Sophos ZTNA riceve il Global New Product Innovation Award da Frost & Sullivan

Sophos ZTNA ha ricevuto il prestigioso Global New Product Innovation Award di Frost & Sullivan nel settore ZTNA (Zero Trust Network Access). Frost & Sullivan applica un rigoroso processo analitico e valuta più fornitori per ciascuna categoria prima di determinare il destinatario finale del premio.

Siamo molto onorati che Sophos ZTNA abbia ricevuto questo riconoscimento in base all’allineamento con le esigenze, il valore e l’esperienza del cliente.

Frost & Sullivan ha elogiato la nostra attenzione all’ascolto delle esigenze del mercato e la nostra capacità di rendere questa nuova tecnologia, che spesso spaventa le aziende, semplice da capire e facile da adottare. Gli esperti ci hanno anche premiato per aver affrontato le principali critiche avanzate dagli utenti sulle proposte attualmente presenti sul mercato.

Hanno notato che siamo gli unici a fornire una soluzione ZTNA integrata efficace e una soluzione endpoint di nuova generazione, qualcosa che altri vendor non sono in grado di offrire.

La nota società di consulenza ha inoltre riconosciuto i vantaggi significativi che questo tipo di soluzione integrata offre, come la Synchronized Security per condividere lo stato di salute del dispositivo, l’implementazione di un singolo agent e un’unica console di gestione, insieme a uno schema di licensing molto intelligente e semplice.

Frost & Sullivan ha concluso dicendo che Sophos ZTNA soddisfa le esigenze dei clienti in termini di semplificazione sotto ogni aspetto, dalla progettazione all’acquisto e alla service experience, integrandosi nel nostro più ampio ecosistema di prodotti per la sicurezza informatica e gestito da un’unica console cloud: Sophos Central.

“Sophos ha progettato una soluzione ZTNA innovativa… Con le sue prestazioni complessive eccellenti, Sophos si aggiudica il Premio Global New Product Innovation Award 2022 di Frost & Sullivan nel settore dell’accesso alla rete zero trust”

Scarica il rapporto completo sui premi Frost & Sullivan e visita Sophos.com/ZTNA per ulteriori informazioni.