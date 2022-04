Supporto VPC di Amazon Web Services in SFOS v19

Le aziende che pianificano o espandono l’infrastruttura nel proprio Amazon Web Services Virtual Private Cloud (VPC) gradiranno particolarmente la nuova funzionalità di importazione VPC in SFOS v19.

La nuova funzione di importazione di AWS VPC consente la facile connessione del firewall on-premise all’infrastruttura di rete AWS. Da oggi è possibile importare il file XML di configurazione VPC da AWS per automatizzare il setup del tunnel su Sophos Firewall, incluso il relativo routing e le relative policy IPsec.

È disponibile una nuova scheda nella sezione VPN del prodotto per l’importazione, il monitoraggio e la gestione delle connessioni AWS VPC.

Guarda questo video dimostrativo per vedere all’opera la funzione che ti fa risparmiare tempo e fatica quando connetti le tue reti ibride…

Sophos Firewall v19

Se sei interessato a saperne di più sulle altre nuove funzionalità di Sophos Firewall v19, consulta gli articoli precedenti di questa serie o scarica il PDF “What’s New”.

Sophos Firewall v19 sarà un aggiornamento gratuito per tutti i clienti con licenza ed è ora in early access per chiunque desideri valutare il prodotto e aiutarci a renderlo il migliore possibile per il lancio. SFOS v19 dovrebbe essere rilasciato entro la fine del mese. Clicca qui per partecipare all’early access program.