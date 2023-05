Cotonella si affida agli esperti Sophos per proteggersi dalle minacce informatiche

Cotonella S.p.A, azienda lombarda leader nel settore tessile e di produzione e confezionamento di prodotti di biancheria intima e maglieria dal 1972, si è affidata al supporto degli esperti di Managed Detection and Response (MDR) di Sophos per proteggere l’intera rete aziendale da cyberminacce e attacchi informatici.

Cotonella offre tessuti di alta qualità che uniscono comfort, stile e tutela di salute e benessere dei consumatori, soprattutto grazie alla totale assenza di sostanze nocive, garantita dal sistema di certificazione OEKO TEX®. Con oltre 100 collaboratori e un fatturato di 35 mln di euro, Cotonella vanta di un consolidato background ed è un punto di riferimento per il settore Retail.

A fronte della crescita e dell’evoluzione dell’infrastruttura IT, Cotonella ha conosciuto nel tempo un sensibile ampliamento dei servizi e un crescente livello di complessità, ed è così diventato necessario modificare l’approccio alla gestione della cybersicurezza, al fine di poter fronteggiare in modo efficace sia i cyberattacchi provenienti dall’esterno sia i rischi per la sicurezza informatica che possono essere generati all’interno dell’azienda a causa della vulnerabilità dei dispostivi o a causa di un utilizzo poco consapevole da parte dei dipendenti delle risorse informatiche

“Abbiamo migliorato e incrementato notevolmente i servizi informatici disponibili all’interno e all’esterno dell’azienda, ma ciò ha comportato un aumento dei possibili punti di attacco. Sebbene il perimetro esterno sia di solito quello considerato più à a rischio, noi riteniamo che vada dedicata altrettanta attenzione a ciò che avviene all’interno dell’azienda, assicurandosi che sia le infrastrutture IT sia i dipendenti siano adeguatamente protette da possibili minacce”, commenta Andrea Mariotti, Responsabile IT presso Cotonella.

Cotonella aveva l’esigenza di semplificare e ottimizzare il processo di reazione e intervento in caso di attacco, quindi ha deciso di affidarsi ad un unico fornitore capace di supportare il team IT in ogni fase, a prescindere dalla tipologia di minaccia e dalla sua complessità.

Le soluzioni di Sophos erano già state implementate da Cotonella per la parte di protezione degli endpoint, e in seguito l’azienda ha approfondito la conoscenza dell’ampio portafoglio di soluzioni proposte per una protezione completa e omnicomprensiva.

“Ciò che mi ha colpito maggiormente della proposta di Sophos è la sinergia esistente fra il servizio Sophos XDR di analisi e monitoring e le consolidate competenze di threat hunting degli esperti Sophos MDR, che monitorano i nostri sistemi 24 ore su 24”, spiega Andrea Mariotti.

Prima dell’implementazione delle soluzioni di Sophos, Cotonella gestiva la propria cybersecurity su due livelli: una gestione quotidiana e operativa, portata avanti dal team IT interno, e l’altra in outsourcing, affidata a partner esterni con expertise specifiche. Restava però scoperto il monitoraggio continuativo della rete aziendale, indispensabile per fronteggiare uno scenario di attacchi sempre più complessi e frequenti. La soluzione

Sophos MDR ha saputo rispondere a tale esigenza, mettendo a disposizione di Cotonella un servizio di monitoring 24/7, composto da un team di esperti di Sophos, che si fa carico delle attività di threat hunting, rilevamento e risposta alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi servizi vanno ad affiancarsi e a potenziare le soluzioni di sicurezza pensate per proteggere ogni punto della rete aziendale.

Oltre all’implementazione delle soluzioni Sophos a livello firewall, per la protezione delle VPN e degli endpoint, per Cotonella era di fondamentale importanza potersi avvalere di un partner in grado di supportare l’azienda anche nella formazione delle risorse interne per quel che concerne la cybersecurity. Grazie a Sophos Phish Threat, Cotonella ha la possibilità di educare e formare i dipendenti attraverso uno strumento che permette di schedulare campagne di phishing interno all’azienda, in modo da poter verificare il grado di preparazione del personale aziendale e permettere a chi dovesse sbagliare di partecipare a brevi momenti di formazione

Cotonella è stata supportata nel passaggio al nuovo metodo di gestione della cybersecurity da Computer Design, partner di Sophos che si posiziona come realtà all’avanguardia nel panorama italiano in quanto System Integrator che propone soluzioni avanzate, performanti e sicure. Computer Design ha coordinato e gestito tutta la parte operativa e strategica, lavorando in sinergia con l’azienda.

“Il vantaggio principale che abbiamo ottenuto dall’implementazione di Sophos MDR come ulteriore livello di sicurezza in azienda è la tranquillità. Può sembrare una banalità, ma in un ambito come quello della cybersicurezza, nel quale le tecnologie e i metodi di attacco evolvono a velocità incredibili, avere al proprio fianco un partner con la competenza di Sophos permette di poter prendere fiato e di concentrarsi con maggiore attenzione e cura su altri aspetti che altrimenti verrebbero trascurati. Inoltre, i livello di soddisfazione raggiunto finora ci porta a valutare di ampliare ulteriormente la nostra collaborazione con Sophos, andando ad adottare se sue soluzioni di sicurezza anche in altre aree, migliorando ulteriormente il livello complessivo di sicurezza aziendale”, conclude Andrea Mariotti.