilità del management di educare il personale.

Conclusione

La direttiva NIS 2 rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza informatica in Europa, imponendo standard più rigorosi e ampliando l’ambito di applicazione a nuovi settori. Sophos, con le sue soluzioni avanzate e i servizi di sicurezza gestita, è ben posizionata per aiutare le organizzazioni a conformarsi a questi nuovi requisiti, garantendo una protezione efficace contro le crescenti minacce digitali.

Scopri sul nostro sito come soddisfare i requisiti normativi.