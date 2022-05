Oggi è il World Password Day: l’importanza di scegliere password efficaci

Oggi è il World Password Day: la ricorrenza annuale che ha lo scopo di ricordare l’importanza di gestire con attenzione le proprie password, invitando gli utenti di tutto il mondo a mettere in pratica tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare che i criminali informatici possano accedere ad informazioni sensibili sfruttando password non sicure.

Sebbene l’utilizzo di servizi online e account social sia diventata pratica comune per la maggior parte degli utenti, la crescente diffusione delle cyberminacce rende oggi più che mai fondamentale ribadire l’importanza nell’impostare e gestire correttamente le proprie credenziali di sicurezza.

La scelta di password troppo semplici e l’utilizzo di credenziali identiche per l’accesso a molteplici account e piattaforme online sono abitudini dure a morire, e per questo vogliamo ribadire l’importanza di alcuni semplici accorgimenti proprio in occasione di questa ricorrenza, elencati di seguito e raccolti anche in un breve video