Sophos Firewall OS v19 è ora disponibile

Il networking si è evoluto in modo sostanziale negli ultimi anni: più utenti lavorano in remoto, le reti sono diventate più distribuite e l’utilizzo delle applicazioni cloud è esploso.

Sophos ti assicura di stare al passo, con nuovi prodotti come ZTNA per i lavoratori remoti e ora una versione di Sophos Firewall estremamente potente e utile con Xstream SD-WAN.

SFOS v19 offre funzionalità SD-WAN, VPN e di rete notevolmente migliorate, consentendoti di raggiungere facilmente i tuoi obiettivi di networking, semplificando al contempo la gestione quotidiana.

Gli highlights di SFOS v19:

Xstream SD-WAN che utilizza le potenti prestazioni dei processori di flusso Xstream in tutte le appliance della serie XGS per trasferire il traffico IPsec su FastPath, con conseguente miglioramento delle prestazioni VPN fino a 5 volte

che utilizza le potenti prestazioni dei processori di flusso Xstream in tutte le appliance della serie XGS per trasferire il traffico IPsec su FastPath, con conseguente miglioramento delle prestazioni VPN fino a 5 volte La selezione del collegamento basata sulle prestazioni garantisce che il traffico più importante venga instradato sulla connessione WAN più performante, in base a latenza, jitter o perdita di pacchetti

garantisce che il traffico più importante venga instradato sulla connessione WAN più performante, in base a latenza, jitter o perdita di pacchetti Le transizioni a impatto zero tra i collegamenti WAN garantiscono che le applicazioni degli utenti finali non siano interessate da blackout o interruzioni dell’ISP

garantiscono che le applicazioni degli utenti finali non siano interessate da blackout o interruzioni dell’ISP L’orchestrazione SD-WAN in Sophos Central consente di configurare in modo rapido e semplice reti VPN site-to-site complesse con pochi clic

consente di configurare in modo rapido e semplice reti VPN site-to-site complesse con pochi clic I miglioramenti della VPN rendono molto più semplice e intuitiva la gestione delle connessioni VPN site-to-site e di accesso remoto, incluso un nuovo strumento di importazione AWS VPC

rendono molto più semplice e intuitiva la gestione delle connessioni VPN site-to-site e di accesso remoto, incluso un nuovo strumento di importazione AWS VPC Le nuove funzionalità di ricerca ti consentono di trovare rapidamente esattamente ciò che stai cercando, sia nel prodotto che nei tuoi oggetti di rete durante la creazione di regole

L’elenco completo delle novità è disponibile nel PDF “What’s New” e puoi fare un rapido tour delle nuove funzionalità in questo video:

Come ottenere il firmware, la documentazione e la formazione

Come di consueto, Sophos Firewall OS v19 è un aggiornamento gratuito per tutti i clienti Sophos Firewall con licenza e dovrebbe essere applicato a tutti i dispositivi firewall supportati il prima possibile, in quanto non contiene solo ottime funzionalità e miglioramenti delle prestazioni, ma anche importanti correzioni di sicurezza.

Puoi scaricare manualmente SFOS v19 dal portale delle licenze e aggiornarlo in qualsiasi momento. In caso contrario, verrà distribuito su tutti i dispositivi connessi nelle prossime settimane. Quando l’aggiornamento è disponibile, viene visualizzata una notifica sul dispositivo locale o sulla console di gestione di Sophos Central, che consente di pianificare l’aggiornamento a proprio piacimento.

Sophos Firewall OS v19 è un aggiornamento completamente supportato da v17.5 MR14 e successive, v18 MR3 e successive e tutte le versioni precedenti di v18.5, inclusa la v18.5 MR3. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda Informazioni sull’aggiornamento nelle note di rilascio.

La documentazione completa del prodotto è disponibile sia online che al suo interno.

La formazione sull’aggiornamento (da v18.5 a v19) è disponibile sul Sophos Training Portal.

Ulteriori informazioni su Sophos Firewall

Se non conosci Sophos Firewall e le nuove appliance firewall della serie XGS, devi sapere che essi stabiliscono lo standard per la protezione e le prestazioni del firewall, assicurandoti il massimo valore dal tuo investimento nel firewall con funzionalità uniche che non puoi trovare da nessun’altra parte:

Visibilità impareggiabile con ispezione TLS, dashboard e reportistica leader del settore

con ispezione TLS, dashboard e reportistica leader del settore Protezione potente con il nuovo motore DPI di streaming, protezione dalle minacce zero-day e processori di flusso Xstream in ogni appliance della serie XGS

con il nuovo motore DPI di streaming, protezione dalle minacce zero-day e processori di flusso Xstream in ogni appliance della serie XGS Risposta automatizzata per isolare qualsiasi minaccia attiva sulla rete con la sicurezza sincronizzata

per isolare qualsiasi minaccia attiva sulla rete con la sicurezza sincronizzata Facile gestione del cloud per firewall, reportistica, ZTNA, endpoint e altri prodotti Sophos tramite Sophos Central

del cloud per firewall, reportistica, ZTNA, endpoint e altri prodotti Sophos tramite Sophos Central Un insieme completo di soluzioni per la sicurezza della rete che ti aiutano a estendere la tua rete protetta ovunque sia necessario con Sophos ZTNA, dispositivi SD-RED, la nostra nuova linea di prodotti Sophos Switch e APX Wireless Access Point, il tutto gestito da Sophos Central

Inizia oggi stesso con una prova gratuita di 30 giorni o scarica il Sophos Firewall Solution Brief per saperne di più su come Sophos Firewall può trasformare la protezione della tua rete.