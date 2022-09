In ricordo di Sua Maestà La Regina

Oggi 19 settembre 2022, giorno del funerale di Elisabetta II, Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, un pensiero non può che andare a tutti coloro che si trovano nel Regno Unito e nei paesi del Commonwealth, ai quali porgo le mie più sentite condoglianze e mi unisco a tutti quelli che nel mondo si sentono vicini a questa figura globalmente significativa e rispettata.

Riflettiamo anche sull’immenso contributo che la Regina ha dato durante i suoi 70 anni di regno, e molti di noi in Sophos non possono dimenticare la sua visita al nostro head quartier nel Regno Unito in occasione della sua inaugurazione nel 2004.

Per l’intero team di Sophos, il riconoscimento da parte di Sua Maestà dei nostri contributi alla sicurezza informatica è stato estremamente significativo e apprezzato.

La visita, come ci si aspetterebbe, ha richiesto un’ampia e attenta pianificazione. Come parte dei preparativi, la squadra della regina ha chiesto di parlare con il nostro team di sicurezza. Tuttavia, entrambe le parti hanno interpretato il termine “sicurezza” in modi diversi e il conseguente incontro tra gli esperti di minacce informatiche di Sophos e la squadra reale di protezione personale ha suscitato sorrisi divertiti.

Durante la sua visita, Sua Maestà ha avuto il tempo di incontrare molti membri del team di Sophos e sviluppare la sua comprensione della sicurezza informatica. Abbiamo accolto con favore l’opportunità di discutere le sfide che i difensori devono affrontare e condividere il nostro impegno nel proteggere le organizzazioni di tutto il mondo dalle minacce informatiche in continua crescita.

Molto è cambiato sia per Sophos che nel più ampio panorama delle minacce dalla visita di Sua Maestà. In effetti, il team di Sophos X-Ops vede un volume, una varietà e una sofisticatezza degli attacchi maggiori di quanto molti avrebbero immaginato possibile diciotto anni fa.

Poiché la necessità di difese informatiche all’avanguardia continua a crescere, il personale Sophos è più che quintuplicato. Oggi abbiamo oltre 4.000 esperti che lavorano in tutto il mondo, offrendo risultati di sicurezza informatica di alto livello a organizzazioni di tutte le dimensioni.

La regina sarà ricordata come una figura iconica e celebrata come un eccezionale esempio di continuità, dovere e leadership che sarà ammirato per generazioni. In Sophos siamo grati per l’opportunità di averla incontrata e di aver condiviso con lei il nostro impegno per la sicurezza informatica.