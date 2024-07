G2 nomina Sophos Leader per Endpoint, EDR, XDR, Firewall e MDR

G2 ha appena pubblicato i suoi Summer 2024 Reports: Sophos è l’unico vendor di cybersecurity nominato Leader nei G2 Grid® Reports per Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software e Managed Detection and Response (MDR). Ancora una volta, gli utenti di G2 hanno valutato Sophos come la soluzione firewall numero uno in assoluto. Questo è il sesto report stagionale di G2 in cui ci siamo aggiudicati questo riconoscimento. Anche gli utenti Mid-Market ed Enterprise hanno valutato Sophos come la soluzione numero uno.

Sophos MDR ha ottenuto un’ottima posizione nei Summer 2024 Reports. Infatti, gli utenti l’hanno classificata come la soluzione MDR numero uno in assoluto tra i clienti Mid-Market ed Enterprise.

Conferma indipendente dei clienti di Sophos

I riconoscimenti e le classifiche di G2 si basano sulle recensioni indipendenti e verificate dei clienti su G2.com, il più grande mercato di software e piattaforma di peer review al mondo. Nel Summer 2024 Reports di G2, Sophos è stata nominata Leader assoluto in cinque categorie, oltre che Leader in 18 segmenti di mercato individuali:

Suite di protezione degli Endpoint: griglie generali, aziendali e di medio mercato

EDR: griglie complessive, aziendali, di fascia media e per le piccole imprese

XDR: griglia globale, aziendale, di fascia media e small business

Firewall: griglia globale, aziendale, di fascia media e small business

MDR: griglie globali, aziendali e di medio mercato

Cosa dicono gli utenti di Sophos

“L’interfaccia di gestione centralizzata di Sophos Firewall semplifica la configurazione e il monitoraggio della sicurezza di rete, fornendo una visione completa e di facile comprensione delle policy e degli eventi di sicurezza”, ha dichiarato un IT Manager del segmento Enterprise.

“Ciò che risalta maggiormente è la facilità con cui Sophos Firewall semplifica le attività di sicurezza, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla protezione delle reti senza impantanarsi in configurazioni complesse”, ha dichiarato un utente del segmento Mid-Market.

“Personalmente, non credo che dormirei bene la notte se non sapessi che Sophos MDR monitora la nostra rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni su 7”, ha dichiarato un IT Manager del segmento Mid-Market.

“Sophos MDR ha dimostrato di essere una soluzione di cybersecurity fantastica per noi. Ciò che la contraddistingue è la rapidità con cui è in grado di individuare e affrontare le minacce, mantenendo i nostri sistemi al sicuro grazie al monitoraggio in tempo reale e alla rapidità di risposta agli incidenti”, ha dichiarato un amministratore di sistemi del segmento Enterprise.

“Un’altra cosa che va sottolineata di Sophos MDR è il senso di serenità e tranquillità nel sapere che il suo team di professionisti ci informerà di qualsiasi minaccia e del loro lavoro per risolvere, bloccare e fornire consigli per affrontare quella minaccia e grazie alla sua efficacia ci permette di avere una bassa frequenza di utilizzo”, ha dichiarato un utente del segmento Enterprise.

Potenziate le vostre difese informatiche con Sophos

Come dimostrano le valutazioni di G2, Sophos offre un’ampiezza e una profondità di protezione senza pari. Le nostre soluzioni leader a livello mondiale per endpoint, rete, e-mail, cloud e operazioni di sicurezza difendono oltre 550.000 organizzazioni da minacce informatiche avanzate, tra cui il ransomware.

Possiamo fornire assistenza sia che vogliate aggiornare il vostro firewall, migliorare le difese degli endpoint, semplificare e accelerare le indagini sulle minacce o aggiungere il rilevamento e la risposta alle minacce guidati da persone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le nostre soluzioni sono straordinarie singolarmente, ma ancora di più insieme. I clienti che utilizzano sia Sophos Intercept X Endpoint che Sophos Firewall riferiscono costantemente di essere in grado di raddoppiare l’efficienza del proprio team IT/cybersecurity e di ridurre fino all’85% il numero di incidenti di sicurezza che richiedono approfondimenti. Con Sophos potete costruire una strategia di sicurezza a lungo termine in tutta tranquillità. Qualunque sia il vostro punto di partenza e qualunque siano i vostri obiettivi, Sophos può aiutarvi a ottenere risultati superiori in termini di cybersecurity.

Per maggiori informazioni sui nostri servizi e prodotti, rivolgetevi al vostro partner o rappresentante Sophos e visitate il nostro sito web.