La Gartner® Market Guide per i servizi MDR (Managed Detection and Response)

Oggi i cybercriminali sono ben finanziati e possono permettersi di innovare e industrializzare continuamente nuovi modi per eludere le tecnologie difensive. Per fermarli è necessario un controllo visivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte di analisti specializzati in rilevamento e risposta alle minacce. Molte organizzazioni stanno lottando per tenere il passo e si rivolgono a fornitori dedicati di rilevamento e risposta gestiti (MDR) per chiedere aiuto.

La scelta di un partner MDR è una decisione importante. Hai bisogno di un’organizzazione che ti venga incontro dove sei, con persone, processi e integrazioni tecnologiche allineate alla tua attività. Riteniamo che la Gartner Market Guide for Managed Detection and Response Services 2021 sia una risorsa utile per chiunque stia pensando di aggiungere un servizio MDR alle proprie difese informatiche. Fornisce approfondimenti e indicazioni che ti aiuteranno a selezionare il fornitore MDR giusto per la tua organizzazione e analizza:

Il mercato MDR

I risultati forniti dai servizi MDR di successo

Diversi modi in cui i servizi MDR possono supportare le organizzazioni in base alle loro capacità di gestire internamente la sicurezza informatica

Considerazioni sulla tecnologia nella valutazione dei fornitori di MDR

Scarica qui la tua copia.

Cosa prendere in considerazione quando si seleziona un provider MDR

Ci sono molti aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie un partner MDR. Le aree chiave che vi consigliamo di esplorare includono:

Quale ampiezza e profondità di competenza sulle minacce offre il provider?

Cosa dicono i suoi clienti del servizio?

Quali opzioni di erogazione del servizio MDR fornisce e qual è l’approccio giusto per te?

Qual è la sua esperienza di risposta agli incidenti? Ti sovraccarica di avvisi o fornisce aggiornamenti consolidati?

In che modo integra le soluzioni di sicurezza esistenti per il rilevamento e la risposta alle minacce?

Sophos MDR: il servizio MDR più diffuso al mondo

Permetteteci di condividere brevemente con voi come Sophos MDR risponde a questi criteri.

Ampiezza e profondità di competenza sulle minacce

Sophos è il fornitore MDR numero uno a livello globale. L’azienda protegge infatti oltre 13.000 organizzazioni da ransomware, violazioni e altre minacce che la tecnologia da sola non può fermare. Questa ampiezza di telemetria del cliente ci consente di generare la cosiddetta “immunità della comunità”, in cui applichiamo gli insegnamenti tratti dall’attività di difesa di ogni singola organizzazione a tutti gli altri clienti, elevando le sicurezza di tutti.

Feedback dei clienti

I clienti di Sophos MDR ci dicono costantemente che apprezzano i risultati di sicurezza informatica che forniamo. Sulla base esclusivamente del feedback dei clienti indipendenti, Sophos è stata classificata come miglior fornitore nel G2 Grid® 2022 per i servizi MDR al servizio del mercato medio. Questo riconoscimento si aggiunge all’essere stato nominato Leader per i servizi MDR nei segmenti G2 Overall, Midmarket ed Enterprise e una valutazione di 4,8/5 su 271 recensioni su Gartner® Peer Insights™ al 20 dicembre 2022.

Erogazione dei servizi

Il nostro servizio MDR è progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Puoi scegliere il livello di supporto richiesto, sia che desideri che ti avvisiamo delle minacce in modo che il tuo team possa intraprendere azioni correttive, o contenere le minacce per tuo conto o fornire una risposta completa agli incidenti e un’analisi della causa principale.

Tutti sono supportati dal nostro team di oltre 500 specialisti delle operazioni di sicurezza che forniscono competenze in tutti gli elementi del ciclo di rilevamento e risposta, dalla ricerca e neutralizzazione delle minacce al malware engineering e security automation. Con sei centri operativi di sicurezza (SOC) dislocati in Australia, India, Europa e Nord America, forniamo una copertura continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno.

Incident response experience

Il fulcro di Sophos MDR è la fornitura di un vero servizio di detection and response, non di detection and alerting. Riteniamo che sia nostro compito, non tuo, gestire l’incredibile volume di avvisi generati dalle tecnologie di sicurezza. Utilizzando il nostro esclusivo processo Event Flow, ripuliamo, correliamo e consolidiamo gli avvisi in cluster gestibili e forniamo ai nostri clienti notifiche personalizzate e focalizzate sui risultati.

Sfruttare gli investimenti tecnologici esistenti

Con Sophos MDR, i clienti possono scegliere di utilizzare le migliori tecnologie di sicurezza di Sophos, soluzioni di terze parti o una combinazione delle due. Sfruttando le tecnologie di endpoint, rete, e-mail, firewall, cloud e identità già in uso nelle organizzazioni per accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce, Sophos MDR riduce il rischio informatico aumentando al contempo il ritorno sugli investimenti di sicurezza esistenti.

Siamo molto orgogliosi del fatto che Sophos sia il primo e unico fornitore di sicurezza degli endpoint a integrare la telemetria di tecnologie di sicurezza di terze parti nella sua offerta MDR, fornendo visibilità e rilevamento senza precedenti in diversi ambienti operativi.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni su Sophos MDR e per approfondire una qualsiasi di queste aree, visita il nostro sito Web o parla con un nostro consulente. Ci piacerebbe conoscere le esigenze della tua organizzazione per capire come possiamo aiutarti a ottenere i migliori risultati di sicurezza informatica.

* Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione Gartner Research & Advisory e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti. ea livello internazionale, MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e sono utilizzati qui con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali sulla base delle proprie esperienze con i fornitori elencati sulla piattaforma, non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o dei suoi affiliati. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio raffigurato in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questo contenuto, sulla sua accuratezza o completezza, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.