Tutto pronto per Sophos SASE

Sempre più, il Secure Access Service Edge (SASE) sembra il futuro della sicurezza informatica. Quando le soluzioni iniziano a convergere e a condividere i propri dati, l’applicazione delle policy di sicurezza in modo unificato e intelligente può far risparmiare tempo, semplificare i carichi di lavoro e colmare le lacune di configurazione.

In Sophos, questo ci è chiaro da tempo. Lavoriamo dietro le quinte da diversi anni per allineare i nostri prodotti a una visione e un approccio comuni.

Di conseguenza, le nostre funzionalità SASE saranno perfette quando arriveranno. Saranno uniche rispetto a qualsiasi altra cosa si potrà vedere sul mercato e sarai in grado di sfruttarle utilizzando le tecnologie Sophos che già conosci e apprezzi.

Cos’è il SASE?

Secondo Gartner, il SASE combina le funzioni di sicurezza della rete con le funzionalità WAN (Wide Area Network) in modo che le organizzazioni possano fornire l’accesso in modo dinamico e sicuro.

È “un nuovo pacchetto di tecnologie… con la capacità di identificare dati sensibili o malware e la capacità di decrittografare i contenuti alla velocità della linea, con monitoraggio continuo delle sessioni per livelli di rischio e affidabilità”.

Poiché il SASE integra le funzioni di rete come il Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) con la sicurezza sia in locale che nel cloud in un unico sistema, puoi implementare senza problemi le policy in tutta la tua rete. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro per l’installazione e la gestione offrendo al contempo un’esperienza coerente e sicura.

È importante sottolineare che il SASE è intelligente su come e dove applica le tue policy. Valuterà se i tuoi dispositivi e le tue applicazioni necessitano di un accesso privato o se virare verso l’accesso alla rete zero trust (ZTNA) nel cloud. Questo ti offre la sicurezza di cui hai bisogno, dove e quando ne hai bisogno, aumentando le prestazioni e riducendo i costi della larghezza di banda e la latenza.

Che aspetto ha il SASE oggi

Ecco la parte intelligente. Le funzioni che diventeranno il fulcro delle capacità del SASE di Sophos sono in gran parte già integrate negli strumenti che utilizzate oggi.

In Sophos Central abbiamo un punto di gestione centrale che funge da piano dati unificato, garantendo coerenza e compatibilità, con elementi costitutivi condivisi. Non abbiamo bisogno di far lavorare insieme i nostri prodotti; lo fanno già.

Inoltre, utilizziamo la containerizzazione per creare i nostri prodotti, quindi funzionalità e aggiornamenti aggiuntivi, come le funzionalità SASE, possono essere configurati in un modulo supplementare e inseriti senza interruzioni, senza tempi di inattività.

Può sembrare una piccola cosa. Ma quando sarai pronto per passare al SASE, farà la differenza. Non avrai bisogno di imparare un’altra nuova tecnologia; basterà collegare gli strumenti che conosci. E, come ci si aspetta da Sophos, funzionerà.

La differenza di Sophos

Quando utilizzerai Sophos SASE, ti accorgerai di queste tre differenze importanti:

Prodotti costruiti pensando alla convergenza

Con Sophos, tutto è progettato all’interno della stessa piattaforma, dagli stessi elementi costitutivi, offrendo un’esperienza unificata e coerente nell’intero ecosistema di sicurezza.

Non stiamo cercando di prendere un mucchio di soluzioni di sicurezza disconnesse e unirle insieme rischiando che ogni parte del sistema funzioni in modo leggermente diverso e ogni aggiornamento possa creare un problema.

Al contrario, ogni aspetto sembrerà lo stesso, rendendo l’esperienza facile, coerente e intuitiva ovunque, per il tuo team IT e per i tuoi utenti, che è lo scopo principale del SASE.

Data Lake centralizzato per una risposta efficace alle minacce

La nostra soluzione SASE si baserà sulla nostra esperienza esistente nell’archiviazione e nell’analisi dei dati di log del firewall in un data lake centralizzato. Questa è una potente risorsa per i professionisti SecOps, sia i tuoi che i nostri.

Ogni giorno emergono nuove minacce, quindi conservando i dati di log per 30 giorni, puoi tornare indietro per vedere se eventuali forme di attacco scoperte di recente hanno colpito la tua organizzazione.

Ancora una volta, questo è già integrato nei nostri strumenti. Il numero di Sophos Firewall collegati al nostro data lake è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi, mentre il nostro Central Firewall Reporting offre un potenziale di elaborazione quasi illimitato.

E poiché Sophos offre servizi di ricerca e risoluzione delle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sai che c’è sempre un team di esperti di sicurezza a tempo pieno a portata di chiamata, che esamina esattamente i tuoi stessi dati.

Attivazione regolare e indolore

Sviluppiamo le nostre soluzioni di protezione della rete utilizzando microservizi containerizzati, in modo che siano facili da adattare e aggiornare. Quando cambiamo un aspetto o una policy, questa viene applicata senza problemi all’intero ecosistema.

A breve termine, ciò significa che non è necessario sostituire le soluzioni per sfruttare il SASE. E in futuro, potrai scalare rapidamente nel cloud e ottimizzare facilmente il tuo sistema per soddisfare le esigenze in evoluzione della tua organizzazione.

Che tu sia pronto a fare presto la tua mossa o abbia bisogno di più tempo, puoi essere sicuro che i nostri prodotti saranno adattabili e pronti quando lo sarai tu.

Sophos è il tuo partner per il futuro

Le soluzioni di sicurezza stanno convergendo e sono veloci. Ma, come con tutte le nuove tecnologie, può essere necessario del tempo per sentirsi a proprio agio nel fare il passaggio. Quindi è bene sapere che le soluzioni Sophos che utilizzi oggi non hanno una durata limitata. Sono a prova di futuro e pronti per il SASE quando lo sarai tu.

Scopri di più sulla nostra strategia SASE e sulla suite di prodotti, disponibile oggi e in futuro. Se non vedi l’ora di iniziare, guarda i nostri prossimi programmi di accesso anticipato, in arrivo per nuovi prodotti come il nostro Cloud Native Firewall, ZTNA-as-a-Service e Cloud Web Gateway.