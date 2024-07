Sophos è stata nominata tra i Customer’s Choice di Gartner® Peer Insights™ per il 2024 per Firewall e Endpoint

I clienti si sono espressi: Sophos è stata riconosciuta come “Customers’ Choice” nei report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 per i firewall di rete e le piattaforme di protezione degli endpoint.

Questi riconoscimenti si basano su una combinazione di recensioni e valutazioni dei clienti e questo è il terzo anno consecutivo in cui gli utenti hanno riconosciuto Sophos come “Customers’ Choice” in entrambi i mercati.

Nel rapporto Voice of the Customer 2024 per i firewall di rete, Sophos ha ottenuto un punteggio di 4,8/5,0 sulla base di 377 recensioni verificate dei clienti al 31 marzo 2024, il numero più alto di recensioni ricevuto. Sophos ha inoltre ottenuto il riconoscimento Customers’ Choice in cinque diversi settori industriali ed è l’unico fornitore posizionato nel Customers’ Choice Quadrant nel segmento dell’industria dei servizi.

Anche nel rapporto Voice of the Customer 2024 per le piattaforme di protezione degli endpoint, Sophos ha ottenuto un punteggio di 4,8/5,0 sulla base di 682 recensioni al 30 aprile 2024 – ancora una volta, il numero più alto di valutazioni tra tutti i vendor del rapporto. Sophos è stata inoltre nominata Customers’ Choice in tutti gli 11 segmenti di settore menzionati nel report.

Testimonianze dei clienti

Ecco alcuni esempi di ciò che i consumatori hanno dichiarato a proposito di Sophos:

“Brava Sophos per questa eccezionale soluzione firewall; ci semplifica la vita!”.

Ingegnere tecnico nel settore dei media, $50M-250M

“Sophos Firewall rende la rete sicura con una protezione robusta e soluzioni scalabili”.

Senior Manager, IT nel settore bancario, $50M-250M

“Sophos Firewall è la migliore opzione in circolazione per stare al passo con le minacce!”.

Manager associato nel settore manifatturiero, $50M-250M

“Sophos Firewall è una soluzione meravigliosa che ci protegge dalle minacce zero-day”.

Ingegnere della sicurezza nel settore dei media, $50M-250

“Sophos Endpoint offre la più solida protezione anti-ransomware del settore”

Responsabile IT nel settore manifatturiero, 50 milioni-250 milioni di dollari

“La protezione Sophos Endpoint combina più tecniche di prevenzione per contenere l’attacco”

Responsabile IT nel settore dell’istruzione, Gov’t/PS/ED <5.000 dipendenti

“Protezione impareggiabile: Sophos Intercept X Endpoint garantisce la massima tranquillità”.

Amministratore di rete nel settore manifatturiero, oltre 30 miliardi di dollari

“Sophos Intercept X [Endpoint] è uno dei migliori prodotti che abbiamo mai utilizzato”.

Amministratore IT nel settore dei trasporti, $1B-3B

Scopri le soluzioni Sophos

Unisciti alle 600.000 organizzazioni che si affidano a Sophos per proteggere la propria infrastruttura da ransomware e altre minacce avanzate. Fai subito una prova gratuita di Sophos Intercept X Endpoint e Sophos Firewall e scopri perché sono sempre stati scelti dai clienti di Gartner Peer Insights.

Gartner, Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms, Peer Contributors, 28 giugno 2024.

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, Peer Contributors, 30 maggio 2024.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle loro esperienze con i fornitori elencati nella piattaforma e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ad essi, alla loro accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare. Le scelte dei clienti di Gartner Peer Insights costituiscono le opinioni soggettive dei singoli utenti finali, le valutazioni e i dati applicati in base a una metodologia documentata; non rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate, né costituiscono un’approvazione da parte di quest’ultima.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio, e il badge GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE e PEER INSIGHTS sono marchi e marchi di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.