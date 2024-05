Uteco sceglie Sophos MDR per supportare la sua strategia di cybersecurity

Uteco, leader mondiale nella produzione di macchine da stampa e conversione progettate per le più diverse applicazioni di imballaggi flessibili, si è affidata al team di esperti di sicurezza informatica di Sophos per proteggere la propria rete aziendale da cyber minacce e attacchi informatici grazie al nuovo approccio fornito dal servizio di Managed Detection and Response (MDR).

La sede di Uteco si trova a Colognola ai Colli, a est di Verona, e comprende oltre 65.000 metri quadrati di spazio produttivo. Sono più di 300 gli specialisti in design, produzione, controllo, assistenza vendite e marketing che lavorano ogni giorno nell’azienda, con un fatturato di 120 milioni di euro.

Nella gestione dell’infrastruttura IT aziendale, Uteco doveva affrontare anche specifiche problematiche legate alla tutela dei dati e dei sistemi aziendali. In particolare, l’azienda aveva necessità di identificare un partner capace di affiancarla con una strategia completa per la protezione delle reti e dei dispositivi.

“La collaborazione con Sophos parte da molto lontano: già negli anni 2000 utilizzavamo già le sue soluzioni, e dopo l’acquisizione di Astaro nel 2012, Uteco entrò ufficialmente a far parte della “famiglia” Sophos. Grazie a questa collaborazione, abbiamo apportato dei cambiamenti significativi nella strategia di sicurezza informatica di Uteco migliorando l’intera sicurezza IT” spiega Michele Ceoletta, IT manager UTECO SpA.

La soluzione Sophos

L’implementazione dell’offerta di Sophos ha portato Uteco ad attivare via via tutte le soluzioni Sophos fino ad arrivare all’installazione dell’MDR. Questo servizio, grazie a un monitoraggio 24/7, offre una protezione proattiva contro le minacce avanzate, rilevando e rispondendo rapidamente a potenziali attacchi o anomalie.

Affiancata da Sophos, Uteco può godere del supporto di un team di esperti che effettuano un’analisi approfondita sui dati raccolti per identificare comportamenti anomali e segnali di attacco. Questa analisi dettagliata consente di prendere decisioni informate e di adottare misure correttive mirate. Inoltre, Sophos MDR aiuta a ridurre il rischio di perdite di dati, interruzioni del servizio e danni finanziari.

La tempestiva identificazione e risposta agli incidenti ha consentito ad Uteco di minimizzare gli impatti negativi.

“Sebbene l’azienda investa da sempre nell’adozione di soluzioni di sicurezza informatica all’avanguardia e nella costante formazione del personale, nel 2021 abbiamo subito un attacco informatico, e ciò ci ha spinti a valutare un profondo cambiamento nell’approccio alla gestione della cybersecurity in azienda che si è tradotto nell’adozione di Sophos MDR, oltre all’ampliamento del portfolio di soluzioni utilizzate in azienda, portandoci ad avere oggi quasi l’intera suite Sophos. Recentemente abbiamo subito un tentativo di attacco che si è verificato in tarda serata quindi al di fuori del normale orario di lavoro ma, proprio grazie all’efficacia dei sistemi MDR, è stato risolto e bloccato in tempi molto brevi”, conclude Michele Ceoletta.

Nell’adozione delle soluzioni Sophos, Uteco è stata supportata dal Partner Aquest.