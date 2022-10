I cinque principali motivi per utilizzare i servizi MDR

La realtà è che le soluzioni tecnologiche da sole non possono impedire ogni attacco informatico. L’arresto degli attacchi più avanzati richiede la ricerca, l’indagine e la risposta delle minacce guidate dall’uomo. È qui che entrano in gioco i servizi MDR.

MDR è un servizio completamente gestito, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornito da esperti specializzati nel rilevamento e nella risposta agli attacchi informatici che le soluzioni tecnologiche da sole non possono prevenire.

Sebbene la caccia alle minacce possa essere eseguita internamente utilizzando gli strumenti EDR (endpoint detection and response) e XDR (extended detection and response), l’utilizzo di un servizio MDR insieme al tuo team interno o come servizio completamente esternalizzato offre ampi vantaggi.

Come lavorare con i servizi MDR

Tutti i tipi di organizzazioni in qualsiasi settore utilizzano i servizi MDR, dalle piccole aziende con risorse IT limitate alle grandi aziende con un SOC interno. Esistono tre principali modelli di utilizzo del servizio MDR:

Il team MDR gestisce completamente la risposta alle minacce per conto del cliente

Il team MDR lavora con il team interno, cogestendo la risposta alle minacce

Il team MDR avvisa il team interno e fornisce indicazioni per la soluzione

In Sophos supportiamo tutti e tre gli approcci, adattandoci alle esigenze dei singoli clienti secondo necessità.

Motivo n. 1: aumenta le tue difese informatiche

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di un provider MDR rispetto a una gestione esclusivamente interna è la protezione elevata contro ransomware e altre minacce informatiche avanzate.

Un fornitore di MDR sperimenta un volume e una varietà di attacchi decisamente maggiore rispetto a qualsiasi singola organizzazione, offrendo un livello di esperienza quasi impossibile da replicare internamente. I fornitori di servizi MDR hanno anche una maggiore fluidità nell’utilizzo degli strumenti di caccia alle minacce, il che significa rispondere in modo più rapido e accurato.

Lavorare come parte di un grande team consente inoltre agli analisti di condividere le proprie conoscenze e intuizioni, accelerando ulteriormente la risposta e sviluppando la “community immuniti”, ovvero quando ciò che si apprende di un’organizzazione viene applicato ad altre con un profilo simile.

Motivo n. 2: dare più tempo alle risorse IT

Il più grande vantaggio segnalato dai team IT nell’adozione di Sophos MDR è che consente loro di avere il tempo per supportare iniziative incentrate sul business.

La caccia alle minacce è un lavoro imprevedibile e dispendioso in termini di tempo che spesso impedisce ai team IT di concentrarsi su progetti più strategici. Le organizzazioni che utilizzano Sophos MDR registrano notevoli guadagni di efficienza IT dall’utilizzo del nostro servizio, che a sua volta consente loro di supportare meglio gli obiettivi della propria organizzazione.

Motivo n. 3: ottieni tranquillità 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con malintenzionati dislocati in tutto il mondo, un attacco può arrivare in qualsiasi momento. Fornendo una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i servizi MDR ti offrono sicurezza e tranquillità.

Per i team IT questo significa essere letteralmente in grado di dormire meglio la notte. Possono rilassarsi sapendo che il tutto si ferma al fornitore di MDR. Per dirigenti e clienti senior, la copertura di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un elevato livello di preparazione informatica in ogni momento forniscono una potente rassicurazione sul fatto che i loro dati e l’organizzazione stessa siano ben protetti.

Motivo n. 4: aggiungi esperienza, non personale

La caccia alle minacce è un’operazione estremamente complessa. Chi lavora in questo ambito deve possedere una serie di competenze specifiche e di nicchia, il che rende il reclutamento di competenze un compito difficile per molte organizzazioni. I servizi MDR forniscono l’esperienza per te. In Sophos abbiamo centinaia di analisti esperti che forniscono servizi MDR continui a clienti in tutto il mondo.

Motivo n. 5: migliora il ROI della sicurezza informatica

Mantenere una squadra di caccia alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è costoso e richiede almeno cinque o sei dipendenti a tempo pieno. I servizi MDR offrono un modo conveniente per proteggere la tua organizzazione e aumentare ulteriormente il budget per la sicurezza informatica. Inoltre, aumentando la protezione, i servizi MDR riducono notevolmente il rischio di subire una costosa violazione dei dati ed evitano l’onere finanziario dovuto alla gestione di un grave incidente.

Se ti affidi a un fornitore MDR che offre anche soluzioni di sicurezza informatica per endpoint e altro, puoi beneficiare di notevoli vantaggi in termini di TCO, dal consolidamento con un unico fornitore alla razionalizzazione delle attività di gestione. Inoltre, scegliendo un fornitore che ti permetta di sfruttare i tuoi investimenti esistenti, puoi incrementare il ROI sulla spesa esistente.

1 A partire da agosto 2022.

2 Recensioni degli ultimi 12 mesi a partire dal 1° agosto 2022. I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali sulla base delle proprie esperienze con i fornitori elencati sulla piattaforma, non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o dei suoi affiliati. Gartner non avalla alcun fornitore, prodotto o servizio citato in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a tale contenuto, sulla sua accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

3 Sophos è classificata come Top Vendor nella G2 Grid® 2022 per i servizi MDR al servizio del mercato medio.